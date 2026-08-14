beau temps36°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Un masturbateur en série inquiète à Lausanne

Un masturbateur en série sévit-il à Lausanne?
Image: shutterstock (montage)

Un masturbateur en série inquiète à Lausanne

Un homme aurait été surpris à se masturber devant des fenêtres et à s’introduire dans des logements d'un quartier lausannois. Des habitants alertent sur les réseaux sociaux et appellent à la vigilance. La police lausannoise confirme être intervenue pour un «individu suspect».
14.08.2026, 16:5414.08.2026, 17:01
Alexandre Cudré
Alexandre Cudré

Un détraqué sexuel sévit-il dans les rues de Lausanne? C'est ce que dénonce un message publié sur les réseaux sociaux. Selon ce dernier, écrit sous forme de flyer et nommé «Appel à la vigilance», un masturbateur en série serait actif dans le quartier de Sous-gare depuis le mois de juin.

Le texte est signé d'un groupe d'habitants du quartier des Epinettes, situé entre les voies ferrées et le parc de Milan. Un homme d'une quarantaine d'années aurait été aperçu dans le quartier en train de commettre plusieurs actes délictueux d'ordre sexuel.

Devant les fenêtres et dans les appartements

L'homme viserait principalement les logements où se trouvent des femmes, vivant seules ou avec leurs enfants. Tout d'abord, dit le flyer, il a été vu en train d'espionner des habitants à travers les fenêtres, «exposant ses victimes à du contenu pornographique». Il a été vu se masturbant devant les fenêtres, affirme le document.

Dans le même quartier:

Un deuxième incendie en deux jours dans ce quartier à Lausanne

Dans des cas plus inquiétants, il se serait même, indique le texte, introduit dans des appartements pour regarder des locataires dans leur lit. Là aussi, parfois en se masturbant. Il se serait au moins introduit dans deux domiciles différents, «de nuit ou au petit matin».

Ambiance fébrile

L'homme aurait déjà été pris en «flagrant délit» par les habitants. Dans ce cas, il n'hésite pas à simplement «nier les faits qui lui sont reprochés et repartir tranquillement», explique le flyer, qui précise qu'il fait alors preuve d'un grand sang-froid.

Il a choqué 5 femmes dans les CFF et ça risque de lui coûter cher

Il a aussi été pris en photo de dos, en train de partir, par une habitante. Selon les auteurs du message, l'homme «aurait déjà sévi ailleurs à Lausanne».

Watson s'est rendu compte de l'ambiance fébrile qui entoure ces évènements. Plusieurs habitants se coordonnent pour s'entraider, de peur d'un autre épisode. Contactée, la personne qui aurait pris le masturbateur en photo préfère ne pas commenter davantage la situation.

Evasion à Lausanne: le détenu en fuite est toujours recherché

Un «individu suspect»

Les habitants indiquent que plusieurs plaintes et signalements ont été déposés auprès de la police municipale de Lausanne. Contactée, celle-ci ne se prononce pas en cas d'éventuelle procédure. Elle indique toutefois ceci:

«La Police municipale de Lausanne est intervenue début août à la suite d'un signalement concernant un individu suspect dans le quartier de Sous-Gare»

Les forces de l'ordre ne «commentent pas les informations circulant sur les réseaux sociaux». Mais de préciser tout de même dans la foulée:

«La police invite la population à signaler sans délai tout comportement suspect au 117»

Interrogée sur les mesures prises pour protéger la population, la police indique qu'elle «adapte en permanence sa présence et son action au plus près des phénomènes et des menaces identifiés sur le territoire, afin d'assurer la sécurité de la population».

Plus d'articles sur l'actualité vaudoise
La contre-offensive de Valérie Dittli cache un plan plus vaste
1
La contre-offensive de Valérie Dittli cache un plan plus vaste
de Alessia Barbezat
Un deuxième incendie en deux jours dans ce quartier à Lausanne
Un deuxième incendie en deux jours dans ce quartier à Lausanne
«La nuit, la police redescend, on est seuls»: Sainte-Croix sous le choc
6
«La nuit, la police redescend, on est seuls»: Sainte-Croix sous le choc
de Antoine Menusier
Lausanne perd deux piliers d’un vaste projet gastronomique
Lausanne perd deux piliers d’un vaste projet gastronomique
de Fred Valet
Thèmes
La Police Nord vaudois accueille Sam, son nouveau chien de police
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Cette règle à la douane suisse peut coûter cher
La franchise-valeur de 150 francs donne beaucoup de travail aux douaniers suisses. Nourriture, cigarettes, mais aussi des stimulants érectiles et des armes prohibées: ces derniers tombent sur toutes sortes de marchandises. Reportage à l'aéroport de Zurich.
Durant les vacances d'été, la douane de l'aéroport de Zurich tourne à plein régime. Souvent confrontés à des excuses de voyageurs prétendument ignorants, les collaborateurs trouvent parfois aussi des produits exotiques comme de la viande de singe.
L’article