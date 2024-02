Cette terrible chute soulève des questions

Adam Yates a lourdement chuté mercredi lors de la troisième étape du Tour des Emirats arabes unis, remportée par Ben O'Connor au sommet de Jabel Jais. Il est d'abord reparti, alors qu'il n'aurait pas dû.

Les images font froid dans le dos. Lorsqu'Adam Yates est tombé à 46 kilomètres de l'arrivée, mercredi en milieu de peloton, le choc a été terrible. Sa tête a violemment heurté la route, rappelant une nouvelle fois à quel point le port du casque à vélo peut sauver des vies.

La chute en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

D'abord sonné, Adam Yates est rapidement remonté sur sa machine, comme le veut la coutume en course. Il en faut souvent bien plus pour que les forçats de la route n'en viennent à renoncer. Yates, ayant figuré sur le podium des quatre dernières éditions du Tour des Emirats arabes unis, n'a abandonné que bien plus tard, dans l'ascension de Jabel Jais à 10 kilomètres du but. Il semblait désorienté en descendant du vélo, souffrant d'une inéluctable commotion cérébrale.

«Malheureusement, Adam Yates a reçu un diagnostic de commotion cérébrale après sa chute aujourd'hui sur l'UAE Tour. Il est stable avec d'autres blessures superficielles. Pour le bien de la santé d'Adam et conformément aux protocoles en matière de commotion cérébrale, il a été retiré de la course. Il aura besoin de récupération et l'équipe médicale poursuivra la surveillance neurologique et la rééducation» Dr Adrian Rotunno, dans un communiqué de l'équipe UAE

L'incident rappelle celui de Stefan Küng. Le Suisse avait lui aussi lourdement chuté lors du contre-la-montre des Championnats d'Europe à Emmen (Pays-Bas), terminant l'épreuve alors qu'il souffrait également d'une commotion cérébrale.

Küng nous confiait il y a peu que repartir avait été naturel pour tout le monde. Aussi bien pour lui que son staff. Il estimait néanmoins que cela avait été une erreur et que de telles situations ne devaient plus se reproduire.

Or il s'est passé une heure entre la chute de Yates et le moment de son abandon, mercredi aux Emirats arabes unis. Suffisamment de temps pour goûter à nouveau au goudron et craindre le syndrome du second impact - une deuxième commotion, beaucoup plus dangereuse que la première. C'est d'ailleurs pour éviter ce syndrome qu'il existe des «protocoles commotions» dans de nombreux sports, avec une évaluation initiale immédiatement après la chute.

Stefan Küng nous rappelait qu'au foot US, une fois le protocole élaboré, il avait fallu un certain temps pour qu'il soit appliqué. Il en existe un en cyclisme depuis 2020, après que Romain Bardet a parcouru 90 kilomètres avec une commotion cérébrale lors du Tour de France 2019. Force est de constater qu'à ce jour, certains coureurs touchés sont autorisés à repartir. Cela est bien entendu dû à la nature de l'activité, qui n'offre aucun temps mort. Incomparable avec le rugby, où l'on remplace le joueur, et où l'on prend le temps de l'examen, avec des questions poussées sur l'état de santé (avez-vous des maux de tête?) et la vie de tous les jours (dans quel stade sommes-nous?).

Le protocole commotion en cyclisme doit-il être renforcé? Devrait-on modifier les règlements, et pénaliser lorsqu'un examen est effectué à la va-vite? Ne pourrait-on pas au contraire prendre le temps du diagnostic, quitte à permettre au coureur de reprendre sa place plus tard, à l'aide de sa voiture?

Il ne se passait rien en course hier au moment de la chute d'Adam Yates. Nous étions encore loin de la montée sèche finale. Cela aurait sans doute été possible. Le cas de Stefan Küng est encore différent, puisqu'il s'agissait d'un contre-la-montre. Difficile de geler les temps à chaque chute. Mais peut-être qu'un médecin référant pourrait l'ordonner, selon le choc, afin de ne plus mettre en danger les coureurs.

(roc)