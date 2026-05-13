bien ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
France

Le Suisse Stefan Bissegger est le coéquipier de Paul Seixas

Stefan Bissegger (en médaillon) est le coéquipier de Paul Seixas.
Stefan Bissegger (en médaillon) est le coéquipier de Paul Seixas. image: watson

Un Suisse a une mission spéciale auprès du prodige du cyclisme

Le grand espoir français Paul Seixas, 19 ans, participera à son premier Tour de France (4 au 26 juillet). Dans son équipe Decathlon, il y aura le Thurgovien Stefan Bissegger.
13.05.2026, 05:3213.05.2026, 05:32
Daniel Good / ch media

La semaine dernière, Stefan Bissegger a pu constater de près à quel point les Français vibrent déjà pour leur «enfant prodige» Paul Seixas (19 ans). Jeudi, le Thurgovien de 27 ans a été convoqué par l’équipe Decathlon à Evian-les-Bains afin de reconnaître avec Seixas la 16e étape du prochain Tour de France.

Il s’agit d’un contre-la-montre individuel de 26 kilomètres. Bissegger est un spécialiste de cet exercice et a transmis à son jeune leader astuces et conseils afin d’être rapide sur le parcours menant à Thonon-les-Bains.

MUR DE HUY, BELGIUM - APRIL 22: Paul Seixas of France and Team Decathlon CMA CGM celebrates at podium as race winner during the 90th La Fleche Wallonne 2026 a 200km one day race from Herstal to Mur de ...
Paul Seixas a remporté la Flèche Wallonne cette année. Image: getty

Il y a d’un côté le vélo, et de l’autre l’agitation autour de la personne de Paul Seixas, comme c'était le cas sur les rives du Léman. Stefan Bissegger témoigne:

«Tout le monde voulait quelque chose de lui. Même le cuisinier du restaurant où nous avons mangé voulait une photo avec lui. C’est complètement fou. Je n’aimerais pas être à la place de Seixas. Ce ne serait pas une vie pour moi.»

Seixas a également inspecté sur place de nombreuses autres portions de la Grande Boucle 2026.

Dès dimanche, les coureurs de Decathlon sont partis pour un premier camp d’entraînement en altitude. Du 7 au 14 juin, l’équipe française disputera le Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Huit étapes sont au programme, dont un contre-la-montre par équipes. Bissegger précise:

«Nous voulons prendre le départ dans une formation aussi proche que possible de celle du Tour de France»

Un objectif qui a changé

Une équipe compte huit coureurs sur le Tour de France; Stefan Bissegger fait donc partie des sept «élus» qui auront le droit d’accompagner Paul Seixas, mais surtout qui devront le protéger. «Peut-être que mon savoir tactique pourra apporter quelque chose de positif. En plus, évidemment, des performances sur le vélo», analyse le Thurgovien.

Stefan Bissegger of Switzerland competes during the Men&#039;s Elite Individual Time Trial race at the 2024 UCI Road and Para-cycling Road World Championships in Zurich, Switzerland on Sunday, Septemb ...
Stefan Bissegger est un spécialiste du contre-la-montre. Image: KEYSTONE

A l’heure actuelle, dix coureurs figurent encore sur la liste de Decathlon pour une participation au Tour de France, dont le départ sera donné le 4 juillet à Barcelone. Mais Bissegger peut déjà quasiment compter sur sa sélection. Après le Tour Auvergne - Rhône-Alpes, Paul Seixas et ses coéquipiers enchaîneront avec le prochain bloc de préparation. «Seixas ne sera quasiment plus chez lui jusqu’au départ du Tour», détaille son coéquipier suisse, qui avait partagé sa chambre pendant une semaine avec le nouveau chouchou des Français lors de l’UAE Tour 2025.

Depuis le début de la semaine dernière, il est officiel que Seixas participera au Tour de France cet été. Cette saison, il a remporté avec éclat le Tour du Pays basque et la Flèche Wallonne. Avec la décision de Seixas de s'aligner sur la Grande Boucle, les objectifs de l’équipe Decathlon ont brusquement évolué en devenant plus ambitieux, comme le confie Stefan Bissegger:

«A la base, notre objectif ultime était le contre-la-montre par équipes. Nous voulions le gagner»

Cette 113e édition débutera pour la première fois depuis 55 ans avec un contre-la-montre par équipes.

Notre commentaire sur la décision de Seixas👇

Commentaire
Paul Seixas a fait le bon choix

Désormais, Stefan Bissegger et ses coéquipiers devront certes être rapides lors de l’ouverture de la plus prestigieuse course cycliste du monde, mais la victoire sur cette première étape n’est évidemment plus la priorité absolue. L’essentiel est désormais de conduire Seixas en toute sécurité jusqu’à Paris, le 26 juillet, à travers les pièges des 21 étapes. Et cela de manière à ce que le Français puisse terminer dans les trois premiers du classement général.

Le protéger des foules et des médias

C’est possible, «mais assurément compliqué», estime le Thurgovien. Tout dépendra notamment de la capacité de la direction de l’équipe à protéger Seixas des foules et des médias.

«Ce sera essentiel pour qu’il ait l’espace nécessaire afin de bien rouler. Il faut le protéger de l’opinion publique et des intérêts qu’elle suscite, en dehors de la route.»

La question centrale: Seixas peut-il réellement tenir tête au grand favori et quadruple vainqueur du Tour, Tadej Pogacar? Bissegger, qui prendra le départ de son cinquième Tour de France, répond:

«Seixas a déjà prouvé plusieurs fois cette saison qu’il en était capable. Mais pour battre Pogacar, il devrait encore franchir un cap. Il dispute quand même son premier grand Tour de trois semaines.»
LIEGE, BELGIUM - APRIL 26: (L-R) Paul Seixas of France and Team Decathlon CMA CGM and Tadej Pogacar of Slovenia and UAE Team Emirates - XRG compete in the breakaway during the 112th Liege - Bastogne - ...
Pogacar-Seixas, un beau duel en perspective sur le Tour de France cet été. Image: getty

Seixas a terminé deuxième derrière le Slovène sur les classiques Strade Bianche et Liège-Bastogne-Liège.

Pour Bissegger, à titre individuel, il y aura probablement peu à aller chercher en termes de résultats lors de ce 113e Tour. Toute son attention sera consacrée au leader de l’équipe.

«Tout le monde n’est pas capable de se mettre au service d’un autre. Moi oui, c’est mon travail. Et je préfère jouer les équipiers pour quelqu’un qui peut monter sur le podium que pour quelqu’un qui vise seulement un top 10.»

Toujours en cyclisme👇

Tudor frappe fort sur le marché des transferts

Le Thurgovien roule pour Decathlon depuis la saison dernière. Il évolue dans le World Tour depuis août 2020, après être devenu vice-champion du monde chez les moins de 23 ans en 2019.

Son contrat avec l’équipe française court jusqu’à la fin de cette année, mais tout porte à croire que Bissegger le prolongera. Comme l’espèrent les Français – y compris le président de la République Emmanuel Macron –, ce sera pour permettre à Paul Seixas de remporter, dès cette année ou plus tard, la Grande Boucle.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
Ce village romand a accueilli le premier Mondial de hockey
de Yoann Graber
Une star a refusé l'offre du FC Bâle
Une star a refusé l'offre du FC Bâle
de Jakob Weber
Un Suisse marque un but fou et vise un titre mondial
Un Suisse marque un but fou et vise un titre mondial
de Andreas Fretz
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
La Nati de hockey doit répondre à une question cruciale
de klaus zaugg, ängelholm
Cet ancien joueur d'Yverdon est maudit
Cet ancien joueur d'Yverdon est maudit
de Romuald Cachod
Un scénario lunaire pourrait se produire sur le Tour de Suisse
2
Un scénario lunaire pourrait se produire sur le Tour de Suisse
de Julien Caloz
Stade Lausanne-Ouchy devra affronter un 12e homme
Stade Lausanne-Ouchy devra affronter un 12e homme
Il veut rapprocher Suisses et Français avec ce défi sportif
1
Il veut rapprocher Suisses et Français avec ce défi sportif
de Yoann Graber
Le coach de la Nati doit régler deux questions avant le Mondial
Le coach de la Nati doit régler deux questions avant le Mondial
de Klaus Zaugg
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
Ce célèbre footballeur genevois a un amour irrationnel pour Gottéron
de Yoann Graber
Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»
Le cyclisme féminin s'attaque à «un col inhumain»
de Julien Caloz
Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème
Patrick Fischer sort du silence, mais il y a un problème
de Simon HÄring
L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts
L'équipe suisse Tudor frappe fort sur le marché des transferts
de Romuald Cachod
Une invitation controversée ravive l'affaire «Lian Bichsel»
Une invitation controversée ravive l'affaire «Lian Bichsel»
de Klaus Zaugg
«Je veux rendre fier ce pays»: un Romand est le nouveau coach du Népal
«Je veux rendre fier ce pays»: un Romand est le nouveau coach du Népal
de Yoann Graber
Paul Seixas a fait le bon choix
Paul Seixas a fait le bon choix
de Romuald Cachod
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
Voici comment Neuchâtel a pu s'offrir les stars du hockey
de Julien Caloz
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
Ces stars du tennis auraient sûrement préféré ne pas être filmées
de Yoann Graber
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
Cette équipe de foot a recruté un combattant de MMA: voici le résultat
de Yoann Graber
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
L’équipe suisse Tudor est en pleine métamorphose
de Romuald Cachod
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Un détail interpelle sur la fresque de Gottéron
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle
de Julien Caloz
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
1
Le Canada a fait une demande surprenante à Neuchâtel
de Julien Caloz
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
Thoune champion: ces autres miracles du foot qui ont défié la logique
de Niklas Helbling
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
Berne peut retrouver sa gloire grâce à cette figure du hockey romand
de Klaus Zaugg
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Le FC Vaduz devra payer pour jouer en Super League
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Il court 14 marathons d'un seul coup
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Wemby a pété les plombs
Victor Wembanyama a été exclu pour un très vilain geste, dimanche, lors de la défaite des San Antonio Spurs face aux Minnesota Timberwolves.
Après une commotion cérébrale au premier tour et plusieurs matches brillants, la découverte des play-offs se poursuit pour Victor Wembanyama avec un épisode frustrant, sa première exclusion en NBA pour un geste violent.
L’article