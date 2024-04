L'erreur «stupide» de cette cycliste lui a coûté très cher

Lorena Wiebes pensait avoir gagné l'Amstel Gold Race dimanche. C'est exactement ce qui a précipité sa défaite.

En quelques secondes, dimanche sur l'Amstel Gold Race, Lorena Wiebes est passé du rêve au cauchemar.

Le rêve, bien sûr, c'est de célébrer une victoire dans une grande compétition disputée à domicile. C'est ce qu'a fait la Néerlandaise en franchissant la ligne de la classique cycliste.

Les bras levés de Lorena Wiebes Vidéo: twitter

Le cauchemar est arrivé juste après, lorsque Wiebes s'est aperçue qu'elle avait célébré bien trop tôt sa victoire. En levant les bras au ciel, la coéquipière de la Bernoise Marlen Reusser chez SD Worx – Protime a coupé son effort, ce qui a permis à Marianne Vos de la doubler sur la ligne d'arrivée et de décrocher ainsi un succès qu'elle n'espérait plus (le troisième depuis le début de saison après ses victoires au «Het Nieuwsblad» et dans «A travers la Flandre»).

«C'est toujours une course très excitante, a savouré la lauréate au micro de la chaîne Eurosport. Il y a eu beaucoup d'attaques et il fallait être très attentif. Je me suis placée sur la gauche de Wiebes dans le final, je ne pensais pas pouvoir la dépasser, mais elle a fêté sa victoire trop tôt. J'en ai profité.»

Lorsqu'elle a compris son erreur, Lorena Wiebes a fondu en larmes. «Je ne l'ai pas vue venir. C'est une erreur stupide qu'on ne fait qu'une fois», a lâché la Néerlandaise.

Elle avait pourtant été mise dans les meilleures dispositions par ses prestigieuses coéquipières Lotte Kopecky et Demi Vollering, ce qui rend sa 2e place encore plus amère. «J'étais vraiment déçue car les filles ont fait un gros travail pour me permettre de sprinter», a ruminé la cycliste de 25 ans.

