Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les deux footballeurs qui ont le plus marqué leur sport. Image: Shutterstock

Commentaire

Merci pour tout! La grande époque de Messi et Ronaldo est terminée

Rien n'est éternel, pas même ces deux légendes du football. Elles ont marqué leur sport comme personne d'autre, mais leur carrière se terminera bientôt. Profitons encore de les admirer!

Ralf Meile

C'est la vérité, et elle fait mal, mais elle ne peut pas être changée: l'ère de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo se termine. Les derniers matchs de Ligue des champions en sont la preuve. Lorsque la coupe aux grandes oreilles sera en jeu le 28 mai au Stade de France, les deux stars ne seront pas sur le terrain.

Pendant près de deux décennies, Messi et Ronaldo ont surplombé le monde, là où l'air est encore plus rare que sur le mont Everest. Ils étaient les rois incontestés du sport le plus populaire du monde. «Messi ou Ronaldo»?: la question a divisé les fans du monde entier en deux camps.

Les superstars au fil du temps. image: panini

En fait, la question est complètement erronée. La bonne réponse est: Messi ET Ronaldo.

Car pendant des années, les deux hommes ont dominé le football mondial comme jamais auparavant. Ils marquaient des tonnes de buts et empilaient les records, qu'ils se disputaient. Ils ont aussi remporté les titres les plus prestigieux avec leurs clubs et ont chacun mené leur nation au triomphe lors de tournois continentaux.

Des stats de fous 🤯

Entre 2008 et 2019, le footballeur de l'année de la FIFA s'est toujours appelé Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, à une exception près (Luka Modric, en 2018). L'Argentin a remporté le ballon d'or à six reprises, contre cinq pour le Portugais. Il ne faut pas surestimer cette distinction individuelle mais elle reflète une constance des deux hommes, qui n'avait jamais existé auparavant sur une période aussi longue.

Le football est une question de buts. Messi est le joueur qui détient le record du nombre de pions inscrits pour le FC Barcelone (672 buts). Au Real Madrid, Ronaldo possède aussi ce record (450 buts). Des statistiques qui démontrent l'incroyable carrière des deux joueurs.

Une célébration de but emblématique: Messi marque le 3-2 à la 92e minute dans le Clasico, à l'extérieur à Madrid, en 2017. image: IMAGO/Alterphotos

Mais le football, c'est bien plus que des buts. Il suffit de penser aux passes magistrales de Lionel Messi et à ses dribbles époustouflants pour que le cœur s'emballe.

Quand on a Cristiano Ronaldo devant les yeux, on voit un six-pack, une posture de cow-boy sur un coup franc, des tirs puissants, une détente fantastique et une célébration de but qui est imitée partout dans le monde, et même en dehors du football.

Quatre mois après la célébration de Messi, Ronaldo le copie à l'extérieur au Camp Nou après un but en Supercoupe. AFP

Pas des Benjamin Button 👴🏻

Mais même les icônes comme eux ne peuvent pas arrêter le temps. Lionel Messi aura 35 ans cet été. Depuis cette saison, il joue au Paris Saint-Germain. Il ne parvient toutefois que rarement à renouer avec ses heures de gloire du Barça.

Cristiano Ronaldo a fêté son 37e anniversaire en février. A voir son corps, il l'a probablement fêté avec un verre d'eau. Cet ascète est depuis longtemps l'idole de nombreux footballeurs professionnels. Il démontre tout ce que l'on peut obtenir en consacrant sa vie entièrement à son métier.

Bien sûr, Messi et Ronaldo sont toujours capables de performances exceptionnelles. Ce week-end, CR7 a réussi un hat-trick lors de la victoire de Manchester United contre Tottenham (3-2). Cependant, la constance et la domination d'antan ne sont plus de mise.

Après l'élimination en Ligue des champions, des rumeurs sur un retour de Messi au Barça ont émergé. keystone

👶 Ça pousse fort derrière

Ce n'est pas grave, après tout: rien n'est éternel. Les successeurs potentiels sont déjà prêts. Kylian Mbappé (23 ans) et Erling Haaland sont les footballeurs les plus en vue du moment. Vinicius Junior (Real Madrid) n'a que 21 ans, tout comme Haaland. Barcelone dispose d'un trio qui marquera peut-être l'avenir avec Gavi (17 ans), Pedri (19 ans) et Ansu Fati (19 ans). Jude Bellingham de Dortmund et Florian Wirtz de Leverkusen ont 18 ans et sont depuis longtemps des joueurs performants.

Est-ce que ces joueurs ou d'autres talents pourront à l'avenir dominer le monde du football pendant plus d'une décennie, comme l'ont fait Lionel Messi et Cristiano Ronaldo? Difficile de l'imaginer. Les deux as ne sont pas encore de l'histoire ancienne. Nous devrions profiter du peu de temps qu'il nous reste à les voir jouer.

Traduit de l'allemand par Nicolas Varin