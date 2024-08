WhatsApp veut vous empêcher d'espionner vos contacts

WhatsApp restreint une fonction pour les utilisateurs Apple

Jusqu'à présent, il était impossible d'enregistrer les photos de profil des utilisateurs de WhatsApp. Désormais, le service empêche également d'en faire des captures d'écran sur iPhone.

Steve Haak / t-online

Un article de

Le géant de la messagerie en ligne WhatsApp met fin aux captures d'écran des photos de profil sur iPhone. Sur Android, cela n'est déjà plus possible depuis avril. Avec cette nouvelle mesure, le service entend mieux protéger la vie privée de ses utilisateurs. Notamment contre l'utilisation de photos de profil étrangères à des fins criminelles. Par exemple, pour harceler les utilisateurs ou pratiquer l'usurpation d'identité.

Il y a quelques années, le service avait donc déjà supprimé l'option permettant aux utilisateurs de télécharger et d'enregistrer les photos de profil d'autres utilisateurs.

Le blocage des captures d'écran n'offre, toutefois, pas une protection à 100%. Il est toujours possible de prendre d'autres photos de profil dans les informations de contact, mais uniquement dans un format plus petit.



Dans l'application WhatsApp web pour PC et Mac, il est toujours possible d'effectuer des captures d'écran de photos de profil d'autres utilisateurs en grand format.

L'app veut connaître l'adresse e-mail de ses utilisateurs

Dernièrement, WhatsApp a introduit une protection supplémentaire pour protéger son propre compte utilisateur des accès étrangers. Les utilisateurs peuvent depuis lors enregistrer leur adresse e-mail. Cette fonction sert de protection supplémentaire pour qu'ils puissent s'identifier comme propriétaires du compte WhatsApp. Jusqu'à présent, cela n'était possible que par le biais du numéro de téléphone.

Une des raisons de la vérification par e-mail peut être, entre autres, que les utilisateurs souhaitent installer Messenger sur un nouveau téléphone. Si la réception du téléphone portable est mauvaise, les utilisateurs n'ont pas besoin d'attendre un code de vérification par SMS, mais peuvent se le faire envoyer à l'adresse e-mail qu'ils ont enregistrée sur l'application.

Depuis des années maintenant, WhatsApp est la messagerie la plus populaire. Il n'y a pas de publicité, l'application est liée au numéro de téléphone de l'utilisateur plutôt qu'à un profil. Les messages sont protégés par un cryptage de bout en bout, ce qui fait qu'ils ne sont visibles en clair que sur les appareils des utilisateurs concernés, mais pas pour le service. Les développeurs de WhatsApp proposent régulièrement de nouvelles fonctionnalités.