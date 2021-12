Les 10 records sportifs les plus cons du Guinness 2022

Si vous vous êtes toujours demandé combien de balles de ping-pong un humain pouvait renvoyer avec un nunchaku, ou quelle distance il pouvait parcourir pieds nus sur des briques de Lego, cet article vous réjouira.

Julien Caloz Suivez-moi

Chaque année, le fameux Guinness World Records répond à presque toutes les questions qu'on ne s'était jamais posées, suscitant chez ses lecteurs de formidables vocations, voire des projets de vie. Combien de génies n'ont-ils pas abandonné leurs études de chimiste pour essayer de battre le record de la plus longue distance parcourue derrière une tondeuse à gazon?!

On a déniché pour vous 10 des records sportifs les plus fous, improbables et souvent débiles, recensés dans la bible 2022 des egos surdimensionnés, en essayant de ne jamais oublier que:

«C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui» Rémi Gaillard, n'importe qui

Le plus de balles de ping-pong frappées avec un nunchaku en 1 min

Le Chinois Xie Desheng est entré dans l'histoire d'une discipline qui n'existe pas encore, en frappant pas moins de 35 balles de ping-pong avec un nunchaku en guise de raquette.

La vidéo de l'exploit La perf' de ce fan de Bruce Lee a été retransmise en direct sur le réseau Douyu. Vidéo: YouTube/Guinness World Records

Après avoir visionné les images au ralenti, les juges ont constaté que M. Desheng avait frappé 39 balles, mais ils ont dû en déduire 4 sur le nombre, au motif qu'elles avaient été renvoyées par sa main au lieu de rebondir sur son arme de combat.

Le plus de sauts de tresse en 30 secondes

Plein de choses importantes se sont passées un 2 mars: Louis V est devenu roi des Francs, la NASA a découvert des traces de glace sur Mars, et Laetitia qui? Ky a établi un nouveau record en faisant de la corde à sauter avec ses tresses.

La jeune femme de 25 ans, que le magazine Elle décrit comme «une artiste polyvalente» (tu m'étonnes), a sauté 60 fois par-dessus un mélange de cheveux naturels et d'extensions.

La télé ivoirienne vous raconte tout: La performance est à voir dès 51''. Vidéo: YouTube/La Nouvelle Chaîne Ivoirienne

La plus longue distance pieds nus sur des briques de Lego

Les Duplo, c'est has been! Pour figurer dans le Guinness, l'Américain Kevin Strahle a choisi les Lego, ces petites briques que quand tu marches dessus, elles t'expédient aux urgences avec un arrêt de travail de 4 jours 🤕. Lui s'est offert une randonné de 3,886 km (la vidéo est visible en cliquant sur ce lien) dans son garage, en faisant des aller-retours sur un tapis de piécettes en plastique.

Pas cool pour son neveu: maintenant, ses Lego sentent les pieds!

La plus longue distance parcourue à la nage avec des menottes

Le 20 février dernier, les nageurs de la piscine de King George (Virginie) ont halluciné en croyant voir un évadé de prison enchaîner les longueurs pendant près de 4h. C'était en réalité ce farceur de Ben Katzman qui, menottes aux poignets, a parcouru 8,61 km (soit 344 longueurs de bassin).

Image: Fredericksburg

L'Américain a terminé son pensum «raide, endolori et affamé» mais surtout libre, a constaté un envoyé spécial de la gazette locale, dans un long reportage consacré au nouveau recordman.

La plus longue distance en jonglant avec un ballon de foot sur de la glace en 1h

John Farnworth a bravé tous les dangers, c'est-à-dire qu'il a évité la glissade sur les fesses et une attaque de phoques affamés, pour jongler sur une distance de 4,75 km par une température de -20 degrés sur le lac Baïkal.

Le poids le plus lourd sur le corps

Un truc de flemmard. Il suffit de s'allonger sur le sol et d'attendre que les assistants vous déposent délicatement quelques charges sur le torse. C'est ce qu'a fait Eduardo Lasaga à l'heure de la sieste sur un plateau de télévision italien.

Bon, ok, les mecs ont quand même empilé 70 blocs de béton (soit 1483 kg) sur le pauvre soudeur espagnol, qui a eu le souffle coupé pendant 5 secondes (le temps nécessaire pour l'homologation du record). L'occasion pour nous de rappeler que c'est le Croate Budimir Sobat qui a retenu sa respiration le plus longtemps (24 minutes et 37 secondes).

Le 100m le plus rapide en résolvant un Rubik's cube

Usain Bolt a mis 9''58 sur 100m; Andrey Maslov 20''91, mais en résolvant un Rubik's cube, le machin en plastique qui a atterri dans la tête de votre petite sœur la dernière fois que vous l'avez eu entre les mains.

La plus longue distance parcourue avec une tondeuse à gazon

Certains adorent les trains, d'autres les camions; Andy Maxfield, lui, kiffe les tondeuses à gazon. Ce brave Britannique détient deux records du monde avec ces engins synonymes de corvée et que tout le monde déteste. Le plus récent date de 2019, lorsque Maxfield a parcouru 92,80 km (l'équivalent du trajet entre Genève et Vevey) derrière sa machine, enchaînant les tours de terrain dans le stade de Blackburn, son équipe de football préférée.

Image: Guinness world records

Son autre prouesse date du 30 juillet 2017. Ce jour-là, il avait effectué le trajet le plus rapide entre Land's End et John o'Groats, traversant le Royaume Uni du sud au nord, juché sur sa John Deere X750.

Sorry, y a pas l'option «trajet en tondeuse» sur Google Maps...

On veut ce personnage dans Mario Kart! Image: Guinness world records

Le plus long marathon en faisant du hula hoop

L'Australienne Jenny Doan s'est déhanchée pendant 100h pour obtenir ce record totalement inutile, qui lui a valu quelques contusions.

Avant/après Image: Guinness World Records

Le plus de pompes sur les poings avec un sac de 45 kg et sur une jambe en 1 min

Il ne faut jamais sous-estimer l'orgueil des recordmen. Fâché de voir que sa marque avait été battue par un Espagnol, le Français Eric Lejeune a décidé de refaire le job, s'emparant du nouveau record avec 29 pompes «extrêmement difficiles», selon le Guinness.

Le Français en action.

Aux dernières nouvelles, son rival espagnol essaierait de faire une nouvelle tentative, mais cette fois sans les mains. Vivement le Guinness 2023!