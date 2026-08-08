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Sierre-Zinal: Kiriago sacré, triplé kényan

Philemon Ombogo Kiriago from Kenya, public cheering, in action during the men&#039;s category during the 53th Sierre-Zinal long distance mountain race in Saint Luc, Saturday, August 8, 2026. (KEYSTONE ...
Philemon Kiriago s'est approché du record établi par Kilian Jornet en 2024.image: Keystone

Triplé kényan sur Sierre-Zinal, le record raté de peu

Le podium masculin de l'édition 2026 de la mythique course valaisanne est 100% kényan. Le vainqueur, Philemon Kiriago, était proche de battre le record de Kilian Jornet.
08.08.2026, 14:0008.08.2026, 15:23

La 53e édition de Sierre-Zinal a une fois encore souri à Philemon Kiriago. Le Kényan, qui aura 24 ans le 12 août, s'est imposé ce samedi pour la 3e fois dans un temps de 2h26'24.

Kilian Jornet a tremblé, mais son record tient toujours. Ses 2h25'34 réalisés en 2024 font encore office de marque de référence sur la course des cinq 4000. Mais le décuple vainqueur de l'épreuve, absent cette année, voit que la concurrence s'endurcit. Les Kényans ont fait main basse sur le podium avec encore Patrick Kipngeno et Michael Saoli sur la boîte.

Philemon Ombogo Kiriago of Kenya, 1st, crosses the finish line of the mens&#039;s category during the 53th Sierre-Zinal long distance mountain race in Zinal, Saturday, August 8, 2026. (KEYSTONE/Maxime ...
Philemon Kiriago, vainqueur de Sierre-Zinal 2026. image: Keystone

Oria Liaci sous les 3h

Chez les dames, la victoire est revenue à la Roumaine Madalina Florea en 2h55'44. Et on peut dire que la coureuse de 33 ans s'est fait peur en chutant lors de la descente sur Zinal. Heureusement, elle a pu repartir rapidement sans trop de mal et a battu la gagnante de l'an dernier, la Kényane Caroline Kimutai. Le podium est complété par la Britannique Morven Goodrun.

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Et juste derrière l'Anglaise, on retrouve la Valaisanne de 24 ans Oria Liaci. L'athlète de Martigny, déjà 4e l'an dernier, avait envie de franchir la barre des 3 heures. Mission accomplie avec un chrono de 2h58'36. (ats/yog)

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