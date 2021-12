Le cahier sport de watson nourrit l'esprit (le ventre c'est déjà fait)

Chaque dimanche matin, accompagnez votre brunch avec notre sélection magazine. Cette semaine, notamment: un mécène en fin de règne, des culottes (très) courtes, un guide de survie pour sportifs patraques et une foule de records improbables.

Team watson Suivez-moi

Au nom du père, mais pas du fils

Christian Constantin (bientôt 65 ans) a annoncé qu'il envisageait de quitter le FC Sion dans trois ou quatre ans, mais qu'il ne laisserait pas le club à son fils. Il raconte pourquoi et pose un regard sur le temps qui passe, les objectifs qu'il lui reste à atteindre et l'héritage qu'il laissera dans le cœur des gens.

Les Jeux olympiqûres

Pour participer aux JO de Pékin, il faut être entièrement vacciné. La tournure inquiétante de la pandémie incite même fortement à faire une troisième dose. Problème: les athlètes ont des calendriers très chargés et le temps presse.

Itsy Bitsy petit bikini

Repensons les normes relatives aux uniformes, et concevons des tenues qui permettent aux femmes et aux filles de participer aux compétitions en toute confiance!

Bleuuurp!

Une soirée de la veille très arrosée, ça risque de vous arriver quelques fois en cette période de fêtes. Alors oui, vous pouvez faire du sport le lendemain pour vous remettre en forme, mais il faut veiller à prendre quelques précautions.

La fabrique du mythe

Le biopic sur les deux sœurs Williams, stars du tennis, tourne dans les salles romandes depuis mercredi. Il raconte la jeunesse hallucinante des deux championnes, propulsées au sommet par un père – incarné par Will Smith – obsédé par le succès et prêt à tout. Une personnalité tout aussi attachante que terrifiante et paradoxale.

L'herbe est plus verte en Equateur

Ricardo Dionisio vient de remporter le championnat d'Equateur avec son club d'Independiente del Valle où il officie comme entraineur assistant et préparateur physique. Rencontre (téléphonique) avec un homme heureux.

C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui

Si vous vous êtes toujours demandé combien de balles de ping-pong un humain pouvait renvoyer avec un nunchaku, ou quelle distance il pouvait parcourir pieds nus sur des briques de Lego, cet article vous réjouira.