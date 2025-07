Les contrôles seront sévères sur le Tour de France

L'Union cycliste internationale (UCI) vient de dévoiler ses programmes de lutte contre le dopage et la fraude technologique. Voici ce qu'il faut savoir.

Plus de «Sport»

Le Tour de France s'élance ce samedi de Lille mais pour les contrôleurs antidopage, il a déjà commencé. L’International Testing Agency (ITA), l'organe qui fait la chasse aux tricheurs, a mené environ 350 contrôles hors compétition afin de garantir l'égalité des chances dès le départ.

Dès samedi et pour toute la durée de la course, quelques 600 échantillons d'urine et de sang seront prélevés, principalement par le personnel expérimenté de l'ITA, qui comprend 13 experts en contrôle antidopage et en prélèvement sanguin.

Stockage et réanalyse

Les contrôles effectués pendant le Tour de France seront ciblés et pourront avoir lieu à tout moment, et pas seulement à l'arrivée des étapes. Comme chaque année, le porteur du maillot jaune et chaque vainqueur d'étape seront contrôlés.

La dernière édition avait été remportée par Pogacar (en jaune) devant Vingegaard et Evenepoel. Image: AP

En outre, tous les coureurs participants (ils seront 184 au départ) seront soumis à des contrôles avant la course dans le cadre de leurs protocoles de surveillance médicale.



L'UCI prévoit aussi le stockage à long terme et la réanalyse éventuelle de certains échantillons sur une période de 10 ans en prévision de l’apparition de nouvelles méthodes de détection ou de développements scientifiques futurs.

Dans le cadre de son engagement continu en faveur de l'intégrité dans le cyclisme, l'UCI mettra par ailleurs une nouvelle fois en œuvre un programme avancé de lutte contre la fraude technologique lors du Tour de France 2025.



L'UCI déploiera une série de technologies d'inspection et de mécanismes de surveillance des performances et des incidents, conçus pour détecter toute forme de fraude technologique, notamment les systèmes de propulsion dissimulés, moteurs en particulier. Ce dispositif sera mis en œuvre de manière systématique tout au long des trois semaines du Grand Tour. Des contrôles ciblés seront effectués avant et après chacune des 21 étapes, et un programme renforcé de surveillance sera mené durant l’intégralité de ces dernières.

Plus de 192 contrôles par rayons X

Avant chaque étape, un Commissaire Technique UCI et d'autres officiels se rendront dans les bus des équipes pour contrôler les vélos des coureurs. Ces contrôles pré-étape seront effectués à l'aide de tablettes magnétiques et d'autres techniques d'inspection.

Pendant chaque étape, un programme de surveillance des incidents et des performances reposant notamment sur le Commissaire Vidéo UCI et les Commissaires UCI officiant sur la course sera mis en place. Tout événement pouvant éveiller la suspicion sera ainsi identifié et permettra d’encore mieux cibler les contrôles.

Après chaque étape, des contrôles seront effectués sur les vélos:

du vainqueur de l'étape

des coureurs portant un maillot de leader (jaune, vert, à pois, blanc)

de plusieurs coureurs sélectionnés de manière aléatoire

et de tout coureur suscitant des soupçons, par exemple à la suite du contrôle pré-étape ou d’événements identifiés par le Commissaire Vidéo UCI

En 2024, l'UCI avait effectué 192 contrôles par rayons X lors du Tour de France, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Un nombre supérieur de contrôles sera réalisé cette année. Pour le Tour de France 2025, l'objectif est d'accroître, outre la quantité des contrôles, leur qualité et leur précision.

«L'UCI dispose une fois de plus d'un programme complet pour lutter contre la fraude technologique sur le Tour de France, se félicite la Directrice Générale de l'UCI Amina Lanaya. Il est important que tout le monde puisse être sûr que les performances des athlètes sont le fruit de leurs capacités physiques personnelles et non de moteurs.»



(Source: communiqué)