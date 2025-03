Vidéo: watson

Il devrait jouer au loto

Sur une autoroute d'Atlanta, aux Etats-Unis, un automobiliste a évité de justesse un éclair qui a frappé le bitume à quelques mètres de lui. La vidéo est impressionnante.

La caméra embarquée d'une voiture à Atlanta, aux Etats-Unis, a filmé une scène aussi improbable qu'impressionnante le 16 mars 2025.

Ce jour-là, l'Etat de Géorgie était frappé par de violentes intempéries composées de vents forts et de pluies torrentielles. Cet automobiliste qui roulait sur une autoroute non loin d'Atlanta peut s'estimer être l'homme le plus chanceux du monde.

Alors qu'il roulait à vive allure, la foudre a soudainement frappé l'asphalte à quelques mètres de lui. Cette scène spectaculaire a été capturée par la caméra que le conducteur avait installée sur son rétroviseur. Comme on peut le voir sur ces images, il s’en est fallu de peu pour que l’éclair touche directement sa voiture. Heureusement, le conducteur a réagi immédiatement, évitant de justesse d’être foudroyé grâce à un léger mouvement du volant.

Pour un être humain, la probabilité d'être frappé par la foudre reste malgré tout faible, puisqu’elle se montre à moins d'une personne sur un million. En Suisse, une vingtaine de personnes sont touchées par la foudre chaque année. Dans un à trois cas de foudroiement sur dix, son issue peut être fatale.

(sbo)