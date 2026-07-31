Ce club a vécu la honte suprême
Le mercredi 29 juillet 2026 restera dans l'histoire du football colombien. Et pour cause: il s'y est passé quelque chose de totalement improbable.
Junior de Baranquilla, double champion de Colombie en titre (12 sacres au total), a perdu au 1er tour de la coupe nationale contre... son équipe réserve. C'est en effet le Barranquilla FC, une formation composée de jeunes joueurs amenés à jouer plus tard pour Junior, qui a remporté cette double confrontation. Un succès 5-3 aux tirs au but, alors que le score de ce match retour était de 3-3 . A l'aller, il y avait eu 2-2. Comble de l'humiliation: le tir au but victorieux a été marqué sur une panenka.
Le tir au but victorieux, en vidéo
Ce résultat est une énorme surprise, d'autant que Junior de Baranquilla jouait avec «la quasi-totalité de son effectif, à l'exception de Teofilo Gutiérrez et du gardien Mauro Silveira», fait savoir L'Equipe. Le quotidien sportif français précise:
C'est donc le Barranquilla FC, pensionnaire de deuxième division, qui s'est qualifié de manière totalement méritée pour les huitièmes de finale.
(yog)