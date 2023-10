Des footballeurs gazaouis amputés, lors d'un tournoi en août 2023. Image: keystone

À Gaza, le sport aide à supporter les horreurs de la guerre

Le conflit israélo-palestinien a pris une nouvelle dimension depuis l’attaque orchestrée par les combattants du Hamas, samedi. Israël n’a pas tardé à répliquer, par des frappes aériennes et des tirs d’artillerie dans la bande de Gaza, un territoire ravagé par les guerres et où de nombreux civils, amputés, tentent de se reconstruire par la pratique du sport.

Romuald Cachod Suivez-moi

Plus de «Sport»

La bande de Gaza — 41 kilomètres de long pour plus de deux millions d'habitants — est sans conteste l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. C’est aussi là, dans cette petite enclave, que l’on enregistre un nombre insensé d’amputations. En 2019, selon le Comité International de la Croix Rouge, Gaza comptait quelque 1600 amputés. Un chiffre qui venait de bondir, après les affrontements en marge de la «Marche du retour».

Dans la région, la récente escalade de la violence fait craindre le pire aux populations civiles, d'autant que le premier ministre israélien, Benjamin Natanyahu, a promis «l’enfer au Hamas».

Le système de santé gazaoui, déjà affaibli en raison d'une pauvreté extrême et du blocus infligé par Israël, est une nouvelle fois mis à l’épreuve. Dans l’urgence, et face aux manques de moyens, les amputations pourraient être, trop souvent, l'unique recours.

Ashraf al-Qedrah, porte parole du ministère de la Santé de Gaza, exprimait récemment son inquiétude à l’AFP, au sujet des conditions actuelles dans les hôpitaux gazaouis.

«Tous les hôpitaux de la bande de Gaza sont surchargés en raison du grand nombre de victimes provenant de toutes les zones ciblées à Gaza, ainsi que du nombre croissant de martyrs dans les hôpitaux.» Ashraf al-Qedrah, porte parole du ministère de la Santé de Gaza

Les sportifs israéliens, victimes du Hamas En Israël, Ben Binyamin, pensionnaire du M.S. Kiryat Yam, club de 4e division, a perdu une jambe, lors de l'attaque sanglante du Hamas. Dans un entretien accordé au Jerusalem Post, il confiait avoir été la cible de grenades. Dimanche, nous apprenions le décès de Lior Asulin, ancien attaquant de l’Hapoel Tel Aviv, l'un des clubs les plus titrés du pays. Le joueur a été abattu, alors qu'il participait à un festival, non loin de la frontière avec la bande de Gaza.

Le sport comme remède

Que reste-il aux personnes amputées, dans un territoire comme celui de Gaza, rongé par la pauvreté, et où, selon l’ONG israélienne B’Tselem, le taux de chômage atteignait 47% au premier trimestre 2022? Pas grand chose.

C’est dans ce contexte que le sport, vecteur d’intégration et de lien social, trouve progressivement sa place à Gaza.

Sous l’impulsion des organisations non gouvernementales, plusieurs initiatives ont vu le jour ces dernières années, pour amener les Gazaouis en situation de handicap vers la pratique du sport. Et s'évader, un instant, le temps d'un match. Puis, se reconstruire, avant de cibler de nouveaux objectifs, sportifs et personnels.

Le football est une échappatoire à Gaza pour de nombreux mutilés. Image: keystone

Du vélo sur une jambe

Lui s'appelle Alaa A-Dali. Il est amputé de la jambe depuis qu'il a été touché par une «balle explosive». Dans l'affaire, il n'a pas seulement perdu un membre. Son espoir, son rêve de représenter la Palestine dans une compétition internationale de cyclisme et sa détermination se sont également envolés, comme il le raconte à The Associated Press.

En 2019, blessé dans sa chair et son âme, il fonde les «Gaza Sunbirds», la première équipe para-cycliste gazaouie. Après des débuts «humbles», le club a vite grandi, et ils sont aujourd'hui une quinzaine à pédaler chaque semaine dans les rues de Gaza. Du moins, ils l'étaient, jusqu'à la reprise du conflit.

«Personne ne pratiquait le cyclisme à Gaza. Acheminer de l'équipement était un défi, compte tenu du siège de la bande de Gaza. [...] J'ai réussi à créer cette équipe. Je rêve de représenter un jour la Palestine au niveau international, comme j'en rêvais par le passé, avant ma blessure. Je n'ai pas pu le faire sur deux jambes, mais je suis déterminé à le faire sur une seule.» Alaa A-Dali, fondateur des «Gaza Sunbirds»

Une jambe, un rêve: un reportage signé The Associated Press. Vidéo: YouTube/AP Archive

Le handi-foot , un sport qui se structure

Dans la bande de Gaza, plusieurs clubs de handi-foot ont vu le jour, des suites du conflit israélo-palestinien. En 2021, ils étaient cinq, accueillant au total 80 joueurs amputés. Un contingent important, qui a motivé la fédération palestinienne de football à se lancer dans la création d'une équipe nationale, composée de 20 Gazaouis, tous amputés.

Le projet, mené en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge, est sérieux. L'objectif: qualifier à terme la sélection pour les compétitions internationales, notamment la Coupe du monde de football pour amputés. L'équipe n'a pas su valider son billet pour l'édition 2022, terminant 4e des qualifications de l'Asie de l'ouest. Ce n'est que partie remise.

Hassan Abou Karim est l'un des premiers à avoir porté le maillot de la sélection. Sa blessure remonte à 2006, touché par un raid aérien. Comme le rapportait l'AFP, son objectif, au moment de l'annonce de la création de l'équipe, était double: «s'épanouir sur le terrain» et «représenter la Palestine à l'étranger». Même son de cloche pour Ahmed Abou Nar, dont la blessure est plus récente, survenue lors des manifestations de la «Marche du retour».

«Après ma blessure, je suis devenu un autre homme, avec une nouvelle vie et de nouveaux objectifs. Aujourd'hui je réalise mes ambitions» Ahmed Abou Nar, à l'AFP

Une équipe gazaouie pour amputés, délaissant un instant les béquilles. Image: keystone

L' unijambiste roi du parkour

À Gaza, le parkour a la cote chez les jeunes. Au milieu des ruines, ils trouvent un terrain de jeu adapté à la pratique. Parmi les passionnés, l'un se démarque: Mohamed Aliwa, unijambiste, que les béquilles n'empêchent pas de virevolter.

Sa vie a basculé lorsqu'il était encore mineur, comme on l'append dans un portrait réalisé en 2021 par l'AFP. Mais l'amputation ne l'a pas empêché de pratiquer cette discipline qu'il aime tant, bien au contraire.

«J’ai demandé à mes amis de m’aider à marcher et, petit à petit, j’ai fini par me déplacer moi-même et sauter presque comme eux. Parfois, je me sens frustré, mais je me dis que si j’arrive à faire ça, alors, tout le reste dans ma vie sera facile.» Mohamed Aliwa, à l'AFP

Loin des millions entourant parfois le sport professionnel, en Europe ou ailleurs, ces athlètes, sources d'inspiration, méritent le plus grand respect.