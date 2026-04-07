L’astronaute de la Nasa Christina Koch regarde la Terre par la fenêtre principale de la cabine du vaisseau Orion. Image: Nasa

La Nasa nous fait rêver à nouveau

Délaissée depuis plus de 50 ans, notre satellite revoit enfin ses premiers humains avec la mission Artemis II, qui a accompli son tour de la Lune et effectue son retour sur Terre.

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Jamais l'être humain n’était allé aussi loin de la planète bleue. Les astronautes de la mission Artemis II sont devenus, lundi, les êtres humains s'étant aventurés le plus loin dans l'espace, soit à plus de 406 000 km de notre planète. Les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen entrent donc dans la légende, celle de ceux qui ont accompli l'impossible. Une équipe mixte, composée de la première femme et du premier astronaute noir, le pilote Victor Glover, à participer à une mission lunaire.

Les images: Vidéo: watson

Parti le 1er avril 2026, le vaisseau Orion a quitté la Floride pour accomplir un tour de la Lune, dont la face cachée, plongée dans l’obscurité, une première depuis 1972. De leur voyage, on retiendra une image saisissante de la Terre, des cratères lunaires non répertoriés, un lever et un coucher de Terre ainsi qu’une éclipse solaire. Au cours du survol, les astronautes sont passés pendant 40 minutes derrière la Lune, coupant ainsi les communications, comme au temps d’Apollo. Après cet exploit, les quatre astronautes ont repris le chemin du retour.

Vue de la face nocturne de notre planète, le 2 avril. Image: Nasa

Le temps où toute l'humanité était derrière les quelques écrans de télévision disponibles pour voir les premiers pas de Neil Amstrong semble désormais bien loin. Le survol a été retransmis en direct, accessible 24h sur 24 en très haute définition sur plusieurs plateformes, dont YouTube, grâce à des caméras GoPro installées à l'extérieur et à l'intérieur du vaisseau.

Le tour de lune en détails: C’est le grand jour pour les astronautes d’Artémis 2 autour de la Lune

Ainsi, nous avons pu assister à des moments très amusants, comme un pot de Nutella flottant en apesanteur et évidemment les mots très touchants des astronautes face à leurs expériences, dont le moment où l’équipage a nommé deux cratères de la Lune, l’un en l’honneur de leur vaisseau, baptisé «Integrity» («Intégrité»), et l’autre pour Carroll Taylor Wiseman, la femme décédée du commandant.

La lune vue depuis le hublot de la capsule Orion, le 6 avril 2026. Image: Nasa

L’équipage a commenté le voyage en direct, nous rapprochant de la Lune comme jamais auparavant. Notre satellite, nous avons beau l'avoir cartographié dans tous les sens et le connaître par cœur, voir la Lune au plus proche au travers d’yeux humains reste la chose la plus fascinante qui soit.

Leur retour aura lieu vendredi au large de la Californie, où leur capsule Orion amerrira, ralentie par des parachutes, inscrivant une page de plus dans l’histoire passionnante de la conquête spatiale.