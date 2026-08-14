Image: shutterstock (montage)

Un masturbateur en série inquiète à Lausanne

Un homme aurait été surpris à se masturber devant des fenêtres et à s’introduire dans des logements d'un quartier lausannois. Des habitants alertent sur les réseaux sociaux et appellent à la vigilance. La police lausannoise confirme être intervenue pour un «individu suspect».

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Un détraqué sexuel sévit-il dans les rues de Lausanne? C'est ce que dénonce un message publié sur les réseaux sociaux. Selon ce dernier, écrit sous forme de flyer et nommé «Appel à la vigilance», un masturbateur en série serait actif dans le quartier de Sous-gare depuis le mois de juin.

Le texte est signé d'un groupe d'habitants du quartier des Epinettes, situé entre les voies ferrées et le parc de Milan. Un homme d'une quarantaine d'années aurait été aperçu dans le quartier en train de commettre plusieurs actes délictueux d'ordre sexuel.

Devant les fenêtres et dans les appartements

L'homme viserait principalement les logements où se trouvent des femmes, vivant seules ou avec leurs enfants. Tout d'abord, dit le flyer, il a été vu en train d'espionner des habitants à travers les fenêtres, «exposant ses victimes à du contenu pornographique». Il a été vu se masturbant devant les fenêtres, affirme le document.

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Dans des cas plus inquiétants, il se serait même, indique le texte, introduit dans des appartements pour regarder des locataires dans leur lit. Là aussi, parfois en se masturbant. Il se serait au moins introduit dans deux domiciles différents, «de nuit ou au petit matin».

Ambiance fébrile

L'homme aurait déjà été pris en «flagrant délit» par les habitants. Dans ce cas, il n'hésite pas à simplement «nier les faits qui lui sont reprochés et repartir tranquillement», explique le flyer, qui précise qu'il fait alors preuve d'un grand sang-froid.

Il a aussi été pris en photo de dos, en train de partir, par une habitante. Selon les auteurs du message, l'homme «aurait déjà sévi ailleurs à Lausanne».

Watson s'est rendu compte de l'ambiance fébrile qui entoure ces évènements. Plusieurs habitants se coordonnent pour s'entraider, de peur d'un autre épisode. Contactée, la personne qui aurait pris le masturbateur en photo préfère ne pas commenter davantage la situation.

Un «individu suspect»

Les habitants indiquent que plusieurs plaintes et signalements ont été déposés auprès de la police municipale de Lausanne. Contactée, celle-ci ne se prononce pas en cas d'éventuelle procédure. Elle indique toutefois ceci:

«La Police municipale de Lausanne est intervenue début août à la suite d'un signalement concernant un individu suspect dans le quartier de Sous-Gare»

Les forces de l'ordre ne «commentent pas les informations circulant sur les réseaux sociaux». Mais de préciser tout de même dans la foulée:

«La police invite la population à signaler sans délai tout comportement suspect au 117»

Interrogée sur les mesures prises pour protéger la population, la police indique qu'elle «adapte en permanence sa présence et son action au plus près des phénomènes et des menaces identifiés sur le territoire, afin d'assurer la sécurité de la population».