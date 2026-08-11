Les Suissesses cartonnent à Birmingham

Trois Suissesses, trois qualifications sur 800 m: Audrey Werro et ses compatriotes ont fait carton plein, mais Timothé Mumenthaler a connu une soirée bien plus compliquée. image: keystone

Carton plein pour les Suissesses sur 800 m aux Européens de Birmingham. Audrey Werro, Veronica Vancardo et Valentina Rosamilia ont toutes décroché leur billet pour les demi-finales, quand Ditaji Kambundji a arraché sa qualification pour la finale du 100 m haies. La soirée a été moins souriante pour Timothé Mumenthaler, éliminé en demies du 100 m.

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Les Suissesses ont répondu présent mardi matin sur 800 m aux Européens de Birmingham. Audrey Werro, Valentina Rosamilia et Veronica Vancardo ont été épatantes en séries, tandis que Timothé Mumenthaler a été éliminé en demi-finales du 100 m, en soirée. Tout en maîtrise, la Fribourgeoise Werro a remporté sa course en 1'57''83.

Audrey Werro a parfaitement maîtrisé son entrée en lice sur 800 m en remportant sa série. Keystone

Les autres favorites n'ont pas tremblé. La Néerlandaise Femke Broeders-Bol a facilement dominé sa série, tout comme la Britannique Keely Hodgkinson qui a signé le meilleur temps de ce premier tour en 1'57''28.

Deux autres Suissesses accompagneront Werro en demies jeudi dès 13h10. L'autre Fribourgeoise en lice Veronica Vancardo a elle réalisé un record personnel en 1'58''20, retranchant neuf dixièmes à sa meilleure marque d'avant ces championnats. Valentina Rosamilia a complété le carton plein helvète sur ce 800 m féminin en terminant 2e de sa série en 1'59''09.

Mumenthaler en retrait

Timothé Mumenthaler était le seul Helvète en lice dans les séries du 100 m. Le Genevois de 23 ans a assuré sa qualification en demi-finale grâce à son chrono de 10''44 (malgré un vent défavorable de -1,0 m/s). Mais son parcours s'est arrêté en demies, où il n'a pas fait mieux que 10''36, loin de ses standards (10e chrono). Il devra montrer un autre visage vendredi sur 200 m, où il a un titre à défendre.

Champion d’Europe en titre du 200 m, Timothé Mumenthaler s’est qualifié sans trembler pour les demi-finales du 100 m, avant de s'incliner. Keystone

En série du 400 m haies masculin, le Zurichois Dany Brand a rallié les demies (mercredi 13h55) en réalisant son meilleur temps de la saison en 49''07, le 3e temps des séries.

Désillusion en revanche pour le champion de Suisse Julien Bonvin, qui a craqué en fin de course après un départ canon pour conclure en 50''49, un chrono synonyme d'élimination dès sa première course.

Sur 110 m haies, Fabio Küchler ne rejoindra pas son compatriote Jason Joseph, déjà qualifié, au stade des demi-finales. Treizième en 14''00, l'athlète de 22 ans a raté le top 12 qualificatif pour six centièmes. Pas d'exploit pour la Suissesse Lena Wernli en demi-finale du 400 m haies. Elle a terminé en 57''17, un temps décevant au regard de sa meilleure performance de la saison (55''40), et qui n'a pas suffi pour accéder à la finale.

Quant à Ditaji Kambundji, elle s'est qualifiée difficilement, avec le 9e temps des demi-finales, pour la finale du 100 m haies. Elle a arraché la 2e place de sa course pour franchir le cap directement.

La Bernoise Ditaji Kambundji a dû s’employer pour décrocher sa place en finale du 100 m haies. Keystone

Handicapée par une élongation à une cuisse survenue fin juin à l'échauffement au meeting de Paris, la Bernoise n'a plus couru en compétition depuis la réunion de Rabat le 31 mai. Elle a poussé un soupir de soulagement en voyant qu'elle était la dernière des qualifiées pour la finale, après avoir arraché sur le fil la 2e place de sa demi-finale.

Il lui faudra un exploit en finale, à 22h30 ce lundi, pour monter une troisième fois d'affilée sur un podium européen, elle qui est aussi championne du monde en titre.La sportive suisse de l'année a réalisé un chrono de 12''94, loin de son record (12''24). (mbr/ats)