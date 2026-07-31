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Ce club a vécu la honte suprême

Junior de Baranquilla, double champion en titre de Colombie, a connu la pire humiliation possible en coupe nationale.

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Le mercredi 29 juillet 2026 restera dans l'histoire du football colombien. Et pour cause: il s'y est passé quelque chose de totalement improbable.

Junior de Baranquilla, double champion de Colombie en titre (12 sacres au total), a perdu au 1er tour de la coupe nationale contre... son équipe réserve. C'est en effet le Barranquilla FC, une formation composée de jeunes joueurs amenés à jouer plus tard pour Junior, qui a remporté cette double confrontation. Un succès 5-3 aux tirs au but, alors que le score de ce match retour était de 3-3 . A l'aller, il y avait eu 2-2. Comble de l'humiliation: le tir au but victorieux a été marqué sur une panenka.

Le tir au but victorieux, en vidéo Vidéo: twitter

Ce résultat est une énorme surprise, d'autant que Junior de Baranquilla jouait avec «la quasi-totalité de son effectif, à l'exception de Teofilo Gutiérrez et du gardien Mauro Silveira», fait savoir L'Equipe. Le quotidien sportif français précise:

«Désorganisés, peu inspirés offensivement et fébriles en défense, les "Requins" ont été dominés par de jeunes adversaires plus disciplinés et plus déterminés. La presse colombienne n'a pas épargné les champions en titre, qualifiant cette élimination de "véritable honte pour leurs supporters".»

C'est donc le Barranquilla FC, pensionnaire de deuxième division, qui s'est qualifié de manière totalement méritée pour les huitièmes de finale.

(yog)