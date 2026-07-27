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Japon: le footballeur Kazuyoshi Miura marque à 59 ans

Kazuyoshi Miura J2/J3 EAST-B, JUNE 13, 2026 - Football / Soccer : J.LEAGUE ALL-STAR DAZN CUP 1st round match between J2/J3 EAST-A and J2/J3 EAST-B at the MUFG STADIUM in Tokyo, Japan. Noxthirdxpartyxs ...
Kazuyoshi Miura en juin dernier.Image: www.imago-images.de

Ce footballeur japonais marque en compétition à 59 ans

Après quatre ans sans but, «King Kazu» a renoué avec le chemin des filets ce week-end en J-League avec Fukushima United.
27.07.2026, 10:3327.07.2026, 10:33

L'ancien international japonais Kazuyoshi Miura (59 ans), surnommé «King Kazu», a marqué son premier but en quatre ans ce week-end. Il a trouvé le chemin des filets lors d'un match remporté 7-0 par son équipe évoluant en J-League.

Pour sa 41e saison professionnelle, l'attaquant aux cheveux gris était titulaire samedi avec son club des Fukushima United, qui ont gagné 7-0 face au Iwaki Furukawa FC lors d'un tournoi régional, assurant ainsi leur participation à la Coupe de l'Empereur.

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Miura a profité à la 52e minute d'une passe de Takatora Einaga dans la surface pour marquer, prenant de vitesse les deux défenseurs adverses. «C'était un peu chaotique, mais ce qui compte c'est qu'on ait été au bon endroit, je pense qu'on s'est bien positionnés», a affirmé Miura. (jzs/ats/afp)

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