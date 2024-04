Il fait exprès de rater le panier et devient le héros de tout un peuple

Ce Suisse a participé au trail le plus dur du monde: «Je peux être fier de moi»

Après avoir averti le public qu'il allait faire exprès de rater, le pivot de 35 ans a tenu parole et expédié le ballon sur le rebord du cercle, avant d'être acclamé par les 19'000 spectateurs de la Crypto.com Arena.

Comme le rappelle Le Parisien, «il existe une règle dans certaines salles aux États-Unis: lorsqu’un joueur de l’équipe adverse rate deux lancers francs consécutifs, tous les spectateurs présents ont droit à un petit plat gratuit dans un restaurant partenaire.» Or chez les Clippers, c'est la chaîne de restauration rapide appelée Chick-fil-A qui régale et promet un «Original Chick-fil-A Sandwich» si le double raté a lieu dans le quatrième quart-temps.

La dernière journée de NBA, disputée dimanche, proposait un match sans enjeu entre les Rockets de Houston, où évolue actuellement Boban Marjanovic, et les Clippers de Los Angeles, où il a joué par le passé. Or le Serbe a décidé de se distinguer sur le parquet de son ancienne équipe en faisant un très beau cadeau au public.

Nino Schurter: «La qualification olympique n'est pas actée»

Avant la première étape de Coupe du monde de la saison, ce week-end au Brésil, le vététiste de 37 ans nous parle de sa préparation. Mais aussi de l'importance des premières courses de l'année, en vue des Jeux olympiques, un événement auquel il rêve de participer pour la cinquième fois. Interview.

Nino Schurter, vous débutez ce week-end au Brésil votre 15e saison de Coupe du Monde. Ressentez-vous toujours cette étincelle qu'il y avait à vos débuts?

Oui, c'est effectivement la même chose. Avant chaque début de saison, je ressens une nervosité supplémentaire. La dernière course remonte déjà à un certain temps. On ne sait pas vraiment où l'on en est.