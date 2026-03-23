Matheus Lima, Attila Molnar et Chris Robinson ont dû attendre la 2e finale du 400m pour connaître leur classement définitif. DeFodi Images

«Stupide»: une innovation en athlétisme fait polémique

Plusieurs stars du 400m ont exprimé leur mécontentement face au changement de format adopté ce week-end lors des Mondiaux en salle.

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Les fans suisses d'athlétisme ont surtout retenu des Championnats du monde en salle la superbe performance de Simon Ehammer, recordman du monde et champion du monde de l'heptathlon samedi. Ils ont aussi apprécié la très belle médaille de bronze de la perchiste Angelica Moser dimanche. Mais une autre discipline a fait parler d'elle: le 400m.

Un nouveau format de course a en effet été introduit à Torun. Le nombre d'athlètes par série est passé de six à quatre, afin de laisser vacants les couloirs 1 et 2, jugés désavantageux en raison des virages serrés des pistes indoor. L’objectif affiché par la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) était triple:

Augmenter la participation. Garantir des conditions de course plus équitables. Améliorer l’expérience, tant pour les athlètes que pour les spectateurs.

La finale du 400m s'est ainsi disputée en deux courses distinctes, avec deux finales opposant quatre athlètes au lieu d'une seule réunissant six concurrents. Le gagnant de la première finale a donc dû attendre les résultats de la seconde course afin de savoir s'il avait remporté le titre mondial, les meilleurs temps des deux séries étant retenus pour le classement final.

Comme le rappelle la chaîne norvégienne NRK, ce système a aussi eu une conséquence sur la façon dont les finalistes de la seconde série ont abordé leur échéance, puisqu'ils connaissaient déjà le temps réalisé par leurs adversaires de la première série. «C’est important, c’est un avantage», a reconnu Henriette Jæger, finalement 7e de la compétition. Une impression démentie par World Athletics, cité par la NRK:

«S’agissant d’un éventuel avantage à courir dans la deuxième course, nous ne pensons pas que des sprinters puissent améliorer sensiblement leur performance, même en connaissant le temps à battre.»

Que pensez-vous de ce nouveau format? J'aime bien, cela augmente à la fois le nombre de participants, l'équité et le spectacle Je n'aime pas du tout, une finale devrait se disputer sur une seule course Je ne vois pas une grande différence: l'athlète le plus rapide est toujours récompensé Voter Au total, 10 personnes ont participé à ce sondage.

Malgré tout, plusieurs athlètes ont râlé contre ce nouveau format. «Je trouve ça stupide. C'est très, très étrange d'être première et de ne pas savoir si je vais gagner», a réagi la Polonaise Natalia Bukowiecka, citée par le média norvégien. «Je donnerai mon avis après la finale, mais je peux déjà dire que je n'aime pas ça», a pour sa part déclaré la Néerlandaise Lieke Klaver.

Hasard ou non, les deux champions du monde (homme et femme) étaient engagés dans la deuxième finale. Morales Williams a réalisé une performance exceptionnelle pour remporter l'or en établissant un nouveau record du championnat (44''76), tandis que la Tchèque Lurdes Gloria Manuel a établi son record personnel dans la discipline (50''76).



(jcz)