La façon dont les humains se déplacent intrigue. Image: www.imago-images.de

Si on vous enferme dans une pièce, vous ferez sans doute ça sans le savoir

Lorsque les gens se déplacent librement dans une pièce, ils ont de fortes chances de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on ne sait pas pourquoi.

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Des chercheurs ont découvert par hasard un comportement aussi surprenant qu'inexpliqué: lorsqu'ils se déplacent librement dans un espace, les êtres humains ont une forte tendance à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, indépendamment de leur culture, de leur sexe ou du fait qu'ils soient droitiers ou gauchers.

Une équipe dirigée par Claudio Feliciani, de l'Université Waseda à Tokyo, a mis ce phénomène au jour alors qu'elle étudiait en réalité le comportement des personnes en matière de distanciation physique durant la pandémie de Covid-19. En analysant des vidéos de groupes en mouvement, les chercheurs ont constaté que, dans 32 des 33 essais, les participants se déplaçaient préférentiellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Un phénomène qui se manifeste de manière constante

Afin de déterminer si cette tendance était réellement stable ou si elle résultait simplement de conditions expérimentales particulières, les chercheurs ont mené des expériences en Espagne et au Japon, dans différentes configurations spatiales et avec des groupes de tailles variables. Ils ont également isolé plusieurs facteurs susceptibles d'influencer le comportement, notamment le sexe, la culture et la latéralité.

Résultat: cette préférence directionnelle est apparue avec une remarquable constance dans l'ensemble des expériences. Une seule légère différence a été observée: les participants les plus jeunes manifestaient cette tendance un peu plus fortement que les plus âgés.

Dans leur étude, publiée dans la revue Nature Communications, les chercheurs soulignent en outre que ce phénomène repose sur un comportement individuel. Il ne résulte ni d'effets collectifs entre piétons ni des interactions avec les limites de l'espace dans lequel les expériences ont été réalisées.

Les explications les plus évidentes ont également été écartées, notamment la préférence pour une main, un pied ou un œil dominant. L'origine exacte de ce comportement demeure donc inconnue et fera l'objet de recherches complémentaires.

Un comportement également observable au quotidien

Des indices laissant penser que cette tendance existe aussi dans la vie courante ont déjà été relevés. Dans les supermarchés, par exemple, les clients sont souvent guidés délibérément dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette organisation du parcours est censée améliorer l'expérience d'achat et pourrait contribuer à prolonger le temps passé dans le magasin.

Le monde du sport offre lui aussi un exemple frappant. De nombreuses disciplines, notamment l'athlétisme, les courses hippiques ou encore les compétitions de Nascar, se déroulent traditionnellement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout comme les tours de jeu au Jass. Cette convention est souvent expliquée par le fait que la majorité des personnes disposent d'un côté droit plus puissant, ce qui favoriserait cette direction.

Les hypothèses restent nombreuses

Les spécialistes voient dans ces résultats une piste de recherche prometteuse pour mieux comprendre les mécanismes de la locomotion humaine et de la perception de l'espace. En revanche, les raisons de cette préférence directionnelle restent inconnues. Parmi les hypothèses avancées figurent des différences biomécaniques entre les individus ou des mécanismes encore mal compris liés au traitement des informations sensorielles.

D'autres explications, comme une influence du champ magnétique terrestre ou de la force de Coriolis, ont également été évoquées. A ce stade de l'analyse, elles sont toutefois considérées comme peu plausibles.

Les chercheurs prévoient désormais de poursuivre leurs travaux afin d'étudier ce phénomène dans des conditions plus proches de la réalité, notamment lors d'évacuations ou dans des environnements accessibles aux personnes en situation de handicap. (ear/trad. hun)