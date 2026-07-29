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Ce but a été élu le plus beau de la Coupe du monde

Après son très beau parcours au Mondial, le Cap-Vert a une nouvelle raison de faire la fête: la réussite de son défenseur Sidny Lopes Cabral contre l'Argentine a remporté le prix du plus beau goal du tournoi.

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Le Cap-Vert a créé l'une des plus grandes surprises de la Coupe du monde 2026. Les Requins Bleus ont déjà réussi l'exploit de s'extirper de leur groupe, avec notamment un match nul contre l'Espagne (0-0), lauréate du tournoi.

Puis, en 16e de finale contre l'Argentine, ils ont longtemps tenu tête au futur finaliste, avec une défaite 3-2 après les prolongations.

C'est lors de ce match que Sidny Lopes Cabral a inscrit, à la 103e minute, un but absolument somptueux qui a permis aux siens d'égaliser à 2-2. Sa magnifique frappe lointaine, enroulée dans la lucarne d'Emiliano Martinez, a été élue plus beau but de la Coupe du monde 2026. Les votes étaient ouverts au public sur le site de la Fifa, l'instance ayant préalablement sélectionné douze goals.

Le goal en vidéo Vidéo: twitter

Le joueur de 23 ans a déclaré à propos de son chef-d'œuvre:

«Quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu la frappe filer droit dans la lucarne, je me suis dit: "Mais qu'est-ce que je viens de faire?" Je n’arrivais pas à y croire. J'ai regardé mes coéquipiers. Tout le monde hurlait, les mains sur la tête, ivres de joie. J'ai commencé à courir dans tous les sens. C’est là que j'ai réalisé que je venais d'inscrire un but spectaculaire en phase finale de Coupe du monde. Tout le monde rêve simplement de marquer dans cette compétition. Mais le faire de cette manière, sur une scène aussi grandiose et face à une telle équipe, c'était incroyable. J'étais sur un nuage.»

Il y a encore trois ans, le latéral gauche évoluait au Rot-Weiss Erfurt, en quatrième division allemande. Ce n'est que l'été dernier que Lopes Cabral a rejoint la première division portugaise. Il a d'abord porté le maillot de l'Estrela Amadora puis celui du grand Benfica Lisbonne, le club le plus titré du pays, pendant six mois. Cet été, l'international cap-verdien a été transféré au club turc de Trabzonspor pour sept millions d'euros.

Deuxième de ce classement des plus beaux buts du Mondial, on trouve la réussite de l'Ouzbek Eldor Shomurodov contre la République démocratique du Congo.

Le goal d'Eldor Shomurodov en vidéo Vidéo: twitter

A la troisième place, le goal de l'Haïtien Wilson Isidor contre le Maroc complète le podium.

Le goal de Wilson Isidor en vidéo Vidéo: twitter

(riz/yog)