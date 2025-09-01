assez ensoleillé16°
Les adieux émouvants d'Olivier Minne à Fort Boyard

Olivier Minne était le visage de Fort Boyard depuis 2003.
Olivier Minne était le visage de Fort Boyard depuis 2003.Image: France Télévision

Une page émouvante se tourne pour Fort Boyard

L’animateur français Olivier Minne a fait ses adieux au jeu estival de France 2, après 23 ans de bons et loyaux services. Une dernière apparition qui s'est faite dans l'émotion.
01.09.2025, 18:5001.09.2025, 19:49
Sainath Bovay
Sainath Bovay
Clap de fin pour Olivier Minne. Ce samedi 30 août, les téléspectateurs ont assisté à la dernière émission de Fort Boyard présentée par l'animateur, 23 ans après ses débuts en 2003, où il avait réussi à conquérir le cœur des téléspectateurs, succédant ainsi à l'emblématique Patrice Laffont.

«C'est que du toc», ce youtubeur s'est infiltré sur Fort Boyard et raconte

Un hommage émouvant, marqué par la présence du célèbre Père Fouras, sorti de sa vigie pour lui rendre hommage. Ce geste n’a pas manqué de toucher l'animateur de 58 ans, qui n’a pu retenir ses larmes.

L'hommage du Père Fouras:

Au micro de RTL, Olivier Minne est revenu sur l'émotion qui l'a submergé ce jour-là:

«Je ne suis pas un grand fan des pleurs, des larmes, des émotions trop exprimées à l'antenne. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être totalement enseveli par l'émotion durant cette journée de tournage»
Olivier Minne

Ce n’était pas le seul moment déchirant de l’émission, puisque, à la fin de celle-ci, toute l’équipe — composée de techniciens et de comédiens — a rejoint l’animateur et les candidats au centre du fort pour célébrer le départ de leur collègue. Olivier Minne a alors entamé un discours émouvant, où il n’a pas manqué de remercier tous ceux qui l’ont accompagné pendant ces deux décennies, ainsi que les téléspectateurs.

Le discours de Olivier Minne:

«Je vous dis merci. J'ai été un enfant gâté. Je suis arrivé sur ce caillou il y a 23 ans et vous m'avez accueilli les bras ouverts, je me suis senti adopté. Rien n'aurait pu être possible si vous n'aviez pas été là»
Olivier Minne

Une allocution que l'animateur a conclue avec sa phrase signature, qu'il lâchait à la fin de chaque émission: «toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort!».

Un autre départ qui brise le cœur:

Philippe Jeanneret quitte la RTS

Il quitte France télévision pour M6

C'est une véritable page qui se tourne dans l’histoire du patrimoine audiovisuel français. Après 36 ans passés à France Télévisions, Olivier Minne rejoint M6. Il y animera le retour du Maillon Faible, un nouveau jeu d’aventure intitulé Pandore, ainsi qu’un jeu de culture générale au titre explicite, Quel est l’âge de votre cerveau?. Si l’on ne sait pas encore qui prendra la relève de l’émission estivale de France 2, on ne peut s’empêcher d’espérer un jour voir le retour d’Olivier Minne à Fort Boyard, cette fois en tant que candidat.

