La discipline telle qu'elle a toujours été pratiquée. Image: shutterstock

Le Canada prend une décision inédite pour un patinage «non sexiste»

Au nom de l'inclusion, la Fédération canadienne va autoriser des duos de même sexe à participer à ses compétitions.

Les Championnats canadiens de patinage artistique viennent de se terminer en Ontario. Les duos engagés étaient cette année encore tous composés d'un patineur et d'une patineuse. Mais cela pourrait bien être différent la saison prochaine puisqu'au nom de son initiative «Patinage pour tous», la Fédération canadienne de la discipline a annoncé de nouvelles règles.

Concrètement, cela signifie que les tandems dans les épreuves de danse sur glace et en couple pourront être composés de deux hommes ou de deux femmes.

Dans un communiqué, la Fédération a rappelé que la définition précédente du terme «équipe» (une femme et un homme) était rien moins «qu'incompatible avec la vision de Patinage Canada et de son engagement à l’égard de la non-discrimination, y compris celle fondée sur l’identité de genre».

«Nous pensons que ce changement aura un impact significatif pour garantir que toutes les identités de genre soient reconnues et acceptées de manière égale et sans préjugés» Karen Butcher, présidente de Patinage Canada

En apprenant la nouvelle, certains ont ironisé en citant le film Les rois du patin. Cette comédie, disponible sur Netflix, se moque d'un duo masculin profitant d'une faille du règlement pour faire la paire.

La saison prochaine, «n’importe lequel de ces couples (réd: deux hommes ou deux femmes) aura un avantage certain grâce à des juges fantaisistes», craint un internaute. «Ça n’aura même pas d’importance d’être meilleur. Ce qui comptera, ce sera le score de conformisme woke.»

La danseuse sur glace canadienne Kaitlyn Weaver et le double champion olympique de danse sur glace Scott Moir se sont au contraire positionnés en faveur du changement de règles. «En tant que personne queer (réd: individu dont l'orientation sexuelle ne correspond pas aux modèles dominants) qui a grandi sans savoir qu'elle était queer, voir différentes histoires représentées et différents partenariats, différents types d'identités sur la glace, aurait été très libérateur pour moi», a déclaré Kaitlyn Weaver.

Kaitlyn Weaver avec Andrew Poje en 2019. Image: AP

Scott Moir estime pour sa part que le changement de règlement peut avoir un impact sur le nombre de licenciées. «Beaucoup de femmes veulent faire de la danse sur glace et n'en ont pas l'occasion parce qu'elles n'ont parfois pas de partenaire», a-t-il souligné à Associated press (AP), ajoutant que l'opportunité était belle «de raconter une nouvelle histoire et d'avoir un nouveau look».

Scott Moir avec Tessa Virtue en 2018. Image: EPA

Dans cette histoire, les hommes auront beaucoup de mal à rivaliser avec les femmes. On pourrait imaginer que deux patineurs auraient un avantage basé sur la force physique, mais Moir insiste sur le fait que «les meilleurs patineurs du monde à l'heure actuelle sont des femmes».

«Elles seront difficiles à concurrencer. Je suis heureux de ne pas avoir eu à me mesurer à une équipe qui aurait été composée de Tessa Virtue et Tessa Virtue» Scott Moir, en référence à son ancienne partenaire sur la glace

Puisqu'il n’y aura pas de nouvelles catégories d’événements, cela signifie que n’importe quelle équipe pourra s’inscrire dans les disciplines de patinage en couple ou de danse sur glace aux tournois nationaux.

Ce changement, qui sera inscrit au règlement, ne s’appliquera qu’aux événements nationaux. Mais le Canada, qui est le premier pays à prendre une telle décision, prévoit de faire pression pour une modification du règlement international lors du prochain congrès de l'Union internationale de patinage (ISU) en 2024.