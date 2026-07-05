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Le maillot de cette équipe du Tour de France inquiète

epa13087375 Danish cyclist Jonas Vingegaard of Team Visma | Lease a Bike competes in the 1st stage of the Tour de France cyling tour, a Team Time Trial over 19.6km in Barcelona, Spain, 04 July 2026. E ...
Vingegaard a débuté la Grande Boucle avec le maillot noir de sa formation samedi, avant de revêtir le maillot jaune dès le lendemain.Keystone

Le maillot de cette équipe du Tour de France inquiète

La formation Visma-Lease a bike de Jonas Vingegaard a décidé d'équiper ses coureurs avec une tunique noire. Un choix étonnant en cas de fortes chaleurs.
05.07.2026, 18:4605.07.2026, 18:46

Chaque année sur la Grande Boucle, Visma–Lease a Bike est confrontée au même problème: l'équipe, qui évolue habituellement en jaune, doit porter un maillot alternatif afin d'éviter toute confusion avec le Maillot Jaune, réservé au leader du classement général.

Pour cet été, l’équipe néerlandaise a demandé à ses fans de choisir leur maillot préféré entre une tunique noire et une autre plus claire. Leur verdict: le noir. Mais à quelques jours du départ du Tour, alors que l’Europe de l’Ouest venait de subir deux épisodes de canicule, nombre de supporters se sont inquiétés: cette tenue pourrait-elle nuire aux performances des coureurs en raison des fortes chaleurs annoncées sur les routes de France?

Un autre maillot fait parler de lui:

Un maillot du Tour de France suscite un débat enflammé

Dans un communiqué, le directeur de la performance chez Visma-Lease a bike a tenu à rassurer.

«Des études antérieures ont effectivement démontré qu'un maillot foncé était plus chaud qu'un maillot aux couleurs claires. Mais l'industrie du textile et les vêtements de sport de haut niveau ont tellement évolué qu'il est désormais prouvé que ces températures peuvent être différentes avec un tissu spécifique.»
Mathieu Heijboer, directeur de la performance chez Visma-Lease a bike.

Comme l’explique L’Équipe, les tissus modernes permettent au corps de chauffer moins rapidement lorsqu’il est exposé au soleil. Leurs fibres favorisent aussi une évacuation rapide de l’humidité, plutôt que de la retenir dans le vêtement. Surtout, elles offrent une protection efficace contre les UV en réfléchissant la lumière au lieu de l’absorber.

(jcz)

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