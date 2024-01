Les engins de chantier ont pris possession de la MERKUR Spiel-Arena à Düsseldorf pour y installer un terrain de 40x20m sur la pelouse. C'est là que se produira la Suisse mercredi.

L'équipe suisse de hand va vivre un match fou et entrer dans l'histoire

Les Helvètes évolueront devant plus de 50'000 spectateurs, mercredi lors de la première journée de l'Euro en Allemagne. Un record du monde.

Plus de «Sport»

Mercredi, un record du monde va tomber: celui du plus grand nombre de spectateurs pour un match de handball. La meilleure marque avait jusque-là était enregistrée à la Commerzbank Arena de Francfort, qui avait reçu la visite de 44'189 fans pour le match entre Rhein-Neckar Löwen et Hambourg.

Voici ce que ça avait donné Image: EPA

Mais c'est l'enceinte de Düsseldorf qui s'apprête à inscrire son nom dans l'histoire puisque mercredi soir, 53'000 spectateurs se masseront dans les tribunes de la MERKUR Spiel-Arena pour assister au match entre la Suisse et l'Allemagne à 20h45 (une partie précédée par un France-Macédoine du Nord dans le même stade mais devant un public moins nombreux).

Certes, des matchs de handball avaient déjà réuni davantage de public par le passé. Il y avait par exemple 93'000 spectateurs lors de la rencontre internationale entre la RFA et la RDA en 1959, et même plus de 100'000 lors de la finale olympique de 1936 à Berlin. Mais il s'agissait alors de handball sur gazon (ce que les Allemands appellent «Feldhandball») et non de la discipline en «salle», telle que pratiquée aujourd'hui.

Le hand sur gazon se disputait en plein air et avec 11 joueurs par équipe. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le record de Düsseldorf sera donc bel et bien homologué par la Fédération allemande, qui a publié une vidéo montrant ce à quoi ressemblera le stade mercredi.

Vidéo: watson

Ce ne sera pas la première fois que l'enceinte habituellement occupée par les footballeurs du Fortuna Düsseldorf (2e division) servira à autre chose qu'au ballon rond. Les Rolling Stones et les Toten Hosen y ont déjà sorti leurs instruments, des courses automobiles y ont été organisées, tout comme un service catholique. On n'en sera pas loin cette semaine, car en Allemagne, le handball est une religion. Onze millions de personnes s'intéressent à ce sport, a révélé une étude, précisant que le hand est le quatrième sport le plus populaire au pays après le football, le saut à ski et l'athlétisme.

«Si quelqu'un peut mettre sur pied un tel événement, ce sont les Allemands», déclarait dimanche le meilleur joueur suisse de l'histoire dans la NZZ. Mais Andy Schmid, qui dispute cette année son dernier Euro à 40 ans, a aussi émis des réserves sur le show de Düsseldorf. «Le public sera éloigné (réd: certains fans seront à 80m du terrain) et le son mettra du temps à parvenir aux spectateurs en tribunes, ce qui compliquera les choses.» Le Zurichois parle d'expérience. Il a déjà joué dans un grand stade puisqu'il était sur le terrain en 2014 à Francfort, lieu du futur ex-record du monde.

«Je n'en garde pas un très bon souvenir» Andy Schmid dans la NZZ

Les préoccupations des joueurs semblent secondaires pour la Fédération européenne de handball dont l'objectif, en délocalisant cette partie d'ouverture, est aussi d'attirer un public intéressé par l'évènement (au moins) autant que par le match.

Après ce premier duel forcément spécial, la Nati se rendra dans la Mercedes-Benz Arena de Berlin (14'800 places), où elle disputera les deux derniers matchs du tour préliminaire contre la France et la Macédoine du Nord avec un toit au-dessus de la tête. Les deux meilleures équipes du groupe à l'issue du tour préliminaire accèderont ensuite au tour principal.

Si la Suisse a la chance d'y participer, elle évoluerait alors dans la Lanxess Arena de Cologne (19'750 places), toujours en salle.