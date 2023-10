La journée a été marquée par les adieux de Thibaut Pinot qui, pour la dernière course de sa carrière, a été mis à l'honneur par les organisateurs en s'élançant en première ligne, sous les applaudissements de Tadej Pogacar et de tous les cadors du peloton.

De son côté, Marc Hirschi se trouvait dans un troisième groupe à plus d'une minute quand il s'est retrouvé aussi à terre à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Le champion de Suisse avait touché la roue du... Belge Remco Evenepoel dans un moment d'inattention. Le Bernois est revenu dans le groupe avant de lâcher dans la dernière difficulté pour terminer 19e à plus de 2 minutes.

C'est la 17e victoire de la saison de Pogacar, plus gros total du peloton, et la 63e de sa carrière, à seulement 25 ans.

Considéré comme le 5e Monument des classiques cyclistes, Il Lombardia, dont la 117e édition se dispute ce samedi entre Côme et Bergame (238 km), n'a pas le prestige de Paris-Roubaix ou du Tour des Flandres. En voici les 5 raisons.

La course souffre du calendrier. Elle est la seule grande classique qui ne se court pas au printemps mais à l'automne, d'où son surnom de «la Classique des feuilles mortes». On pourrait imaginer que cette particularité lui soit favorable, car après tout, aucune course ne lui fait de l'ombre et les fans de vélo ne peuvent avoir d'yeux que pour elle. Mais la vie du Giro di Lombardia n'est pas aussi simple.