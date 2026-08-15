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Football: Jeff Bezos investit à Liverpool

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Jeff Bezos ne devrait occuper aucun rôle opérationnel chez les Reds.Getty Images Europe

Le fondateur d'Amazon investit dans un géant du foot européen

Un groupe d’investisseurs emmené par le milliardaire Jeff Bezos vient de frapper un grand coup en entrant au capital de Liverpool.
15.08.2026, 11:5615.08.2026, 11:56

Le club anglais a annoncé vendredi avoir conclu «un accord définitif» pour la vente d’une participation minoritaire à 1892 Holdings. Le consortium est dirigé par Amit Bhatia, gendre du magnat indien de l’acier Lakshmi Mittal. Outre Jeff Bezos, Eduardo Saverin, cofondateur de Facebook, fait également partie des investisseurs.

Selon la BBC, Fenway Sports Group (FSG), propriétaire américain de Liverpool, devrait encaisser entre 1,5 et 1,8 milliard d’euros pour la cession de 30% du capital. FSG avait racheté le club en 2010 pour environ 350 millions d’euros. Son président Mike Gordon a présenté cette opération comme une «décision prise dans l’intérêt à long terme du club». Jeff Bezos ne devrait, lui, occuper aucun rôle opérationnel.

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L’association de supporters «Spirit of Shankly» avait exprimé ses réserves avant la conclusion de l’accord. «Lors de transactions similaires dans d’autres clubs, nous avons vu d’importants changements dans la direction et dans le fonctionnement sportif, avec des décisions et des pratiques que beaucoup ne souhaitent pas voir à Liverpool», avait-elle averti.

Cette entrée au capital marque ainsi une nouvelle étape dans l’histoire de Liverpool, sans pour autant remettre en cause le contrôle de FSG. Reste à voir quelle influence ces nouveaux investisseurs exerceront à long terme sur la stratégie du club, tant sur le plan financier que sportif.

(jcz/t-online)

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