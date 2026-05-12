Super League: Mauro Lustrinelli quitte Thoune pour Union Berlin Mauro Lustrinelli va vivre sa première expérience à l'étranger en tant qu'entraîneur. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mauro Lustrinelli n'est plus l'entraîneur de Thoune. Il rejoint la Bundesliga pour reprendre les rênes d'Union Berlin, a annoncé le club bernois jeudi.

En poste dans l'Oberland bernois depuis juillet 2022, le technicien de 50 ans a remporté le Championnat de Suisse lors de l'exercice 2025/26. Thoune a ainsi fêté un titre alors qu'il évoluait encore en Challenge League la saison précédente. Cité dans le communiqué du club, Lustrinelli a remercié ses désormais anciens joueurs "pour leur détermination et leur passion avec laquelle j'ai vécu chaque jour, c'était fantastique!"

Une première pour Thoune "C'est un honneur pour Thoune que son entraîneur accède à la Bundesliga. Il s'agit de première fois dans l'histoire du club qu'un tel transfert se produit", a déclaré le président thounois Andres Gerber. Son successeur à la tête de l'équipe championne de Super League n'est pas encore connu.

Après 157 matches sur le banc de Thoune, Lustrinelli a fait le choix de tenter sa chance en Allemagne, alors qu'il était sous contrat jusqu'à l'été 2028 avec le champion de Suisse. Le Tessinois reprend le flambeau de Marie-Louise Eta, première femme à entraîner un club de Bundesliga, qui avait été nommée ad interim à la mi-avril pour remplacer Steffen Baumgart.

Le club berlinois a terminé à la 11e place de la saison écoulée avec 39 points, soit seulement dix de plus que le barragiste Wolfsburg. Lustrinelli est le 2e Suisse à diriger Union Berlin après le Zurichois Urs Fischer entre 2018 et 2023.

Dans la capitale allemande, il tentera de rééditer l'exploit qu'il a réalisé avec Thoune, à savoir de ramener à son club un premier titre de champion national. A ce jour, ce dernier ne compte qu'une Coupe d'Allemagne de l'Est à son palmarès.



Mondial 2026: Manuel Neuer de retour dans la sélection allemande Manuel Neuer disputera en Amérique du Nord son 5e Mondial. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le gardien Manuel Neuer sera dans les buts de l'Allemagne lors du Mondial 2026 en Amérique du Nord. Le sélectionneur Julian Nagelsmann a officialisé son retour en équipe nationale jeudi.

Neuer, âgé de 40 ans, qui avait annoncé sa retraite internationale après l'Euro 2024 disputé à domicile, souhaite disputer une nouvelle fois un grand tournoi. Le champion du monde 2014 s'apprête ainsi à participer à sa cinquième Coupe du monde, a annoncé Nagelsmann lors de la présentation de l'équipe pour le Mondial à Francfort.

Le gardien avait récemment affirmé qu'il souhaitait se concentrer sur ses objectifs au Bayern Munich pour ne se décider qu'ensuite. Après avoir remporté le Championnat allemand, les Munichois visent le doublé samedi lors de la finale de la Coupe contre Stuttgart.

Le retour imminent de Neuer et la rétrogradation d'Oliver Baumann qui en découle ont également suscité des critiques en Allemagne. En effet, Nagelsmann avait d'abord réagi avec agacement aux questions sur un éventuel retour, car pour lui, tout semblait clair.

Lors de la phase de poules, l'Allemagne affrontera, dans le groupe E, la Côte d'Ivoire, l'Équateur et Curaçao, qui fait ses débuts en Coupe du monde.



NHL: Las Vegas remporte l'acte I face à Colorado Brett Howden et les Knights ont obtenu un succès important en ouverture de la finale de Conférence Ouest. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Las Vegas a parfaitement entamé sa finale de Conférence Ouest en NHL. Les Knights se sont imposés 4-2 mercredi face au Colorado Avalanche lors de l'acte I disputé à Denver.

Il s'agit de la première défaite de l'Avalanche dans ces play-off, après deux séries remportées 4-0 contre le Minnesota Wild et les Los Angeles Kings. Las Vegas a fait la différence dans le 2e tiers.

Dylan Coghlan a ouvert la marque à la 33e, avant que Pavel Dorofeyev n'inscrive son 10e but dans ces play-off à la 36e en situation de supériorité numérique. Brett Howden a porté l'avance des Knights à 3-0 au début de la dernière période (42e), avant que Colorado ne réduise l'écart à 3-2 sur des réussites de Valeri Nichushkin (36e) puis de Gabriel Landeskog à 5 contre 4 (58e).

A 45 secondes du terme, Nic Dowd a scellé le score du match en marquant dans le but vide. Tout au long de cette partie, le gardien des Knights Carter Hart a écoeuré ses adversaires en réalisant pas moins de 36 arrêts.

Par ailleurs, le vainqueur de la saison régulière a dû se passer de son défenseur star Cale Makar, insuffisamment remis d'une blessure contractée mercredi dernier face au Wild. L'acte II se déroulera une nouvelle fois dans l'antre de l'Avalanche vendredi.



NBA: Le Thunder égalise à 1-1 face aux Spurs de Wembanyama Shai Gilgeous-Alexander a réalisé un match à 30 points mercredi. Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Oklahoma City, champion en titre, a répondu aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama avec un succès 122-113 mercredi à domicile. Le Thunder revient à 1-1 en finale de Conférence Ouest en NBA.

Après sa performance historique en ouverture lundi, Wembanyama a retrouvé des statistiques plus "humaines" avec 21 points, 17 rebonds, 6 passes et 4 contres, avant le match 3 dans le Texas vendredi.

Les Spurs ont toutefois longtemps résisté au Thunder, malgré 21 pertes de balles, l'absence de De'Aaron Fox, toujours touché à une cheville, et la sortie sur blessure de son remplaçant Dylan Harper (jambe droite).

Muselé lundi, le double MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander a été beaucoup plus efficace avec 30 points et 9 passes. Le Thunder a cependant perdu deux joueurs sur blessure, Jalen Williams, (ischio-jambiers), sorti rapidement, et le Belge Ajay Mitchell en toute fin de partie (jambe droite).



La Suisse vise le cinq sur cinq face à la Grande-Bretagne Pour son cinquième match du Championnat du monde à Zurich jeudi (20h20), la Suisse croise la route d'un adversaire plus faible: la Grande-Bretagne. Des Britanniques derniers du groupe.

Cette cinquième rencontre doit être traitée avec le même sérieux que celle contre l'Autriche par les joueurs de Jan Cadieux, mais il semble difficile d'imaginer une autre issue qu'une victoire helvétique. Dans l'histoire récente des Mondiaux, les deux nations se sont retrouvées face à face à deux reprises: en 2021 et en 2024.

A Riga il y a cinq ans, les Britanniques avaient un peu ennuyé la Suisse en marquant trois buts (dont deux de Liam Kirk) lors d'un succès suisse 6-3. A Prague voici deux ans, les joueurs de Fischer s'étaient imposés 3-0 sans forcer.

Liam Kirk est toujours présent, mais la large défaite face aux Hongrois 5-0 n'annonce rien de bon pour les Britanniques dans leur opération maintien. La Suisse ne prendra aucun adversaire de haut, mais cette rencontre, un jour après le match contre l'Autriche, devrait permettre à Jan Cadieux de donner potentiellement un peu plus de glace à certains éléments.

De retour après une pneumonie mais remplaçant pour le match contre l'Autriche, Reto Berra va certainement faire ses débuts pour cette partie face aux hockeyeurs de la perfide Albion.



L'heure de vérité entre GC et Aarau Match de tous les dangers d'un côté et de tous les espoirs de l'autre jeudi au Letzigrund jeudi à l'occasion du barrage retour de promotion/relégation Super League/Challenge League entre GC et Aarau.

Grasshopper, qui a obtenu le nul (0-0) à l'aller, devra s'imposer pour conserver sa place en Super League, dans un contexte tendu entre supporters frustrés et exigeants et propriétaire américain désabusé.

Les Zurichois se souviennent que l'an passé, ils avaient triomphé d'Aarau dans ces mêmes barrages, sauvant in extremis leur place mais sans pouvoir échapper à une saison 2025/26 qui restera quoi qu'il arrive extrêmement décevante. En 2024, Le "Rekordmeister" (27 titres) avait eu raison en barrage de Thoune. Pour ce troisième duel d'affilée face au 2e de Challenge League, Grasshopper a confié son destin entre les mains de l'ex-coach de Lausanne Peter Zeidler.

La partie s'annonce indécise. Aarau a fait jeu égal à l'aller et pourra compter sur ses nombreux et fidèles supporters qui feront le déplacement. Les Argoviens voudront effacer la frustration née du nul concédé contre Yverdon lors de la dernière journée de Challenge League, qui a permis à Vaduz de les devancer in extremis dans la course à la promotion directe. Ils devront aussi briser le signe indien, le club restant sur trois échecs consécutifs en barrage.



Aston Villa sacré en battant le SC Fribourg, Manzambi impuissant Le Genevois Johan Manzambi (au centre) n'a rien pu faire face aux joueurs d'Aston Villa. Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Le SC Fribourg de Johan Manzambi a vu son rêve de titre européen être brisé par Aston Villa. Les Anglais ont fait qu'une bouchée des Allemands en finale de l'Europa League, mercredi à Istanbul (3-0).

A la recherche de son premier titre majeur, le club de la Forêt-Noire est tombé sur des Villans en état de grâce, entraînés par le plus grand spécialiste de l'Europa League: Unai Emery. Le technicien basque a décroché son cinquième sacre en C3 après ceux obtenus avec Séville (2014, 2015, 2016) et celui glané avec Villareal (2021).

La logique a été respectée entre le 4e de Premier League et le 7e de Bundesliga. Mais le club de Birmingham a eu besoin de deux buts de grande classe pour faire la différence, deux buts qui ont fait se soulever les milliers de fans anglais ayant fait le déplacement sur les rives du Bosphore.

Deux éclairs de génie C'est du Belge Youri Tielemans qu'a surgi le premier éclair de cette finale, une reprise de volée pleine d'équilibre venue conclure une surprenante combinaison sur corner (39e). Le deuxième est venu du pied gauche de l'Argentin Emiliano Buendia, qui a nettoyé la lucarne fribourgeoise d'une merveille de frappe enroulée (45e+4).

Ce deuxième but a fait du mal aux coéquipiers du Genevois Johan Manzambi, lequel fut le seul à tenter de percer la solide défense anglaise. Sa frappe lointaine (34e) et son centre-tir après une percée sur le côté gauche (39e) ont fait partie des rares occasions allemandes. L'incessante activité du joyau de l'équipe de Suisse n'a toutefois pas été récompensée.

Aston Villa a même ajouté un troisième but, Buendia se muant en passeur pour Morgan Rogers à la 58e, et le score aurait pu être plus sévère sans quelques ratés anglais en fin de match. Pas de quoi venir ternir un sacre européen mérité, le deuxième de l'histoire des Villans après la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions, en 1982.



Une première pour Théo, le record pour Leo Théo Rochette a marqué ses premiers buts sous le maillot suisse. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Jour de fête à Zurich pour cette écrasante victoire sur l'Autriche. Théo Rochette a fêté ses deux premiers buts au Mondial sous le maillot national et Genoni a fait sien le record de blanchissages.

Les deux hommes étaient très demandés en zone mixte au terme de la rencontre. Aligné à l'aile de Malgin et Andrighetto à la place de Pius Suter (légèrement blessé), Théo Rochette a su saisir cette opportunité en se faisant l'auteur d'un doublé. Lors des deux premières rencontres, le Lausannois évoluait avec Hischier et Meier, puis il a vu Biasca lui prendre sa place durant la partie face aux Allemands. Mais le joueur aux racines québécoises a su se remobiliser pour tirer parti de cette situation.

"Je devais un peu recommencer à zéro, faire un bon match, a reconnu Rochette. J'avais déjà joué avec eux, je savais à quoi m'attendre. Pour moi c'était juste de bien compléter le duo. On a un style assez similaire, je les ai vus pas mal jouer ces dernières années donc j'ai essayé de m'adapter. Eux m'ont dit de faire mes choses et que tout irait bien." Il est clair que les joueurs de talent s'adaptent mieux à des joueurs qui pensent aussi vite qu'eux et Rochette a été mis dans de bonnes conditions par le sélectionneur Jan Cadieux. "Mais Jan ne m'a pas parlé spécifiquement en dehors des meetings", a précisé l'attaquant du LHC.

Et ce premier but, marqué sous les yeux de son père et devant le public suisse, comment il l'a accueilli? "C'est vraiment spécial de marquer ici, c'était vraiment un beau moment. J'ai reçu une super passe de Denis et c'est facile de jouer avec lui et Sven." S'il ne sait pas ce que la suite lui réserve, Théo Rochette ne s'inquiète pas: "Peu importe où je suis aligné, je vais faire le maximum."

Genoni, recordman de l'humilité Sans faire injure au Romand, l'homme de la soirée, c'était plutôt Leonardo Genoni. En ayant gardé une nouvelle fois sa cage inviolée, pour la 13e fois dans un Mondial, le portier zougois s'est arrogé le record. "C'est une super personne, un super gardien et on est heureux pour lui", a répondu Théo Rochette. Et Genoni? "C'est cool." Habitué à défier les statistiques, le septuple champion de Suisse et triple médaillé d'argent au Mondial n'a pas fondamentalement changé en apprenant la nouvelle. Un modèle d'humilité.

Cette humilité, on la ressent aussi chez Jan Cadieux qui a salué l'incroyable réussite de "Leo", mais qui n'aime pas trop mettre une individualité en avant. "On veut construire et grandir en équipe", répète toujours le sélectionneur. Pour avoir un discours un peu plus dithyrambique, il faut se tourner vers le capitaine Roman Josi. "C'est incroyable, a répondu le Bernois. Leo a été incroyable pour nous. Il est tellement calme que ça nous aide beaucoup. On ne peut pas dire assez de bonnes choses sur ce qu'il a apporté à cette équipe de Suisse."



Stan Wawrinka éliminé en 8es de finale du Geneva Open Stan Wawrinka a mal négocié les deux tie-breaks face à Michelsen. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI Stan Wawrinka (ATP 119) n'a pas passé le cap des huitièmes de finale au Geneva Open. Le Vaudois de 41 ans s'est incliné 7-6 (7/1) 7-6 (7/4) face à l'Américain Alex Michelsen (ATP 41) mercredi soir.

L'ex-numéro 3 mondial, qui vit sa dernière saison sur le circuit professionnel, a manqué le coche dans les deux tie-breaks qu'il a disputés face à un adversaire 20 ans plus jeune que lui. Mais il a livré une belle bataille pour sa dernière sortie devant le public romand.

Wawrinka a en effet mené 5-4 dans la première manche, ratant une balle de set sur son service avant de rapidement céder dans le jeu décisif.

Dans la deuxième manche, le Suisse a réalisé un break très rapide à 2-1, mais il a lâché sa mise en jeu juste derrière. Il s'est ensuite retrouvé à deux points du set alors que son adversaire servait pour recoller à 6-6.

Un bel hommage Mais "Stan the Man" a failli dans le deuxième jeu décisif, malgré un dernier baroud d'honneur lors duquel il a sauvé une balle de match. Il a peut-être aussi payé les efforts consentis lors de sa victoire en trois sets lundi au 1er tour.

Après sa défaite, Wawrinka a été honoré par les organisateurs du Geneva Open. Une vidéo retraçant ses plus grands exploits a été diffusée dans le stade des Eaux-Vives.

L'homme aux trois victoires en Grand Chelem poursuivra sa tournée d'adieux dès la semaine prochaine à Roland-Garros, où il s'était imposé en 2015. Il a hérité d'une invitation pour sa dernière danse sur la terre battue parisienne.

Fritz à la trappe A noter que la tête de série no 1 Taylor Fritz (ATP 8) a pris la porte mercredi face à l'Australien Alexei Popyrin, vainqueur 6-4 6-4. Triple lauréat du tournoi genevois (2021, 2022, 2024), Casper Ruud (ATP 17) a quant à lui rallié les quarts en battant le Belge Raphaël Collignon 7-6 (7/2) 6-2.



La Tchéquie s'en sort face à l'Italie à Fribourg Le gardien Damian Clara (à droite) et les Italiens ont fini par craquer dans le troisième tiers-temps. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Tchéquie a eu chaud mais s'en est finalement sortie face à l'Italie, dans le groupe B du Championnat du monde. Les Tchèques se sont imposés 3-1 mercredi à Fribourg après avoir été menés 1-0.

L'Italien Nicholas Saracino avait en effet mis les champions du monde 2024 dans l'embarras en ouvrant le score dans le tiers médian. Il a contrôlé le puck avec son gant avant de tourner autour du but adverse: 1-0 après 40 minutes alors que les Tchèques menaient 39-8 aux tirs.

Mais Roman Cervenka et ses coéquipiers ont finalement trouvé la faille lors de la troisième période. Marek Alscher (46e) et Jakub Flek (52e) ont inversé la tendance avant que l'attaquant de Zoug Dominik Kubalik ne marque le 3-1 dans la cage vide (60e).

Avec cette troisième victoire en quatre matches, la Tchéquie (10 points) prend les commandes du groupe B en attendant les parties du Canada (9 pts) et de la Slovaquie (8 pts), qui jouent jeudi.



La Suisse fait valser l'Autriche au Mondial à Zurich Théo Rochette ouvre le score pour la Suisse: le premier d'une longue série de buts encaissés par les Autrichiens. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Carton plein pour l’équipe de Suisse au Championnat du monde à Zurich. Mercredi, les Helvètes ont démoli l'Autriche 9-0.

Des buts à la pelle, un power-play qui fonctionne, un gardien qui entre dans la légende, le public zurichois s'est régalé. Et pour ce quatrième match du tournoi, Jan Cadieux a procédé à quelques ajustements. Il a maintenu Attilio Biasca avec les deux Devils Hischier et Meier, mais a placé Théo Rochette avec les Zurichois Malgin et Andrighetto. Cette introduction s'est faite parce que Pius Suter est légèrement blessé. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que le Lausannois a parfaitement su s'adapter puisqu'à la 6e c'est lui qui a ouvert le score et son compteur avec l'équipe nationale en transformant un caviar de Malgin.

La sélection à croix blanche ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, déferlant telle une vague sur le but autrichien pour ajouter trois autres réussites entre la 10e et la 14e grâce à Meier, Hischier et Riat en power-play. Victorieuse de ses trois premiers matches, comme la Suisse, l'Autriche a d'un coup été rattrapée par la réalité. Dépassée dans tous les secteurs de jeu, elle a semblé à chaque fois en retard d'un ou deux coups. Scénario identique au cours d'un tiers médian qui a vu la troupe de Cadieux continuer d'agresser le but autrichien. Et autour de la mi-match, Hischier (30e), Thürkauf (31e) et Rochette (33e) ont ajouté trois buts pour faire bien.

Un record mondial pour Leonardo Genoni Sur l'autre banc, Roger Bader s'est retrouvé bien démuni. Il a simplement remplacé son gardien après le 6-0, mais n'a pu que constater la différence entre sa sélection et celle de Cadieux. Durant la troisième période, le jeu de puissance helvétique a frappé une troisième fois pour une efficacité maximale. Les Lausannois Rochette et Riat ont combiné pour le 8-0 (51e), Bertschy a trouvé la toile d'araignée pour le neuvième.

Après avoir "privé" Leonardo Genoni de son 13e blanchissage record aux Mondiaux lors du 6-1 contre l'Allemagne, la Suisse s'est bien rattrapée. Alors qu'il détenait la meilleure marque avec les Tchèques Jiri Holecek, Bohumil Modry et le Britannique Jimmy Foster, "Leo" peut désormais se targuer d'être seul au sommet. Une distinction plus que méritée pour le légendaire portier.

Jeudi à 20h20, la bande à Cadieux affronte la Grande-Bretagne, dernier du groupe avec trois défaites et un goal-average de 3-15. Les Britanniques ont pris 5-2, 5-1 et 5-0 face à l'Autriche, les Etats-Unis et la Hongrie. Les Helvètes ne les ont rencontrés que deux fois au Mondial dans l'ère moderne: en 2021 (victoire 6-3) et en 2024 (succès 3-0).

Malgré son bilan parfait, la Suisse n'est pas encore mathématiquement qualifiée pour les quarts de finale. Elle le sera jeudi soir en cas de victoire.



Et de trois pour Jhonatan Narvaez, encore vainqueur sur le Giro Narvaez a apporté une victoire de plus à l'équipe UAE. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO L'Equatorien Jhonatan Narvaez a levé les bras pour la troisième fois lors de la 109e édition du Tour d'Italie en remportant la 11e étape, mercredi à Chiaveri. Il a battu Enric Mas au sprint.

Déjà vainqueur de la 4e et de la 8e étapes, le coureur d'UAE a devancé le grimpeur de la Movistar, qui n'a pas réussi à le décrocher dans les montées. Les deux hommes étaient les plus forts d'une échappée d'une dizaine de coureurs lors de cette étape accidentée et très animée.

Les choses sont restées plus sages dans le peloton des favoris permettant au Portugais Afonso Eulalio de conserver la tête du classement général avec 27 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard.

La 12e étape prévue jeudi entre Imperia (Ligurie) et Novi Ligure (Piémont) devrait une nouvelle fois sourire aux baroudeurs. A moins que les sprinteurs ne parviennent à franchir les deux difficultés du jour situées à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée pour offrir aux spectateurs un sprint massif.



Victoire probante de Jil Teichmann Jil Teichmann se refait une santé au Maroc. Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Jil Teichmann (WTA 207) reprend des couleurs. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Rabat en battant 6-3 6-4 l'Américaine Alycia Parks (WTA 80).

L'Alémanique, qui avait mis fin à sa saison 2025 au début de l'automne dernier en évoquant une grosse fatigue, a cueilli mercredi son deuxième succès sur le circuit WTA en neuf mois, deux jours après sa victoire au 1er tour. Elle a maîtrisé les jeux de service de l'Américaine, dont les quatre aces n'ont pas suffi, en réalisant le break décisif pour se détacher à 5-4 en deuxième manche.

Bénéficiant d'un classement protégé, Jil Teichmann est qualifiée pour le tableau principal de Roland-Garros, qui débute dimanche. Elle jouera son quart de Rabat contre la gagnante du match entre Yasmine Kabbaj (MAR/WTA 334) et l'Allemande de 38 ans Tatjana Maria (WTA 52, no 3).



"Les meilleurs sont là, les attentes sont énormes" relève Yakin Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin mercredi devant les médias à Zurich. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA "Chacun connaît son rôle dans l'équipe. Il y a beaucoup de concurrence en milieu de terrain", a expliqué le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin à Zurich pour justifier ses choix.

Le sélectionneur s'est exprimé avant de s'envoler avec son équipe pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, qui débute le 11 juin.

Sur les 26 joueurs retenus, seuls deux évoluent en Suisse (l'attaquant Christian Fassnacht et le gardien Marvin Keller, tous deux des Young Boys) . Tous les autres jouent dans les cinq grands Championnats européens, dont 9 en Allemagne.

"Les attentes sont énormes, les meilleurs joueurs sont là et j'ai la possibilité d'appliquer plusieurs systèmes de jeu", s'est félicité Murat Yakin, à moins d'un mois du premier match de la "Nati", contre le Qatar le 13 juin à San Francisco.

"Nous emmenons assez de maillots et de vêtements" (pour tenir jusqu'en finale le cas échéant, ndlr), a ajouté le sélectionneur.

Fidèle à lui-même, Murat Yakin a insisté plusieurs fois sur l'homogénéité du groupe. Chacun doit se mettre au service de l'équipe et connaît sa partition. Il a loué les qualités des principaux absents, relevant qu'ils avaient beaucoup de potentiel et gardaient toute sa confiance, en faisant allusion à Joël Monteiro, Vincent Sierro et Alvyn Sanches notamment.

Différents schémas "Evidemment, ils étaient déçus. Ce n'était pas facile. Mais nous avons beaucoup de concurrence à ces postes", a relevé le sélectionneur. "Nous avons voulu miser sur des valeurs sûres et retenir des joueurs méritants. La forme actuelle a joué un rôle afin que l'équipe soit performante. Nous pouvons jouer selon différents schémas et sommes flexibles."

Retenu dans le cadre des 26, Zeki Amdouni manque de temps de jeu à Burnley mais "il est 100% en forme d'un point de vue médical", a précisé le coach.

Yakin se réjouit de pouvoir compter sur Johan Manzambi, la valeur montante, qui dispute ce mercredi la finale de l'Europa League avec Fribourg, contre Aston Villa. "C'est une personnalité intéressante, il progresse sans cesse sans avoir encore atteint tout son potentiel. Il est très polyvalent, je peux même le faire jouer en attaque." Noah Okafor, attaquant nominal, s'est lui aussi "très bien intégré à nouveau dans le groupe".

L'équipe de Suisse arrivera à San Diego le 2 juin , où elle aura son camp de base. Dans le groupe B, elle jouera contre le Qatar, le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

