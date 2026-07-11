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Mondial 2026: Murat Yakin transformé en star de cinéma

Vidéo: instagram

Murat Yakin est méconnaissable

L'Association suisse de football (ASF) a produit une vidéo aussi rare qu'originale avant son quart de finale du Mondial contre l'Argentine. Elle fait le buzz. Dans le rôle principal: Murat Yakin.
11.07.2026, 11:4911.07.2026, 13:34
Yoann Graber
Yoann Graber

Le physique de Murat Yakin fait beaucoup parler durant cette Coupe du monde. Avec son style bien à lui, grosses lunettes aux verres fumés et cheveux mi-longs poivre et sel toujours impeccablement coiffés, le coach de la Nati a conquis les cœurs de beaucoup d'admiratrices sur les réseaux sociaux. Son look a aussi été comparé à celui d'un baron de la drogue vintage et beaucoup voient également une ressemblance entre Murat Yakin et l'acteur Mads Mikkelsen.

Le Danois est connu pour avoir interprété Le Chiffre, le méchant dans Casino Royale (2006), un film de la saga James Bond. Ce qui fait dire à beaucoup que Yakin a la dégaine d'«un méchant dans James Bond».

Murat Yakin (à gauche) a des faux airs de Mads Mikkelsen.
Murat Yakin (à gauche) a des faux airs de Mads Mikkelsen.image: watson

C'était le cas sur le plateau du talk-show FIFA World Cup on FOX After Hours sur la célèbre chaîne américaine Fox. L'animateur – l'humoriste anglais James Corden – et ses invités débriefent avec légèreté, quotidiennement, les journées du Mondial. Ce vendredi, ils ont eu une drôle de surprise dans leur boîte mail, comme l'a fait savoir Corden à l'antenne:

«Ce matin, on a reçu une vidéo envoyée et produite par l'Association suisse de football»

Evidemment, la vidéo a été diffusée dans la foulée sur le plateau, et elle fait le buzz ce samedi matin sur les réseaux sociaux.

La vidéo

Vidéo: instagram

Elle commence avec une musique inquiétante. On pénètre dans une grande salle lugubre. Au fond de celle-ci, on devine un homme dans un fauteuil. On se rapproche de ce personnage, sans voir qui il est. Il regarde l'émission FIFA World Cup on FOX After Hours sur un ordinateur, alors que les invités parlent du look de Yakin. Gros plan sur le côté du visage de ce mystérieux personnage. C'est Murat Yakin!

Le sélectionneur de la Nati ferme son ordi, regarde fixement la caméra et lance en anglais, calmement, et toujours avec la musique angoissante en fond:

«Hello James, Hello tout le monde»
«Nous les Suisses, nous ne sommes pas des méchants»
Mads Mikkelsen, alias Le Chiffre, dans Casino Royale (2006).
Mads Mikkelsen, alias Le Chiffre, dans Casino Royale (2006).

On est rassuré, Yakin n'est pas Le Chiffre. Le coach continue son message, calmement:

«Nous sommes précis, comme une montre suisse»
«Fiables, comme une banque suisse»
«Doux, comme le chocolat suisse»
«Et affamé, comme un bouquetin dans nos fantastiques montagnes»

Après ces auto-louanges pour notre pays et notre peuple, Murat Yakin rassure:

«Ma seule intention diabolique est de batte d'autres pays dans cette Coupe du monde. On se voit sur le terrain!»

Le coach baisse ses lunettes et adresse un clin d'œil à la caméra. Rendez-vous est donc pris avec l'Argentine ce dimanche (3h du matin, heure suisse) pour le dernier quart de finale de cette Coupe du monde!

En parlant du sélectionneur suisse👇

Murat Yakin est le meilleur, grâce à une qualité rare

Sur le plateau, cette vidéo insolite – et rafraîchissante – de l'Association suisse de football (ASF) est accueillie par des rires et des applaudissements nourris. «C'est fou! On ne pouvait pas le croire. On adore!», s'enflamme encore une fois l'animateur James Corden par rapport à ce petit clip envoyé par les Helvètes.

La Nati a fait mouche, et elle a sans doute gagné des nouveaux fans avec cette initiative. Ne reste plus qu'à espérer que Granit Xhaka et ses coéquipiers soient autant inspirés que l'équipe communication de l'ASF face aux Argentins.

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