WhatsApp

Une astuce de Whatsapp ne fonctionne plus

Une astuce de Whatsapp ne fonctionne plus

Le «vu» bleu de WhatsApp indique aux utilisateurs quand un message a été lu par son destinataire. Cette fonction peut être désactivée. Jusqu'à maintenant, quelques astuces existaient également pour la contourner, mais elles ne fonctionnent plus.
25.09.2025, 09:2825.09.2025, 09:28
Un article de
t-online

Lorsqu’on envoie un message sur WhatsApp, les deux coches affichées à côté indiquent son statut: une coche grise signifie que le message a été envoyé, deux coches grises qu’il est arrivé chez le destinataire, et deux coches bleues qu’il a été lu. Pour ceux qui trouvent cette transparence gênante, il est possible de désactiver l’option «vu»: on perd alors aussi la possibilité de savoir si nos propres messages ont été lus.

Si on ne veut pas désactiver cette option, il reste possible de lire un message sans l'ouvrir (sur la notification par exemple). En revanche, impossible d'empêcher l'apparition des coches bleues pour les messages vocaux. Certains utilisent donc des astuces pour écouter un audio sans que l’expéditeur le sache. Mais ne vous faites pas avoir: cela ne fonctionne plus.

Analyse
Voilà ce que cache l'option «Confidentialité avancée» de WhatsApp

Exporter ou transférer un audio: ça ne sert à rien

Par exemple, exporter le message vocal pour l’écouter sous forme de fichier audio externe. Techniquement, cela reste possible, mais cela ne sert à rien: dès que l’audio est exporté, il est considéré comme «écouté» et l’expéditeur voit apparaître les coches bleues.

Transférer un message vocal pour l’écouter ailleurs ne permet plus non plus d’échapper aux coches bleues. En plus, cette méthode comporte un risque: une communication privée pourrait se retrouver entre les mains de tiers. Dans la plupart des cas, il faut donc trancher: soit on garde l’option active, soit on la désactive. (jnm/t-online)

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

