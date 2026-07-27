Thibaut Petit est le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse de basketball. image: Keystone

Les basketteurs suisses tiennent leur nouveau coach

Le Belge Thibaut Petit (46 ans) est le nouveau sélectionneur de l'équipe de Suisse. En parallèle, il continuera à entraîner Fribourg-Olympic.

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Le Belge Thibaut Petit (46 ans) a été nommé sélectionneur de l'équipe de Suisse. Il conservera en parallèle son poste d'entraîneur de Fribourg-Olympic, champion de Suisse en titre.

Petit, qui succède au Grec Ilias Papathedorou, prendra ses nouvelles fonctions en août. Son prédécesseur était parti au début du mois, après la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2027.

Thibaut Petit, coach de l'équipe de Suisse et de Fribourg-Olympic. image: Keystone

Swiss Basketball a insisté dans son communiqué sur l'expérience de plus de 25 ans dont dispose Thibaut Petit dans le basket professionnel. Le technicien belge travaille en Suisse depuis longtemps: il a par le passé dirigé Neuchâtel, avec un titre de champion en 2007, Monthey et les Lugano Tigers. Il entraîne Fribourg-Olympic depuis 2023 et a gagné trois titres de champion avec ce club, ainsi que plusieurs Coupes de Suisse et de la Ligue.

Le premier match de Thibaut Petit à la tête de la Suisse aura lieu le 27 août contre la Grande-Bretagne, dans le cadre du 2e tour des préqualifications de l'Euro 2029. La Slovaquie fait aussi partie du même groupe.

(ats/yog)