Lionel Messi est-il le meilleur joueur de l'histoire? On veut votre avis

Lionel Messi est-il le GOAT?

Mais carrément, fin du débat, tchô bonne! C'est dur à dire, l'Argentine a quand même eu beaucoup de réussite dans ce Mondial Euh...Cristiano Ronaldo, la merveille de Funchal, ça vous dit quelque chose? Et Pelé, Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Zidane etc? Comme dirait mon grand-père, des "plus grands de tous les temps", il y en a eu et il y en aura encore Je refuse de départager les acteurs d'un sport collectif, non mais et puis quoi encore?