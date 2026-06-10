C'est Florian Lipowitz qui a remporté le maillot blanc du Tour 2025. Image: Velo

Un maillot du Tour de France suscite un débat enflammé

Les spécialistes sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur la pertinence d'un maillot distinctif dont on devrait beaucoup entendre parler cet été.

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Si le maillot jaune est le plus célèbre des maillots distinctifs du Tour de France, puisqu'il récompense le meilleur coureur du peloton, trois autres tuniques sont convoitées par les cyclistes chaque été: le maillot à pois du classement de la montagne, le maillot vert du classement par points et le maillot blanc du meilleur jeune. C'est de cette dernière tenue dont on risque de parler le plus cet été, puisque c'est celle que la nouvelle star française Paul Seixas a le plus de chances de remporter. Or elle est actuellement contestée.

Il n'est évidemment pas question de remettre en cause la présence d'un maillot blanc dans le peloton. Le cyclisme est un sport qui a de la mémoire et personne ne peut oublier que cette tunique distinctive a été revêtue et gagnée pour la première fois il y a 51 ans par Francesco Moser, un mythe du cyclisme italien. Depuis, plus de 100 coureurs ont porté le maillot immaculé de meilleur jeune.

Ce qui interroge, en revanche, c'est le règlement entourant la récompense. La tenue blanche distingue le meilleur jeune de moins de 25 ans (au 1er janvier de l'année). Or de plus en plus de voix se font entendra pour abaisser l'âge des prétendants. La raison est simple: comme les stars du peloton sont de plus en plus jeunes, il n'est plus rare de voir un coureur posséder à la fois le maillot jaune et le maillot blanc. C'est ce qu'ont eu la chance de vivre Egan Bernal en 2019 ou Tadej Pogacar en 2020 et 2021, au grand désarroi de nombreux spécialistes.

«C'est vrai que ça grince des dents quand plusieurs classements sont remportés par le même coureur» Pierre Rolland, meilleur jeune du Tour en 2011

Pour éviter ce genre de situation, certains proposent de baisser l'âge limite pour prétendre au maillot blanc. Une idée que Thierry Gouvenou, ancien coureur devenu directeur technique du Tour de France, n'écarte pas. «On vit une transformation du peloton, reconnaissait-il déjà en 2025, cité par France Info. Peut-être qu’il faudrait baisser l’âge, c’est une réflexion qu’on peut avoir.»

Jérôme Coppel a bien réfléchi. L'ancien coureur de IAM, qui a porté le maillot blanc sur la Grande Boucle en 2011, estime que l'heure est venue de changer le règlement. Contacté par watson, il développe:

«Avant, les coureurs passaient professionnels vers 21 ou 22 ans, donc le maillot blanc réservé aux moins de 25 ans avait du sens. Mais aujourd’hui, on voit des talents comme Evenepoel ou Seixas qui sautent les catégories espoirs et performent immédiatement au plus haut niveau. A ce rythme-là, un coureur comme Seixas pourrait potentiellement porter le maillot blanc pendant sept années de suite. Ça enlève un peu de logique et de pertinence à cette distinction.»

Jérôme Coppel ajoute que si l’objectif est de maintenir un maillot distinctif récompensant le meilleur jeune, la limite d’âge devrait être fixée à 23 ans. «Il faudrait quand même qu’il y ait suffisamment de coureurs de moins de 23 ans au départ pour que le maillot ait un vrai intérêt sportif. Si, par exemple, ils ne sont que cinq au départ et que deux d’entre eux sont de purs sprinteurs, on risque vite de se retrouver avec très peu de prétendants crédibles.»

Jérôme Coppel n'exclut donc pas de repenser l'esprit du maillot blanc «en imaginant pourquoi pas, comme certains l'ont proposé sur les réseaux sociaux, de l'attribuer au meilleur débutant de la Grande Boucle, peu importe son âge».

Que faut-il faire avec le maillot blanc du Tour de France? Rien, il est très bien comme il est 0% Il faut baisser l'âge limite des prétendants 0% Il faut l'attribuer au meilleur débutant de la Grande Boucle, peu importe son âge 0% Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

Cela permettrait de mettre en lumière des coureurs moins connus, qui auraient la chance de monter sur le podium après chaque étape et de participer au protocole d'une course qui, par son histoire et sa dimension, ne ressemblent à aucune autre.