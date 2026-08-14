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Colère et incompréhension aux Européens d'athlétisme

Germany&#039;s Leo Neugebauer reacts after failing an attempt in the decathlon pole vault at the European Athletics Championships in Birmingham, England, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Matthias Sc ...
Le concours de saut à la perche a été frustrant pour le décathlonien Leo Neugebauer.Image: keystone

Colère et incompréhension aux Européens d'athlétisme

Lors du concours de saut à la perche du décathlon, la barre a été placée à la mauvaise hauteur. «C'est catastrophique», a fustigé l'entraîneur allemand.
14.08.2026, 16:5414.08.2026, 16:54

Les décathloniens doivent enchaîner un programme particulièrement chargé sur deux jours. Dans ces conditions, chaque dépense d’énergie inutile peut coûter cher. Or, lors de la deuxième journée de compétition jeudi, plusieurs athlètes ont justement dû fournir des efforts supplémentaires dont ils se seraient volontiers passés.

Pendant le concours de saut à la perche, la barre a été mal réglée pour sept décathloniens. Alors qu’elle devait être placée à 4,80 m, elle ne se trouvait en réalité qu’à 4,70 m. Parmi les athlètes concernés figurait le champion du monde en titre et leader du classement, Leo Neugebauer. Sous une chaleur dépassant largement les 30 degrés, l’Allemand et les six autres concurrents ont donc dû retenter un saut à 4,80 m.

BIRMINGHAM, GREAT BRITAIN - AUGUST 13, 2026 : Leo NEUGEBAUER GER / Germany competing in the pole vault in the decathlon during the European Athletics Championships at Alexander Stadium on August 13, 2 ...
L’Allemand visait la première médaille de sa carrière aux Championnats d’Europe.Image: www.imago-images.de

Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là: l’écartement des montants soutenant la barre transversale n’avait lui non plus pas été correctement réglé. Visiblement perturbé par cette succession d’erreurs, Neugebauer a ensuite échoué trois fois de suite à franchir les «vrais» 4,80 m. La confusion semblait toutefois totale du côté du jury, puisque l’athlète de 26 ans a finalement été autorisé à effectuer un cinquième essai à cette même hauteur.

Cette fois, la barre est restée en place. Neugebauer a même réussi à franchir ensuite 4,90 m, avant d’échouer à trois reprises à 5 mètres. Comme si cela ne suffisait pas, l’Allemand semble également s’être légèrement blessé au mollet au cours de ce concours mouvementé. Ce chaos a provoqué la colère de Jörg Roos, entraîneur de l’équipe nationale allemande.

Interrogé par la ZDF, il n’a pas mâché ses mots :

«Avec de telles conditions météorologiques, c’est catastrophique et, à mes yeux, cela fausse la compétition»
«Absurde»: le relais norvégien rend sa médaille

Neugebauer a toutefois remporté l'épreuve du décathlon dans la douleur avec 8611 pts. Il a fini son 1500 m complètement épuisé, s'effondrant sur la ligne, gardant juste assez d'avance sur son compatriote Niklas Kaul, auteur d'une remontée spectaculaire (2e avec 8573 pts). Le Norvégien Sander Skotheim a pris le bronze (8433).

Côté suisse, Andrin Huber, Nino Portmann et Leon Krummenacher se sont classés respectivement 9e, 14e et 19e au terme de leurs dix travaux d'Hercule des Championnats d'Europe.

(riz/jcz)

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