Simon Ehammer a brillé mardi soir à Birmingham. image: Keystone

Ehammer offre la première médaille suisse aux Championnats d'Europe

A Birmingham, l'Appenzellois Simon Ehammer a remporté la médaille d'argent au saut en longueur, mardi soir.

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Simon Ehammer a débloqué le compteur suisse aux Championnats d'Europe à Birmingham. Il a décroché la médaille d'argent au saut en longueur avec un bond à 8m29, dans un concours perturbé par le vent.

Simon Ehammer a rapidement mis la pression sur ses rivaux. Après un premier saut mordu mais prometteur, l'Appenzellois s'est posé à 8m29 à sa deuxième tentative pour prendre la tête. Il l'a gardée jusqu'au 4e saut, malgré un plateau d'opposants d'une qualité exceptionnelle: les meilleurs spécialistes de la longueur actuels sont presque tous des Européens.

Simon Ehammer en action. image: Keystone

Ehammer a su maîtriser les conditions atmosphériques difficiles (vent), alors que ses adversaires, comme le double champion olympique Miltiadis Tentoglou ou le champion d'Europe en salle Bozhidar Saraboyukov (BUL), ne parvenaient pas à être au mieux dans leurs marques. Mais Tentoglou a renversé la vapeur à la faveur d'un 4e essai à 8m44.

Ehammer s'est encore posé à 8m22 au 4e mais sans pouvoir repasser devant. «On ne peut que se réjouir d'une médaille d'argent», a-t-il réagi à chaud.

«Les qualifications ont été le déclic. A partir de là, je savais que je pouvais attaquer à fond»

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Le Grec Tentoglou, à 28 ans, est entré dans l'histoire en devenant le premier spécialiste à remporter quatre titres européens consécutifs. Mais une femme y était parvenue avant lui: l'Allemande Heike Drechsler, entre 1986 et 1998, à une époque où les «Euros» ne se tenaient pas à la même fréquence. Le bronze a été remporté par Saraboyukov avec 8m26.

Un très beau palmarès

Extraordinaire compétiteur, Simon Ehammer poursuit ainsi sa collection de médailles, quatre ans après celle en argent remportée aux Europens de Rome au décathlon, et deux ans après le bronze à Rome, à la longueur déjà. Surtout, il a magnifiquement effacé ses deux dernières désillusions dans cette discipline de la longueur qui, rappelons-le, n'est pas celle de son cœur: l'Appenzellois est d'abord décathlonien.

L'an dernier aux Mondiaux de Tokyo, il avait terminé au pied du podium dans le bac à sable, tout comme aux JO de Paris en 2024. Son rebond de Birmingham est d'autant plus admirable. Ehammer détient aussi le record du monde de la longueur lors d'un décathlon, avec ses 8m51 réussis à Götzis cet été. Il est champion du monde en salle et recordman du monde de l'heptathlon et a été médaillé de bronze 2022 aux Mondiaux, à la longueur.

(ats/yog)