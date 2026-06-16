en partie ensoleillé23°
DE | FR
burger
International
Société

L'humain marche dans le sens anti-horaire et c'est inexpliqué

Menschen gehen ueber eine gepflasterte Strasse in einer belebten Innenstadt.Eine Person,Frau leidet unter Fettleibigkeit,Dicke,dick,Adipositas ,Uebergewicht,uebergewichtig. *** People walking across a ...
La façon dont les humains se déplacent intrigue.Image: www.imago-images.de

Si on vous enferme dans une pièce, vous ferez sans doute ça sans le savoir

Lorsque les gens se déplacent librement dans une pièce, ils ont de fortes chances de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on ne sait pas pourquoi.
16.06.2026, 11:5916.06.2026, 11:59

Des chercheurs ont découvert par hasard un comportement aussi surprenant qu'inexpliqué: lorsqu'ils se déplacent librement dans un espace, les êtres humains ont une forte tendance à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, indépendamment de leur culture, de leur sexe ou du fait qu'ils soient droitiers ou gauchers.

Une équipe dirigée par Claudio Feliciani, de l'Université Waseda à Tokyo, a mis ce phénomène au jour alors qu'elle étudiait en réalité le comportement des personnes en matière de distanciation physique durant la pandémie de Covid-19. En analysant des vidéos de groupes en mouvement, les chercheurs ont constaté que, dans 32 des 33 essais, les participants se déplaçaient préférentiellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Un phénomène qui se manifeste de manière constante

Afin de déterminer si cette tendance était réellement stable ou si elle résultait simplement de conditions expérimentales particulières, les chercheurs ont mené des expériences en Espagne et au Japon, dans différentes configurations spatiales et avec des groupes de tailles variables. Ils ont également isolé plusieurs facteurs susceptibles d'influencer le comportement, notamment le sexe, la culture et la latéralité.

Voici ce qui fait de vous un «aimant à moustiques»

Résultat: cette préférence directionnelle est apparue avec une remarquable constance dans l'ensemble des expériences. Une seule légère différence a été observée: les participants les plus jeunes manifestaient cette tendance un peu plus fortement que les plus âgés.

Dans leur étude, publiée dans la revue Nature Communications, les chercheurs soulignent en outre que ce phénomène repose sur un comportement individuel. Il ne résulte ni d'effets collectifs entre piétons ni des interactions avec les limites de l'espace dans lequel les expériences ont été réalisées.

Les explications les plus évidentes ont également été écartées, notamment la préférence pour une main, un pied ou un œil dominant. L'origine exacte de ce comportement demeure donc inconnue et fera l'objet de recherches complémentaires.

Un comportement également observable au quotidien

Des indices laissant penser que cette tendance existe aussi dans la vie courante ont déjà été relevés. Dans les supermarchés, par exemple, les clients sont souvent guidés délibérément dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette organisation du parcours est censée améliorer l'expérience d'achat et pourrait contribuer à prolonger le temps passé dans le magasin.

L’aspirine, remède contre le cancer? Ce que dit la science

Le monde du sport offre lui aussi un exemple frappant. De nombreuses disciplines, notamment l'athlétisme, les courses hippiques ou encore les compétitions de Nascar, se déroulent traditionnellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout comme les tours de jeu au Jass. Cette convention est souvent expliquée par le fait que la majorité des personnes disposent d'un côté droit plus puissant, ce qui favoriserait cette direction.

Les hypothèses restent nombreuses

Les spécialistes voient dans ces résultats une piste de recherche prometteuse pour mieux comprendre les mécanismes de la locomotion humaine et de la perception de l'espace. En revanche, les raisons de cette préférence directionnelle restent inconnues. Parmi les hypothèses avancées figurent des différences biomécaniques entre les individus ou des mécanismes encore mal compris liés au traitement des informations sensorielles.

D'autres explications, comme une influence du champ magnétique terrestre ou de la force de Coriolis, ont également été évoquées. A ce stade de l'analyse, elles sont toutefois considérées comme peu plausibles.

Les chercheurs prévoient désormais de poursuivre leurs travaux afin d'étudier ce phénomène dans des conditions plus proches de la réalité, notamment lors d'évacuations ou dans des environnements accessibles aux personnes en situation de handicap. (ear/trad. hun)

L'actu internationale jour et nuit
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
4
«On va le payer jusqu'à la présidentielle»: le RN se divise
de Gabriel BOUROVITCH, Paris
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
1
L'audience de l'Eurovision a chuté avec le boycott d'Israël
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
De plus en plus d'armes nucléaires sont déployées dans le monde
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
«La guerre en Ukraine n'a pas de solution militaire»
de Maria DANILOVA, Washington, Etats-Unis
Thèmes
23 photos qui prouvent que les chats sont liquides
1 / 25
23 photos qui prouvent que les chats sont liquides
source: sadanduseless
partager sur Facebookpartager sur X
A Londres, des centaines de cyclistes se sont dénudés pour manifester
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un «cluster» crucial s'ouvre pour l'Ukraine
L'Ukraine fait un pas important vers son adhésion à l'UE ce lundi lors de négociations au Luxembourg. Mais rien n'est encore joué.
Après des années de blocage, l'Ukraine va franchir lundi un pas important sur la voie de son adhésion à l'Union européenne, mais le chemin reste long et ardu pour ce pays en guerre avant de rejoindre les 27. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE, réunis à Luxembourg, vont officiellement ouvrir dans l'après-midi un premier groupe de sujets de négociation avec l'Ukraine et la Moldavie, après la levée d'un veto hongrois qui bloquait tout le processus depuis 2024.
L’article