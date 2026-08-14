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La Suissesse Audrey Werro sacrée championne d'Europe du 800m

Une course à donner des frissons.

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Dans une ambiance électrique, Audrey Werro a acquis un statut de star mondiale en remportant le titre européen du 800 m à Birmingham, à l'issue d'un choc de titans, en 1'54''81, record des Championnats.

La Fribourgeoise de 22 ans était bien la plus forte dans ce combat tant attendu - «La course de l'année» selon les spécialistes - entre trois reines: Werro, troisième performeuse de l'histoire, la Britannique Keely Hodgkinson, championne olympique et double tenante du titre, et la Néerlandaise Femke Bol-Broeders, double championne du monde du 400 m haies et nouvelle venue sur le double tour de piste.Cette finale était historique à double titre.

D'une part, ces trois championnes adulées étaient réunies pour la première fois dans la même course, d'autre part, toutes les trois sont suivies de près par toute la planète «athlé» - et au-delà - pour leur capacité à battre l'antique record du monde de Jarmila Kratochvílová (1'53''28), le plus vieux de l'athlétisme. Et la prétendante no 1 est bien Audrey Werro, plus que jamais depuis vendredi. C'est elle qui a pris les commandes de la finale, en partant du couloir 9. Bien que «challengée» par Hodgkinson, qui s'est tenue à côté d'elle, Werro a accéléré encore aux 300 m, avant de passer à mi-course en 56''45, plus vite que le temps de passage de Kratochvílová (56''82).

Elle a tenu le choc dans la dernière droite, résistant à l'impossible retour de Hodgkinson, pour remporter son premier grand titre en élite, au lendemain de sa chute et de son repêchage en demi-finale. La Britannique prend l'argent en 1'55''01 et Femke Bol-Broeders le bronze en 1'55''54. L'Argovienne Valentina Rosamilia finit 7e en 1'59''42 et la Fribourgeoise Veronica Vancardo 8e en 2'00''17. (ats)