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Mondial 2026: Jaminton Campaz menacé de mort en Colombie

Le Colombien Jaminton Campaz (en médaillon) avait raté une véritable balle de match contre la Suisse.
Le Colombien Jaminton Campaz (en médaillon) avait raté une véritable balle de match contre la Suisse. image: watson

Son gros raté contre la Nati menace sa vie

Après son face à face raté avec Gregor Kobel et l’élimination de la Colombie en 8e de finale du Mondial, Jaminton Campaz a reçu des menaces de mort. Il ne veut pas rentrer au pays.
11.07.2026, 08:5111.07.2026, 08:53
Un article de
t-online

La Fédération colombienne de football a rendu publiques et fermement condamné les menaces de mort visant l’international Jaminton Campaz (26 ans) ainsi que sa famille après l’élimination des Sud-Américains au Mondial. «Aucun sportif, ni aucun membre de son entourage proche, ne devrait être victime d’intimidations simplement parce qu’il représente son pays dans une compétition sportive», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Comme le rapporte OneFootball, l’attaquant de 25 ans a décidé, pour des raisons de sécurité, de ne pas rentrer immédiatement dans son pays. Lors de la défaite de la Colombie aux tirs au but contre la Suisse en huitièmes de finale, Campaz avait manqué, durant la prolongation, une grosse occasion de donner la victoire à son équipe. En un contre un face à Gregor Kobel dans les seize mètres, le Colombien avait tiré au-dessus de la cage.

Le raté de Jaminton Campaz contre la Suisse, en vidéo (dès 00:59)

Vidéo: youtube

De terribles souvenirs

En Colombie, ce type de menaces réveille une sensibilité particulière. Lors de la Coupe du monde 1994, également organisée aux Etats-Unis, le défenseur Andrés Escobar avait inscrit un but contre son camp lors de la défaite 2-1 face au pays hôte. Quelques jours après l’élimination de la sélection et son retour au pays, Escobar avait été assassiné à Medellin. Ce meurtre avait suscité une vive émotion dans le monde entier.

epa13096718 Jaminton Campaz of Colombia scores his kick during the penalty shoot-out of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Switzerland against Colombia, in Vancouver, Canada, 07 July 2026. EPA/ ...
Jaminton Campaz avait ensuite marqué son tir au but contre la Nati. Image: keystone

La Fédération colombienne de football a demandé au parquet général du pays d’accélérer les investigations afin d’identifier les auteurs des menaces visant Jaminton Campaz. «Le football comporte aussi des moments difficiles», a écrit l'ailier gauche de la sélection colombienne et du club de Rosario Central, en Argentine. Il a aussi lancé cet appel:

«Ma Colombie, s’il vous plaît, ne perdons jamais le respect de vue. Nous pouvons avoir des opinions différentes, ressentir de la frustration ou de la tristesse, mais aucune passion ne justifie la haine ni une vie dans la peur.»

En espérant fortement qu'il soit entendu et compris.

(t-online/yog)

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