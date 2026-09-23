Murat Yakin devra se passer de Granit Xhaka lors des prochains matchs de l’équipe de Suisse. Image: keystone

Yakin brise le silence sur Xhaka

A trois jours du début de la Ligue des nations, un seul sujet ou presque agite l’équipe de Suisse: toute la polémique autour de son capitaine Granit Xhaka et de son faux certificat Covid. Le sélectionneur Murat Yakin s’est exprimé pour la première fois à ce sujet.

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Lundi, le capitaine de l’équipe de Suisse Granit Xhaka a reconnu avoir acheté un faux certificat Covid et ne s’être jamais fait vacciner contre le coronavirus. «A l’époque, j’étais personnellement très incertain concernant la vaccination contre le Covid-19 et j’avais de grandes inquiétudes», a expliqué Xhaka dans une story Instagram, reconnaissant qu’il avait commis une erreur:

«J’assume la responsabilité de cette décision, je me soumets à l’examen des faits et je coopère pleinement avec les autorités compétentes.»

On en parle ici: «J’étais en proie à la peur»: Granit Xhaka a avoué

Début octobre, le joueur de 33 ans sera entendu par le Ministère public lucernois. L’Association suisse de football (ASF) et Xhaka ont décidé que les prochaines rencontres de Ligue des nations se disputeraient sans le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection suisse.

Dans une interview accordée à Blick, le sélectionneur Murat Yakin s’est lui aussi exprimé pour la première fois sur la «tricherie vaccinale» de Xhaka. Le coach de 52 ans estime que disputer les quatre prochains matchs sans son capitaine est actuellement la bonne décision:

«Par son absence, il veut protéger l’équipe durant cette phase de débat public bruyant et controversé, afin qu’elle puisse se concentrer pleinement sur les matchs importants de Ligue des nations.»

Il précise toutefois que, d’un point de vue sportif, il est regrettable de devoir se passer du milieu de terrain. Yakin confirme qu’il est en contact avec Xhaka.

«Il est très réfléchi, lucide, pense et agit dans l’intérêt de l’équipe. J’apprécie beaucoup cela»

Murat Yakin s'est exprimé pour la première fois sur «l'affaire Xhaka». Image: KEYSTONE

La question de savoir si Xhaka continuera à jouer pour l’équipe nationale, et s’il en restera le capitaine, se pose évidemment aussi. Murat Yakin n’a pas souhaité se prononcer à ce sujet et a indiqué que la question serait discutée après la trêve internationale. Il s’est toutefois montré optimiste:

«Je suis convaincu que nous trouverons une bonne solution pour tout le monde»

L’absence de Granit Xhaka peut désormais aussi représenter une opportunité pour Ardon Jashari, qui devrait reprendre son poste. Yakin tient lui-même Jashari en très haute estime et avait déjà été impressionné par ses performances à l’entraînement lors de la Coupe du monde ainsi que par sa volonté de se mettre au service de l’équipe. «Je suis fermement convaincu qu’Ardon a le caractère et les qualités nécessaires pour devenir un leader au sein de l’équipe de Suisse», déclare le sélectionneur à propos du joueur de 24 ans.

Samedi à 20h45, l’équipe de Suisse entamera sa campagne de Ligue des nations. Le quart-de-finaliste de la Coupe du monde affrontera la Macédoine du Nord à l’extérieur.

(riz/yog)