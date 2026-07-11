Les Suisses savent-ils déchiffrer un score de foot? Notre vidéo

Vidéo: watson

«C'est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?

Score final, prolongations ou tirs au but? Nous avons testé à Lausanne si les Suisses savent vraiment déchiffrer un résultat de football. Découvrez notre vidéo.

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4 -0

1 - 1

3 - 2 ap

0 - 0 (4 - 3 tab)

Non, ce n'est pas du morse. Vous ne savez pas ce que ces chiffres signifient? Il est temps de vous remettre à jour niveau lecture des scores de football.

Car oui, on parle bien de foot. Durant cette Coupe du monde, on a remarqué à Watson que certains (tiers, lecteurs, voire collègues) ne savaient pas interpréter correctement ces scores officiels. Pour tout dire, même la Migros a réussi à se planter.

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Nous nous sommes donc mis en quête de savoir si les Suisses comprenaient ce qu'ils avaient sous les yeux lorsqu'on leur présente des scores de football. On s'est rendu à Lausanne pour vous poser la question.

La vidéo: Vidéo: watson

La solution

Et vous, vous auriez tout fait juste? Voici à quoi correspondent ces quatre situations: