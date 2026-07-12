Bild, entre autres, a critiqué Breel Embolo pour son comportement. image: watson

«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué

Le deuxième carton jaune, synonyme de rouge, reçu par l’attaquant de la Nati est le tournant de la défaite en quart du Mondial contre l'Argentine. Le Bâlois est taillé à l'étranger pour sa simulation.

Sebastian Wendel, Kansas City / ch media

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Les coéquipiers de Breel Embolo lui reprochent-ils sa simulation? Non. Tous s’accordent toutefois à dire que l'expulsion du Bâlois (deuxième carton jaune) a fait basculer le match et constitue la principale raison de la défaite de la Suisse, en quart de finale du Mondial contre l'Argentine (3-1 après prolongations).

Manuel Akanji résume le sentiment général:

«Breel est tellement important pour nous. Nous sommes derrière lui»

Breel Embolo quitte le terrain en larmes. image: WILL OLIVER

Le principal intéressé, lui, passe devant les journalistes la tête baissée après la rencontre. Il ne souhaite pas s’exprimer. Ce sont ses enfants et son épouse qui viennent le réconforter en rejoignant le bus de l’équipe, où il attend, perdu dans ses pensées, le retour vers l’hôtel.

Malgré son silence, il n’est pas très audacieux de prédire qu’il mettra longtemps à digérer ce qui s’est produit aux alentours de la 69e minute. Deux minutes plus tôt, Dan Ndoye venait d’égaliser (1-1) et la Suisse semblait désormais avoir le champion du monde en titre à sa merci. «Nous avions plus d’énergie et plus de qualité qu’eux sur le terrain. Nous étions meilleurs», tranche Granit Xhaka. Puis survient un duel entre Embolo et Leandro Paredes près de la ligne médiane.

On en parle aussi ici: Voici la raison du carton rouge d'Embolo

Le Suisse pousse le ballon au-delà de l’Argentin, tombe au sol et se tord de douleur, le visage déformé par une grimace. C’est le caractère théâtral de la chute d’Embolo qui pousse l’arbitre Joao Pinheiro à adresser un carton jaune à Paredes. Et c’est là que tout bascule: l’arbitre vidéo demande à Pinheiro de revoir l’action sur l’écran. Celui-ci annule alors le carton jaune infligé à Paredes et le donne finalement à Embolo.

Embolo a été pris dans son propre piège

Cette décision repose sur la nouvelle règle introduite lors de cette Coupe du monde, baptisée «Mistaken Identity» (voir encadré ci-dessous). Aussi cruel que soit ce verdict pour Embolo et la Suisse, il est conforme au règlement. Le plus grotesque dans cette histoire, c’est qu’Embolo en est lui-même responsable. Si le Bâlois n’avait pas autant exagéré sa simulation, l’arbitre n’aurait probablement jamais eu l’idée de sanctionner Paredes d’un carton jaune. Et il n’aurait donc jamais eu l’occasion de punir Embolo pour son jeu d’acteur.

C'est quoi, la règle de la VAR «Mistaken Identity»? Lors de la Coupe du monde 2026, la Fifa a introduit plusieurs nouvelles règles ainsi que de nouvelles prérogatives pour la VAR. L’une d’elles s’appelle «Mistaken Identity».



C’est cette nouveauté réglementaire qui est à l’origine du deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, infligé à Breel Embolo lors du quart de finale contre l’Argentine. Concrètement, voici de quoi il s’agit: si l’arbitre adresse un carton jaune ou rouge au mauvais joueur, la VAR est autorisée à intervenir. Une erreur d’identification est également reconnue lorsque la confusion concerne des joueurs appartenant à deux équipes différentes et porte sur deux infractions distinctes.



C’est précisément ce qui s’est produit dans le «cas Embolo»: l’arbitre Joao Pinheiro a d’abord adressé un carton jaune à Leandro Paredes pour une faute sur Embolo. Une erreur, puisque l’Argentin n’avait commis aucune faute. L’infraction au règlement était en réalité la simulation d’Embolo. Pinheiro a donc annulé l’avertissement infligé à Paredes et adressé à la place un carton jaune à Embolo pour sa simulation. Comme le Suisse avait déjà été averti auparavant, son expulsion en a logiquement découlé. image: keystone

Le numéro 7 de la Nati a ainsi appris à ses dépens qu’à vouloir tendre un piège à autrui, on peut finir par y tomber soi-même. Sachant qu’il avait déjà reçu un avertissement, l’attitude d’un joueur de 29 ans réputé expérimenté comme lui apparaît d’autant plus contestable.

Lorsqu’il comprend les conséquences de sa simulation, Embolo réagit avec un mélange de colère et d’incrédulité. Ses coéquipiers doivent le retenir pour l’empêcher d’aggraver encore son cas en s’en prenant verbalement à l’arbitre. Il quitte ensuite la pelouse en larmes, le visage dissimulé sous son maillot.

L'expulsion d'Embolo, en vidéo Vidéo: watson

«C'est fou de faire une telle simulation»

A l’international, les critiques pleuvent à l’encontre de Breel Embolo. «L’expulsion la plus stupide du Mondial», écrit le quotidien allemand Bild. Pour le Daily Mail britannique, sa simulation est «embarrassing», autrement dit tout simplement «embarrassante». L’ancien défenseur du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, champion du monde 2014, Mats Hummels, déclare sur Magenta TV:

«Cette action a décidé du match, au détriment de la Suisse. Embolo ne doit certainement pas se sentir très bien. C’est complètement fou de faire une telle simulation alors qu’on a déjà un carton jaune. En plus, une simulation qui ne rapporte même pas grand-chose, dans une zone où il n’y avait absolument aucun danger.»

Mats Hummels (ex-star de Dortmund et de l'Allemagne) critique le comportement d'Embolo sur sa simulation. Image: keystone

La simulation d’Embolo a-t-elle coûté à la Suisse une place en demi-finale? La question restera hypothétique. Manuel Akanji, lui, en est convaincu:

«Si nous étions restés à onze contre onze, nous les aurions battus»

Reportage en fan zone: «Impossible de dormir avec un match pareil»

Un arbitrage jugé partial et en faveur de l'Argentine

Le patron de la défense suisse critique ensuite plus largement l’arbitrage:

«Je ne suis pas quelqu’un qui aime se plaindre des arbitres. Mais aujourd’hui, la moindre petite décision allait dans leur sens. Je n’ai jamais disputé un match aussi déséquilibré. Aucune de leurs simulations n’a été sanctionnée. Ils n’ont reçu aucun carton jaune pendant les 90 premières minutes. En revanche, pour l’action de Breel, il y a immédiatement un carton jaune.»

Dans le camp helvétique, le premier carton jaune infligé à Embolo est également contesté. Pris isolément, son tacle sur Paredes à la 44e minute mérite effectivement un carton jaune. Mais Akanji et ses coéquipiers estiment, non sans raison, qu’en appliquant la même ligne de conduite, Joao Pinheiro aurait déjà dû avertir plusieurs joueurs argentins durant le temps réglementaire, et non attendre la prolongation. Murat Yakin appuie:

« Si tu donnes un carton jaune à Embolo pour cette faute, alors tu dois déjà sortir le carton auparavant pour les fautes commises sur Breel»

Le sélectionneur suisse dit surtout ne pas comprendre l’introduction de cette nouvelle règle:

«Je ne sais pas qui a inventé ça. Que nous soyons autant pénalisés à cause d’une règle, c’est incompréhensible à mes yeux. Quand je vois comment nous nous sommes battus, avec quelle mentalité et quelle qualité nous avons joué, je me dis que mes joueurs sont des héros.»

Le capitaine Granit Xhaka partage cet avis: «Les règles sont les règles, nous ne pouvons pas les changer. Mais avec une telle décision, ils tuent le football, c’est mon opinion. Je lance un appel: ne tuez pas le jeu!»

Malgré toute la frustration des Suisses, ils ne peuvent pas prétendre n’avoir jamais entendu parler de cette règle «Mistaken Identity». Manuel Akanji reconnaît d’ailleurs:

«Pour être juste, il faut dire que la Fifa nous avait informés de cette nouvelle règle avant la Coupe du monde»

Breel Embolo était lui aussi présent lors de cette séance d’explication du règlement.

Adaptation en français: Yoann Graber