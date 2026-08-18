«Si on est toujours en vacances, on finit par ne plus l'être»

Nostalgie, blues ou envie de tout quitter: le retour des vacances peut être difficile. Image: Shutterstock

Cette crise existentielle du retour de vacances a une explication

Démissionner, déménager ou changer de vie: les vacances font parfois vaciller nos certitudes. Une psychologue explique ce que ces aspirations révèlent vraiment.

Kilian Marti Suivez-moi

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Les vertus des vacances ne sont plus à démontrer. Pourtant, nombre de jeunes adultes en reviennent plus stressés qu'ils ne sont partis. La psychologue Alexandra Freund explique pourquoi cette période de congé nous pousse à nous interroger globalement sur notre vie.

Y a-t-il vraiment des gens qui se réjouissent de la fin des vacances?

Alexandra Freund: Oui, bien sûr. Certaines personnes finissent par en avoir assez et se réjouissent de reprendre leur activité, ou de revoir leurs collègues. Cela dépend notamment du plaisir que l’on prend au travail et du sens qu’on lui trouve. Pour certains, retrouver un cadre est aussi agréable.

Portrait Alexandra M. Freund est professeure de psychologie du développement de l'adulte à l’Université de Zurich. Ses recherches portent notamment sur l’évolution de la motivation, des objectifs de vie et des émotions. Depuis de nombreuses années, elle étudie également le phénomène des aspirations. Alexandra Freund Image: zVg

Vous connaissez pourtant vous aussi ce sentiment de ne pas forcément vouloir rentrer?

Bien sûr, même si j’adore mon travail. Il comporte aussi des aspects que je n’aime pas. S’ils prennent le dessus au moment du retour, cela peut gâcher le plaisir. Les choses sont rarement toutes blanches ou toutes noires. On peut vouloir retrouver certains aspects et ne pas avoir du tout envie d’en retrouver d’autres.

Environ 40% des 18 à 34 ans en Allemagne disent être déjà revenus de vacances plus stressés qu’avant leur départ. Chez les plus de 55 ans, ils ne sont que 13%. Qu’est-ce qui cloche chez les jeunes?

Je ne connais pas ces chiffres, mais j’imagine que les jeunes se mettent davantage de pression pour que leurs vacances soient absolument extraordinaires. Il faut partir loin, vivre les meilleures soirées, les plus belles excursions. Il existe une pression à la performance qui pousse à vouloir caser le plus d'éléments possible dans ce laps de temps. Et à la fin, on se rend peut-être compte que tout n’était pas aussi formidable que prévu. Avec l’âge, cette exigence diminue peut-être quelque peu.

Du stress, mais aussi le fameux «fomo» (réd: de l'anglais «fear of missing out», la peur de rater quelque chose). Qu’en est-il alors de nos aspirations? Pourquoi des pensées surgissent-elles soudain en vacances, comme: je devrais peut-être démissionner, partir vivre à l’étranger ou organiser ma vie complètement différemment?

Aucune recherche ne s'est vraiment penchée sur cette question. Il n'en demeure pas moins cependant que changer de contexte nous permet de prendre de la hauteur et d’observer notre quotidien avec du recul.

«En vacances, on a davantage de temps et de distance pour se demander: est-ce que cela me fait vraiment du bien?»

Après quelque temps loin de chez soi, nos propres habitudes nous deviennent un peu étrangères. On peut presque les regarder comme si l’on était quelqu’un d’autre.

Comment vivez-vous généralement votre retour de vacances? Je suis content de retrouver mon quotidien. J’ai souvent un petit coup de blues. Je cherche déjà la prochaine destination. Voter Au total, 20 personnes ont participé à ce sondage.

Notre «moi en vacances» y voit-il alors particulièrement clair, ou idéalise-t-il simplement un quotidien qui ne fonctionnerait pas dans la réalité?

C’est un autre regard, pas nécessairement plus lucide. Les vacances restent une parenthèse dans le quotidien. Si elles devenaient ce quotidien, elles ne seraient probablement plus aussi agréables. Si on est toujours en vacances, on finit par ne plus l’être. Et ce n'est pas tout.

Qu'y a-t-il d'autre?

Si l’on quitte son emploi ou que l'on part vivre en Australie sur un coup de tête des vacances, on emporte avec soi sa personnalité et ses schémas comportementaux. Rien ne garantit qu’un nouveau lieu apportera réellement toutes les transformations espérées. Mais ces rêves peuvent malgré tout être précieux. On peut se demander: qu’est-ce qui m’attire exactement là-dedans? Peut-être n’ai-je pas besoin de partir vivre en Australie. Peut-être me rends-je simplement compte que le surf, l’aventure ou une certaine sensation me manquent. Je peux alors réfléchir à la manière d’en intégrer une partie dans mon quotidien.

En vacances, on remet soudainement tout en question. Image: Shutterstock

Un travail doit-il vraiment répondre à tous nos besoins de sens, de liberté et d’épanouissement personnel?

Non. Il y a deux domaines dans lesquels on place des attentes particulièrement exagérées: les relations amoureuses et le travail.

Notre partenaire devrait être romantique et sexy, nous apporter de la sécurité et nous combler sur le plan émotionnel.

Quant au travail, il lui faut assurer notre sécurité financière, avoir du sens, répondre à nos besoins sociaux, permettre notre épanouissement personnel, nous imposer le moins de contraintes possible et nous permettre d’exploiter tout notre potentiel.

C’est beaucoup demander à un seul domaine de notre vie.

Il y a de quoi déchanter: je rentre de vacances, je me rends compte de ce qui me manque – et je devrais simplement attendre moins de mon job?

Non, il vaut en revanche la peine de se demander si tout ça, on doit le trouver dans le cadre professionnel. Mon travail n’est peut-être pas particulièrement créatif. Je peux alors réfléchir à d’autres façons d’exprimer cette créativité. On dispose aujourd’hui de relativement beaucoup de temps libre. On peut l’utiliser pour répondre à des besoins que le travail ne satisfait pas. Mais pour cela, il faut se lancer, plutôt que de rester dans la frustration parce que le travail ne nous apporte pas tout ce qu'on recherche.

Les vacances vous donnent-elles envie de changer de vie? Oui, elles remettent mes choix en question Non, cette envie disparaît dès mon retour Oui, je démissionne mentalement chaque été Voter Au total, 11 personnes ont participé à ce sondage.

Comment distinguer une certaine nostalgie d'une révélation du «moi en vacances» qui essaie de me dire quelque chose d’important sur ma vie?

Si ce sentiment ne dure qu'un temps après le retour, il peut s’agir d’un simple blues. Mais s’il demeure très intense et que l’on se dit: «Ce n’est pas vraiment la vie dont j’ai envie», alors il faut y regarder de plus près. Ce n’est alors plus seulement une question de vacances. Une aspiration peut aussi nous révéler ce qui compte pour nous. Il n’est pas nécessaire de la suivre à la lettre. Mais on peut se demander ce qui nous manque précisément et comment faire davantage de place à cela dans son quotidien.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)