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Les Suisses savent-ils déchiffrer un score de foot? Notre vidéo

Vidéo: watson

«C'est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?

Score final, prolongations ou tirs au but? Nous avons testé à Lausanne si les Suisses savent vraiment déchiffrer un résultat de football. Découvrez notre vidéo.
11.07.2026, 09:3311.07.2026, 09:44
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré
  • 4 -0
  • 1 - 1
  • 3 - 2 ap
  • 0 - 0 (4 - 3 tab)

Non, ce n'est pas du morse. Vous ne savez pas ce que ces chiffres signifient? Il est temps de vous remettre à jour niveau lecture des scores de football.

Car oui, on parle bien de foot. Durant cette Coupe du monde, on a remarqué à Watson que certains (tiers, lecteurs, voire collègues) ne savaient pas interpréter correctement ces scores officiels. Pour tout dire, même la Migros a réussi à se planter.

On en parle ici 👇

Migros se réjouit de la victoire de la Nati et fait une boulette

Nous nous sommes donc mis en quête de savoir si les Suisses comprenaient ce qu'ils avaient sous les yeux lorsqu'on leur présente des scores de football. On s'est rendu à Lausanne pour vous poser la question.

La vidéo:

Vidéo: watson

La solution

Et vous, vous auriez tout fait juste? Voici à quoi correspondent ces quatre situations:

  • 4 - 1: une victoire. Elle peut avoir lieu en phase de groupe ou éliminatoire. Ce résultat de match en particulier correspond par exemple à Suisse - Bosnie (groupe) ou Etats-Unis - Belgique (éliminatoire).
  • 1 - 1: égalité. Le vieux classique qui embête tout le monde. Mais il y a une subtilité: ce score n'est possible qu'en phase de groupe, puisqu'en éliminatoire, quelqu'un doit gagner pour passer au tour suivant. On continue donc forcément en prolongations ou aux tirs aux but pour départager le vainqueur.
  • 3 - 2 ap: victoire en prolongations. «Ap» ou «a.p.» signifie donc «après prolongations».
  • 0 - 0 (4 - 3 tab): victoire aux tirs aux but — tab, donc, parfois aussi écrit «tb». Le premier chiffre indique le résultat du match à la fin des prologations. On trouve aussi la formulation 0 - 0 ap (4 - 3 tab), qui précise qu'une prolongation a eu lieu. Mais il n'est pas toujours écrit car logiquement, s'il y a eu tirs aux but, c'est que la prolongation a échoué à départager les équipes. Certains affichages notent aussi 🇨🇭 4 (0 - 0) 3 🇨🇴 avec l'équipe notée de chaque côté.
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