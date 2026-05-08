Concilier emploi et troubles psychiques est de plus en plus compliqué pour les jeunes à l'AI. (Photo d'illustration) Image: pexels / ArtHouse Studio

«J’ai passé toute ma vie à l’AI»: de jeunes Suisses racontent

Deux jeunes racontent leur souffrance face à leurs troubles psychiques. Et expliquent pourquoi ils sont en colère contre l'assurance-invalidité (AI).

Kilian Marti Suivez-moi

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Le Conseil fédéral et le Parlement veulent durcir l’accès à l’AI pour les jeunes. Mais, pour beaucoup d'entre eux, le retour sur le marché du travail semble presque impossible ou semé d'embûches. Après avoir lancé un appel, watson a reçu de nombreux témoignages de jeunes bénéficiaires de l'AI.

Deux d'entre eux racontent anonymement comment ils vivent le fait d'être atteints d'une maladie mentale tout en devant s'adapter au système.

Des rechutes «incomprises»

Léon a 28 ans, il est autiste et souffre d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il travaille comme graphiste dans une institution sociale, où il a été orienté dans le cadre d'une mesure de réinsertion professionnelle de l’AI. Il ne touche actuellement aucune indemnité, car il est dans l'attente d'une procédure d'évaluation en vue d'une rente.

Il explique que cette situation d’incertitude lui prend beaucoup d’énergie:

«Toutes les offres de l’AI sont incroyablement compliquées, fastidieuses et souvent proposées à très court terme.» Léon

Il ne sait pas s’il pourra encore travailler dans quelques mois, si les mesures seront prolongées ou si sa demande de rente sera examinée.

Il critique surtout l'accent mis sur la réinsertion, qu'il estime justifié.

«Mais la manière dont cette réinsertion est organisée représente un lourd fardeau pour beaucoup. Le plus gros problème, c'est l'augmentation rapide de la charge de travail.»

Ceux qui ne «répondent pas aux attentes» rapidement peuvent voir leur rente diminuée ou supprimée.

Un aspect important est souvent négligé dans le débat politique: les rechutes. «Les rechutes sont fréquentes et la grande majorité des employeurs ne font preuve d’aucune compréhension, en particulier envers les maladies psychiques.»

Notre série «Les jeunes et l'AI» De plus en plus de jeunes adultes perçoivent des prestations de l'assurance-invalidité, souvent en raison de troubles psychiques. L'AI est donc sous pression financière. Dans cette série, les jeunes concernés racontent pourquoi ils ont développé une maladie psychique et se sont retrouvés à l’AI.

Léon pensait qu’après sa réinsertion, il pourrait travailler à 70% à long terme. «Ça a bien marché pendant six mois», raconte-t-il. Après quoi, il a de nouveau été mis en arrêt maladie à 60%.

«Ça compte désormais comme une nouvelle maladie, ce qui signifie que je dois recommencer tout le processus de réinsertion professionnelle. C’est la seule façon pour moi d’avoir une chance d’accéder à une procédure d’évaluation pour obtenir une rente.»

De trop nombreux obstacles

Claudio a lui 30 ans. Depuis 2020, il perçoit une rente AI complète en raison de ses troubles psychiques. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité, un trouble du développement et un TDAH sévère. Son parcours vers l’AI s’est dessiné dès son enfance: il a subi plusieurs traumatismes et a ensuite interrompu plusieurs formations. Il indique:

«J’ai passé toute ma vie dans le circuit de l’AI»

Aujourd’hui, il travaille à mi-temps dans un bureau du marché du travail secondaire. Pour lui, cela ressemble à une impasse, notamment en raison de son faible revenu. Il déplore:

«Je n’ai malheureusement jamais réussi à m’imposer sur le marché du travail primaire. Les difficultés à surmonter sont tout simplement trop grandes quand on souffre de troubles psychiques.»

Il se dit soulagé de bénéficier d’une aide financière de l’assurance-invalidité et de prestations complémentaires. Il en a d’ailleurs cruellement besoin en raison de ses graves épisodes de dépression.

Si l’accès à ces aides était rendu plus difficile, voire supprimé, son état psychique s’aggraverait encore plus. (trad.: mrs)