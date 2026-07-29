Ce but a été élu le plus beau de la Coupe du monde
Le Cap-Vert a créé l'une des plus grandes surprises de la Coupe du monde 2026. Les Requins Bleus ont déjà réussi l'exploit de s'extirper de leur groupe, avec notamment un match nul contre l'Espagne (0-0), lauréate du tournoi.
Puis, en 16e de finale contre l'Argentine, ils ont longtemps tenu tête au futur finaliste, avec une défaite 3-2 après les prolongations.
C'est lors de ce match que Sidny Lopes Cabral a inscrit, à la 103e minute, un but absolument somptueux qui a permis aux siens d'égaliser à 2-2. Sa magnifique frappe lointaine, enroulée dans la lucarne d'Emiliano Martinez, a été élue plus beau but de la Coupe du monde 2026. Les votes étaient ouverts au public sur le site de la Fifa, l'instance ayant préalablement sélectionné douze goals.
Le goal en vidéo
Le joueur de 23 ans a déclaré à propos de son chef-d'œuvre:
Il y a encore trois ans, le latéral gauche évoluait au Rot-Weiss Erfurt, en quatrième division allemande. Ce n'est que l'été dernier que Lopes Cabral a rejoint la première division portugaise. Il a d'abord porté le maillot de l'Estrela Amadora puis celui du grand Benfica Lisbonne, le club le plus titré du pays, pendant six mois. Cet été, l'international cap-verdien a été transféré au club turc de Trabzonspor pour sept millions d'euros.
Deuxième de ce classement des plus beaux buts du Mondial, on trouve la réussite de l'Ouzbek Eldor Shomurodov contre la République démocratique du Congo.
Le goal d'Eldor Shomurodov en vidéo
A la troisième place, le goal de l'Haïtien Wilson Isidor contre le Maroc complète le podium.
Le goal de Wilson Isidor en vidéo
(riz/yog)