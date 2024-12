Un Américain fonce en voiture dans une concession automobile

Vidéo: watson

C'est l'histoire d'un Américain frustré

Aux Etats-Unis, un homme a foncé à travers les portes d’un concessionnaire automobile avec lequel il était en désaccord.

Voir une voiture foncer à travers une vitrine pour s'écraser dans un bâtiment est une scène qu'on a souvent vue au cinéma, mais beaucoup moins dans la réalité. Pourtant, cela peut arriver, comme le montre cette vidéo filmée chez un concessionnaire automobile de l'Utah, aux Etats-Unis.

Michael Lee Murray, un résident de la ville de Sandy dans l'Utah avait acheté un véhicule d'occasion chez un concessionnaire Mazda. Selon Tyler Slade, le directeur du lieu de vente, l'homme cherchait spécifiquement une voiture d'occasion, disposant d'un budget de 4000 dollars. Le concessionnaire lui a proposé alors un modèle «mechanic’s special», soit une voiture nécessitant des réparations et vendu en l'état.

Vraisemblablement déçu de son achat, Michael Lee Murray s’est rendu vers 16 heures, le lundi 9 décembre, chez Tim Dahle Mazda, dans l’intention de retourner le véhicule qu’il avait acheté quelques heures auparavant et de récupérer son paiement.

Selon le rapport de police, le contrat de vente stipule que l'achat d'un véhicule endommagé ne peut pas être retourné. Ne pouvant obtenir de remboursement, Michael Lee Murray a alors commencé à menacer le gérant, en lui disant que si son argent ne lui était pas rendu, il conduirait son véhicule à travers les portes d'entrée.

Refusant ces conditions, le conducteur serait sorti de l’immeuble, serait monté dans le véhicule qu’il venait d’acheter et aurait percuté les portes d’entrée du concessionnaire, accomplissant ainsi la menace qu'il avait formulée.

Au moins sept personnes ont dû sauter ou courrir pour éviter d’être percutées par le véhicule en mouvement. Les dommages causés au bâtiment, ainsi qu’à une autre voiture exposée, sont estimés à environ 10 000 dollars.

«Ce que nous ressentons, c'est que nous avons vraiment de la peine pour ce client» Tyler Slade, le gérant deseret.com

«Nous avons essayé de calmer le client et de lui proposer différentes solutions», a expliqué Tyler Slade, le responsable du concessionnaire. «Mais lorsqu'il est revenu, il était très énervé, a quitté notre bureau furieux et a menacé de nous foncer dessus avec sa voiture.» Le personnel a réagi rapidement et a pris des mesures pour se mettre en sécurité. Malgré l'incident, le gérant a exprimé de la compassion à l'égard du conducteur: «Nous lui souhaitons tout le meilleur.» Il a également souligné que la satisfaction des clients reste une priorité pour son entreprise.