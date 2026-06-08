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Athlétisme: Werro réalise le 3e chrono de l'histoire sur 800m

Vidéo: watson

Cette Romande a créé la sensation en athlétisme

Audrey Werro a réussi le troisième chrono de l'histoire sur 800m, dimanche à Stockholm. Elle a eu beaucoup de mal à réaliser.
08.06.2026, 09:2108.06.2026, 09:21

Audrey Werro est entrée dans une autre dimension dimanche à Stockholm. La Fribourgeoise a signé en 1'53''98 le 3e meilleur temps de l'histoire sur 800 m, à 0''70 seulement du «vieux» – et sulfureux – record du monde de Jarmila Kratochvila, pour cueillir la victoire. Elle a ainsi retranché 1''93 à son record national !

«C'est fou», a lâché Audrey Werro au micro de SRF. «Je suis très heureuse de ce temps. Je pense que j' aurai besoin d'une semaine pour réfléchir à cette performance. Faire un tel chrono n'était pas mon but dimanche», a encore lâché la Fribourgeoise, qui ne réalisait pas.

La performance de Werro en vidéo:

Vidéo: watson

Déjà victorieuse en Ligue de diamant pour sa rentrée à Rabat en 1'56''56, un chrono qui l'avait surprise, Audrey Werro a réalisé dimanche l'une des plus grandes performances chronométriques – si ce n'est la plus grande – de l'histoire de l'athlétisme suisse.

«Stupide»: une innovation en athlétisme fait polémique

Aucune femme n'était passée sous les 1'54 depuis 1983, lorsque Kratochvila avait établi le record du monde. Le 2e meilleur chrono de l'histoire date de 1980 (1'53''43 par l'ex-Soviétique Nadezhda Olizarenko). Une autre époque...

Avec 1'53''98, Audrey Werro (22 ans) fait ainsi mieux que la star sud-africaine Caster Semenya (1'54''25, 5e performeuse de l'histoire désormais) ou que sa grande rivale Keely Hodgkinson, qu'Audrey Werro a battue au terme d'un finish époustouflant dimanche après-midi à Stockholm.

Championne olympique 2024 et championne du monde en salle, Keely Hodgkinson a pourtant elle aussi battu sa meilleure marque, en 1'54''33 (6e temps de l'histoire). Mais elle n'a pu que constater les dégâts dans la dernière ligne droite, où elle a été «avalée» par Audrey Werro.

Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher

Dimanche, Audrey Werro a pleinement su profiter du remarquable travail de la lièvre jurassienne Rachel Klopfenstein, qui défend depuis quelques semaines les couleurs de l'Ile Maurice et a bouclé le premier tour en 55''54 juste devant la Fribourgeoise et Hodgkinson.

Keely Hodgkinson fut la première à passer à l'attaque dans la ligne droite opposée, mais la Britannique n'a rien pu faire face au finish de feu d'Audrey Werro. «Ma tactique initiale était pourtant de rester en 3e position. Mais cela n'est jamais arrivé», a encore expliqué Werro, qui espérait que Hodgkinson mène le train derrière Klopfenstein. Mais qui a parfaitement su s'adapter. (jcz/ats)

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