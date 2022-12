Des policiers en action sur les Champs-Elysées à Paris. image: keystone

Un mort et des arrestations en France et en Belgique après la défaite du Maroc

Dans certaines villes françaises, les célébrations de supporters après la qualification de l'équipe nationale pour la finale de la Coupe du monde de football ont dégénéré mercredi soir. Les débordements à grande échelle que l'on craignait n'ont toutefois pas eu lieu.

Bien que la grande majorité ait fêté pacifiquement le 2-0 contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, des casseurs et des policiers se sont brièvement affrontés sur les Champs-Élysées à Paris, ont rapporté les médias.

A Montpellier, des supporters des deux camps se sont affrontés à coups de feux d'artifice. En marge de la fête, un adolescent de 14 ans a perdu la vie après avoir été percuté par une voiture et mortellement blessé. Selon un reportage de RTL, des jeunes auraient arraché un drapeau du conducteur de la voiture, qui aurait alors accéléré et percuté l'un des adolescents.

On a également parlé d'une situation tendue à Lyon. Comme l'a rapporté le journal Nice-Matin, des conflits ont également éclaté entre les supporters et la police à Nice et à Cannes. Dans l'ensemble, les événements sont restés globalement pacifiques, selon les informations de la police.

115 arrestations à Paris

En marge des festivités, 115 personnes auraient toutefois été arrêtées en région parisienne. Parmi elles, selon des sources policières, se trouvait un groupe d'une quarantaine de personnes proches de l'ultra-droite dans le pays. Ce groupe aurait déjà été arrêté alors qu'il se dirigeait vers les Champs-Elysées.

La police avait déployé 5000 agents de sécurité dans la seule région parisienne en raison des craintes de débordements. La France, tenante du titre, affrontera l'Argentine en finale dimanche à 16 heures.

Arrestations en Belgique, calme au Maroc

Dans la capitale belge, Bruxelles, la police a également arrêté une centaine de personnes. Deux véhicules de police ont notamment été endommagés. Des affrontements et des arrestations ont également eu lieu à Anvers. Comme en France, de nombreuses personnes ayant des racines au Maroc vivent en Belgique.

Au Maroc même, les rues restent en grande partie vides, contrairement aux célébrations qui ont suivi les précédents matchs de la Coupe du monde. De nombreux supporters ont exprimé leur fierté pour leur équipe nationale malgré la défaite.

Le président français Emmanuel Macron a félicité sur Twitter l'équipe marocaine, première équipe africaine à se hisser en demi-finale d'une Coupe du monde:

«Vous avez écrit l'histoire du football. Merci les Bleus. Et maintenant, la coupe!»

(ram/afp)