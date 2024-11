Image: Wallonie Cyclable

La Belgique sort une pépite pour inciter les jeunes à faire du vélo

Une publicité visant à promouvoir la pratique du vélo chez les Wallons fait un carton sur les réseaux sociaux.

La Belgique est une terre historique du vélo. De nombreux grands champions, d'Eddy Merckx à Remco Evenepoel en passant par Roger De Vlaeminck ou Tom Boonen, y sont nés. Pourtant, peu de Wallons (les habitants de la partie francophone du pays) utilisent la bicyclette pour se déplacer.

1,8% des déplacements wallons se font à vélo. Wallonie Cyclable

Le Plan d’Actions Wallonie Cyclable cherche à augmenter ce chiffre et à atteindre les 5% d’ici à 2030. Pour y parvenir, elle vient de lancer une campagne de pub savoureuse. On y découvre Bryan, un fan inconditionnel de tuning, qui se rend soudain compte que la bicyclette est bien plus pratique pour se déplacer. Il décide alors de se séparer de son bolide, avec lequel il entretenait une relation fusionnelle.

Le réalisateur de la campagne est Fred De Loof, que l'on a déjà pu voir dans la série populaire Baraki. Cette publicité qui encourage la mobilité douce et les comportements responsables sur la route fait écho à son histoire personnelle, puisque le Belge a perdu son neveu de 8 ans dans un accident de la route il y a cinq ans.



Ce jour-là, le jeune Tao revenait de la piscine avec sa mère lorsqu'il a été percuté par un jeune conducteur qui roulait à 70km/h au lieu de 50 km/h. Le conducteur avait pris la fuite avant d'être rattrapé par la police.



«Derrière le ton humoristique de cette vidéo, il y a un message sérieux, insiste Fred De Loof, cité par le media Pub.be. Depuis la mort de mon neveu, je souhaite, à mon échelle, rappeler que chaque trajet est une responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres.»

