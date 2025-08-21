Quand le patron de Facebook vante une meilleure protection des données, il y a de quoi rester sceptique. Mais cette nouvelle fonction de WhatsApp présente malgré tout quelques avantages. Image: keystone

Analyse

Voilà ce que cache l'option «Confidentialité avancée» de WhatsApp

Un simple clic, et hop, WhatsApp promet de mieux protéger votre vie privée. Sur le papier, ça a l’air rassurant. Mais, en réalité, Meta vend un peu trop de rêve. Bonne nouvelle quand même: on peut enfin désactiver l’IA intégrée.

Daniel Schurter Suivez-moi

Plus de «Société»

Vous l’avez peut-être déjà vue passer: cette petite notification en police discrète, qui indique qu’un membre d’un groupe a activé la «confidentialité avancée de la discussion» sur WhatsApp.

Plus de confidentialité? Beaucoup d’utilisateurs s'accorderaient à dire que c’est toujours bon à prendre. Sauf que certains experts dénoncent un écran de fumée: une fausse sécurité que Meta, maison-mère de WhatsApp, chercherait à nous faire avaler.

Watson vous résume ce que cette nouvelle fonctionnalité apporte réellement.

Qu’est-ce qui change, concrètement?

WhatsApp affiche de plus en plus souvent ce message: un membre de la discussion a activé la «Confidentialité avancée de la discussion» (en anglais, Advanced Chat Privacy). Cette mention s’affiche autant dans les discussions privées que dans les groupes.

Cette nouvelle fonction a pour but de permettre aux milliards d’utilisateurs de WhatsApp de mieux contrôler la façon dont leurs messages peuvent être partagés ou utilisés.

Une fois activée, cette fonction empêche: l’exportation facile des discussions, le téléchargement automatique de photos et vidéos ainsi que l’accès des contenus de chat par l’intelligence artificielle de Meta (souvent utilisée pour générer des résumés de conversations).

Où est le problème?

L’option avait été annoncée dès avril, et elle est désormais déployée progressivement dans le monde entier. Problème: sur TikTok, Instagram ou même WhatsApp, de nombreuses fausses infos circulent à son sujet.



Ce qui est vrai: la nouvelle option n’a aucun impact sur les données que WhatsApp collecte déjà, grâce à ses conditions d’utilisation. Et surtout, elle ne limite en rien les capacités de l’IA de Meta à collecter de l'information.

Comme le résume bien netzpolitik.org, la nouveauté reflète une fois de plus «la posture ambiguë de WhatsApp sur la protection des données». Certes, l’application chiffre les conversations de bout en bout, mais elle conserve toujours une montagne de métadonnées.

«WhatsApp transmet ces métadonnées aux autorités si nécessaire. On parle ici du nom, de l’heure de dernière connexion, de l’adresse IP, du type d’appareil, de l’e-mail, mais aussi de la photo de profil, des infos de groupe, de la liste de contacts. Même les coordonnées des contacts qui n’utilisent pas WhatsApp peuvent se retrouver chez Meta si un utilisateur décide de synchroniser son répertoire.»

netzpolitik.org

Faut-il activer la nouvelle fonction malgré tout?

Oui. Même si elle ne révolutionne rien, autant profiter de ce qu’elle offre. D’autant plus qu’elle permet de désactiver l’IA de Meta, appelée «Meta AI», dans certaines discussions. Ce n’est pas grand-chose, mais c’est déjà ça.

«Le petit cercle bleu de l’IA reste visible dans l’application, même après désactivation. Meta précise qu’on ne peut ni le supprimer ni le masquer.» netzpolitik.org

Et surtout, l’entreprise elle-même déconseille de partager des infos sensibles avec l’IA. Car oui, tout ce que vous lui dites finit sur les serveurs de Meta. Et en plus, elle peut très bien répondre n’importe quoi.

Précision utile: même sans activer cette nouvelle option, les messages restent chiffrés de bout en bout. A condition, bien sûr, de ne pas sauvegarder les conversations dans le cloud.

Mais le vrai souci, ce sont toujours les fameuses métadonnées. Thorin Klosowski, de l’Electronic Frontier Foundation (EFF), a déclaré à l'association Africa Check:

«Il faut prendre conscience de la quantité de données que collecte Meta – tout ce qu’elle peut – et de leur usage principal: la publicité. Cette centralisation d’informations donne un immense pouvoir à l’entreprise.»

«Et la plupart des gens n’ont pas idée de ce qu’elle sait vraiment sur eux»

Meta utilise ces données pour faire du ciblage publicitaire. Et combine les infos de WhatsApp avec votre activité sur d’autres services ou sites. Et ce n’est pas tout: les métadonnées intéressent aussi les gouvernements, les services de renseignement, et les autorités policières.

«En particulier sur WhatsApp et les applications de messagerie, les métadonnées, c’est-à-dire qui vous contactez, quand et à quelle fréquence, peuvent en dire long sur qui vous êtes, où vous vous trouvez et quels sont vos besoins.» Thorin Klosowski

Comment activer la protection avancée?

C’est simple à faire, mais la fonctionnalité est désactivée par défaut.

Voici comment l’activer:

Ouvrez la discussion (individuelle ou groupe) que vous voulez protéger.

Cliquez sur le nom en haut (dans les groupes, cliquez sur le nom de celui-ci).

Descendez jusqu’à «Confidentialité avancée de la discussion» (ou Advanced Chat Privacy).

Activez la fonctionnalité (ça passe au vert). ✅

Dans les discussions de groupe, la «confidentialité avancée de la discussion» ne peut être activée que si les administrateurs autorisent la modification des paramètres. Image: watson

Pour les comptes professionnels (WhatsApp Business), comme ceux utilisés par des services de livraison tels que DHL, cette fonctionnalité de confidentialité supplémentaire n’est pas disponible.

Et c’est tout?

Pas tout à fait!

Comme à chaque fois qu’on parle de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp…), difficile d’oublier leur passif toxique en matière de respect de la vie privée de ses utilisateurs. Meta a été accusée (et parfois condamnée) pour avoir ignoré ou contourné des lois sur la protection des données.

Si vous voulez vraiment protéger votre vie privée, passez à une appli plus fiable. Des alternatives comme Signal ou Threema sont de loin plus sûres, et ne collectent pas vos données.



Sources

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich