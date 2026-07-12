Interrogé sur ITV, Jude Bellingham a répondu avec agacement aux propos de Thomas Tuchel. Image: montage watson

Du rififi chez les Anglais avant la demi-finale du Mondial



Malgré la qualification de l'Angleterre pour les demi-finales du Mondial après sa victoire contre la Norvège, Thomas Tuchel a jugé la prestation de son équipe insuffisante. Des critiques qui ont irrité le héros du match, Jude Bellingham, auteur d'un doublé.

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Après la difficile qualification de l'Angleterre pour les demi-finales du Mondial aux dépens de la Norvège (2-1 a.p.), samedi à Miami, Thomas Tuchel a critiqué la performance de son équipe qui «a eu de la chance», ce qui a mécontenté le double buteur Jude Bellingham.

«Nous nous sommes vraiment, vraiment compliqué la tâche aujourd’hui. Le résultat est fantastique. Etre en demi-finale, c’est incroyable, mais je ne suis pas satisfait de notre prestation», a déclaré le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre au micro de la Fifa. Il a ajouté:

«Nous avons eu de la chance aujourd’hui. Nous devons mieux jouer. L’engagement est là, mais notre façon de jouer nous a rendu la tâche très, très difficile: on a joué de manière brouillonne, trop prudente, pas assez rapide, pas assez efficace. On doit s'améliorer. Mais pour l'instant, c’est le moment de fêter ça et de savourer ce moment. On a trois jours devant nous»

Interrogé sur ITV, après le match durant lequel il a été le sauveur des Three Lions avec un doublé, Jude Bellingham a répondu avec agacement aux propos de Thomas Tuchel.

«Ouais, bon, peu importe. C'est difficile sur le terrain, c'est un match éprouvant. Tous les joueurs ont livré un match éprouvant. Mes pensées et ma reconnaissance vont aux joueurs sur la pelouse qui ont livré un superbe match», a-t-il dit.

Relancé sur ces différentes déclarations en conférence de presse, Tuchel a développé: «Personne ne remet ça (ndlr: la chaleur et le travail) en question. Je suis impressionné par le travail qu'ils ont fourni, par leurs efforts, le fait qu'ils croient en eux, et par le fait d'avoir surmonté l'adversité, de s'être accrochés et d'avoir trouvé des moyens de gagner, c'est vraiment du plus haut niveau».

«Ils ne recevront jamais assez de louanges pour ça, mais je suis aussi un entraîneur de football et je pense que nous pouvons mieux jouer. Globalement, je crois que ce n'était pas un match de très haut niveau, nous avons déjà fait de meilleures prestations», a insisté le technicien allemand.

Interrogé sur le premier but de l'Angleterre intervenu après que le ballon ait semblé heurter un câble de télévision, Tuchel a répondu: «Il y a une puce dans le ballon qui peut te dire si un cheveu le touche, comme on le sait depuis Croatie–Portugal. Elle devrait être capable de te dire si c’est arrivé. Je n’étais pas au courant, je ne l'ai pas vu».

Après la rencontre, la Fifa a indiqué que le capteur du ballon connecté n'avait montré aucun changement dans sa «pulsation» et qu'il n'y avait «aucune preuve» que la trajectoire du ballon ait été modifiée.

L'Angleterre, qui renoue avec le dernier carré d'une Coupe du monde après 2018 (éliminée par la Croatie), défiera mercredi l'Argentine de Lionel Messi ou la Suisse pour une place en finale. (afp)