Ne touchez pas à Paris-Roubaix

Les organisateurs de «L'Enfer du Nord» envisagent de mettre en place une chicane à l'entrée de la célèbre trouée d'Arenberg ce dimanche. L'objectif? Ralentir les coureurs et ainsi éviter les chutes. Cette démarche, louable, participe néanmoins à l'aseptisation du sport cycliste. Un sport où les forçats de la route se font de plus en plus rares.

Soudain, la route se rétrécit et laisse place aux pavés. A la mystique trouée d'Arenberg qui perce la forêt. Les coureurs s'y jettent à vive allure. Lorsque le guidon se met à vibrer, le compteur frôle encore les 60 km/h.

Le matériel est alors malmené. Le bruit est perceptible, d'autant que les spectateurs sont tous amassés à l'entrée de la tranchée. Certains sont d'anciens mineurs. A la vue des professionnels recouverts de boue, l'émotion les gagne peu à peu. Et pour cause, ce secteur de «L'Enfer du Nord» rappelle inévitablement la dureté du travail à la mine. En attaquant les 2300 mètres de pavés, les coureurs ne savent pas réellement ce que le sort s'apprête à leur réserver. Il en était de même pour les ouvriers, lorsque ceux-ci descendaient dans les entrailles de la Terre.

On dit que Paris-Roubaix débute réellement à Arenberg. Il reste alors 95 kilomètres à parcourir pour rallier le vélodrome. La course peut néanmoins basculer à cet endroit, de manière relativement brutale. Il y a les crevaisons, mais aussi les chutes. Mitchell Docker peut en témoigner. Le malheureux a laissé six dents dans la tranchée en 2016, rabotant les pavés avec sa tête.

La trouée d’Arenberg est un lieu mythique. Elle pourrait pourtant perdre de sa superbe. Les organisateurs de Paris-Roubaix envisagent dimanche la mise en place d’une chicane à l’entrée du secteur, à la demande du syndicat des coureurs (Cyclistes professionnels associés). L’objectif est affirmé: ralentir le peloton. Placer les coureurs en sécurité après la terrible chute sur les routes d’A travers la Flandre - celle ayant brisé les rêves de Wout van Aert la semaine dernière. «S’ils pouvaient ralentir à 30-35 km/h, ce serait moins risqué», pointe Thierry Gouvenou, directeur de course.

Soyons clairs: nous ne sommes en aucun cas contre les initiatives productives, qui visent à rendre les épreuves plus sûres. Mais ces dernières années, les mesures se sont trop souvent multipliées. Les règlements ont massivement évolué. Certains parcours ont subi des transformations significatives. Des positions ont été interdites. Et les effets escomptés n’ont pas toujours été au rendez-vous.

Le cyclisme est devenu un sport aseptisé. Nombreux sont ceux qui le clament haut et fort. Paris-Roubaix était néanmoins épargné, du moins jusqu'à cette annonce mardi. On pensait que «La reine des classiques» perdurerait, avec ses dangers, son mythe. Après tout, c'est l'une des dernières courses où le terme «forçat de la route» prend encore tous son sens.

Le changement envisagé dimanche pourrait être reconduit à l'avenir. C'est un risque. Est-il pour autant pertinent? La question mérite d'être posée. A l'approche de la chicane, les coureurs accélèreront encore pour se replacer, poussés à l'oreillette par leurs directeurs sportifs. Puis certains pourraient être tentés de prendre des risques au moment de virer. Les organisateurs d'A travers la Flandre ont récemment apporté des modifications à leur parcours dans le but de sécuriser l'épreuve. Cela n'a pas empêché Wout van Aert de se fracturer la clavicule et le sternum.

La tranchée de Wallers-Arenberg fait peur et il n'y a rien de nouveau à cela. C'est pourquoi par le passé, certains ont souhaité l'aborder dans des conditions «agréables», en attrapant l'échappée matinale. Il n'est pas non plus interdit de l'attaquer en queue de peloton, lorsque les pavés sont craints ou que frotter est un exercice redouté. Laissons en revanche les forçats de la route, les coureurs héroïques et les flahutes s'exprimer sur le terrain qui a fait la renommée de la course. Ce secteur n'est emprunté qu'une fois dans la saison. Il est hors du temps et doit le rester.

Mitchell Docker a souffert dans la tranchée en 2016. Pourtant, un an plus tard, il exprimait sa joie de retrouver les pavés du Nord. Il mérite un grand respect.