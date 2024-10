Ouragan Milton: La télé sait comment faire paniquer les Américains

Pour rappel, Milton devrait frapper la Floride au niveau 5, actuellement le plus élevé. On vous laisse imaginer les dégâts.

Pendant que des policiers font la tournée des quartiers résidentiels à grands renforts de sirène et que les politiciens ne lésinent pas sur les déclarations dramatiques pour sommer la population à décamper, les chaînes météo ont trouvé une méthode autrement plus redoutable. Les simulations. Et le résultat est aussi bluffant que terrifiant, comme le montrent ces images de synthèse de la chaîne Weather Channel.

A quelques heures de «l'impact», plus de 6,5 millions de Floridiens ont évacué leur domicile pour l'intérieur des terres ou des zones plus sûres. Si quelques irréductibles refusent encore d'abandonner leur maison, leur péniche ou leur mobile-home, les autorités et les médias se démènent pour convaincre un maximum de gens de prendre la poudre d'escampette, avant que l'ouragan ne s'abatte sur la côte, mercredi soir ou jeudi matin.

«Nous avons deux ennemis: le Hamas et Netanyahou»

Depuis un an, les proches des otages du Hamas se battent pour leur retour. Ils n'ont pas obtenu grand-chose. L'escalade de la guerre avec le Hezbollah et l'Iran les relègue définitivement au second plan. Quels espoirs peuvent-ils encore avoir?

Einav Zangauker n'aurait jamais pensé se retrouver à la tête d'une manifestation. Et pour cause. Il y a un an, cette femme de 45 ans soutenait fidèlement le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Mais tout a volé en éclats quand Matan, le fils de cette mère célibataire, a été enlevé le 7 octobre au kibboutz Nir Oz dans la bande de Gaza. Son opinion a bien changé depuis lors: trois semaines avant l'anniversaire de l'attaque, cette femme mince aux yeux sombres s'est présentée au pupitre de la rue Begin à Tel Aviv devant des dizaines de milliers de manifestants, et a traité Netanyahou de «menteur» qui aurait pris son enfant en otage pour ses intérêts politiques. Elle a crié à son fils: