Stefan Bissegger (en médaillon) est le coéquipier de Paul Seixas. image: watson

Un Suisse a une mission spéciale auprès du prodige du cyclisme

Le grand espoir français Paul Seixas, 19 ans, participera à son premier Tour de France (4 au 26 juillet). Dans son équipe Decathlon, il y aura le Thurgovien Stefan Bissegger.

Daniel Good / ch media

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La semaine dernière, Stefan Bissegger a pu constater de près à quel point les Français vibrent déjà pour leur «enfant prodige» Paul Seixas (19 ans). Jeudi, le Thurgovien de 27 ans a été convoqué par l’équipe Decathlon à Evian-les-Bains afin de reconnaître avec Seixas la 16e étape du prochain Tour de France.

Il s’agit d’un contre-la-montre individuel de 26 kilomètres. Bissegger est un spécialiste de cet exercice et a transmis à son jeune leader astuces et conseils afin d’être rapide sur le parcours menant à Thonon-les-Bains.

Paul Seixas a remporté la Flèche Wallonne cette année. Image: getty

Il y a d’un côté le vélo, et de l’autre l’agitation autour de la personne de Paul Seixas, comme c'était le cas sur les rives du Léman. Stefan Bissegger témoigne:

«Tout le monde voulait quelque chose de lui. Même le cuisinier du restaurant où nous avons mangé voulait une photo avec lui. C’est complètement fou. Je n’aimerais pas être à la place de Seixas. Ce ne serait pas une vie pour moi.»

Seixas a également inspecté sur place de nombreuses autres portions de la Grande Boucle 2026.

Dès dimanche, les coureurs de Decathlon sont partis pour un premier camp d’entraînement en altitude. Du 7 au 14 juin, l’équipe française disputera le Tour Auvergne - Rhône-Alpes. Huit étapes sont au programme, dont un contre-la-montre par équipes. Bissegger précise:

«Nous voulons prendre le départ dans une formation aussi proche que possible de celle du Tour de France»

Un objectif qui a changé

Une équipe compte huit coureurs sur le Tour de France; Stefan Bissegger fait donc partie des sept «élus» qui auront le droit d’accompagner Paul Seixas, mais surtout qui devront le protéger. «Peut-être que mon savoir tactique pourra apporter quelque chose de positif. En plus, évidemment, des performances sur le vélo», analyse le Thurgovien.

Stefan Bissegger est un spécialiste du contre-la-montre. Image: KEYSTONE

A l’heure actuelle, dix coureurs figurent encore sur la liste de Decathlon pour une participation au Tour de France, dont le départ sera donné le 4 juillet à Barcelone. Mais Bissegger peut déjà quasiment compter sur sa sélection. Après le Tour Auvergne - Rhône-Alpes, Paul Seixas et ses coéquipiers enchaîneront avec le prochain bloc de préparation. «Seixas ne sera quasiment plus chez lui jusqu’au départ du Tour», détaille son coéquipier suisse, qui avait partagé sa chambre pendant une semaine avec le nouveau chouchou des Français lors de l’UAE Tour 2025.

Depuis le début de la semaine dernière, il est officiel que Seixas participera au Tour de France cet été. Cette saison, il a remporté avec éclat le Tour du Pays basque et la Flèche Wallonne. Avec la décision de Seixas de s'aligner sur la Grande Boucle, les objectifs de l’équipe Decathlon ont brusquement évolué en devenant plus ambitieux, comme le confie Stefan Bissegger:

«A la base, notre objectif ultime était le contre-la-montre par équipes. Nous voulions le gagner»

Cette 113e édition débutera pour la première fois depuis 55 ans avec un contre-la-montre par équipes.

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Désormais, Stefan Bissegger et ses coéquipiers devront certes être rapides lors de l’ouverture de la plus prestigieuse course cycliste du monde, mais la victoire sur cette première étape n’est évidemment plus la priorité absolue. L’essentiel est désormais de conduire Seixas en toute sécurité jusqu’à Paris, le 26 juillet, à travers les pièges des 21 étapes. Et cela de manière à ce que le Français puisse terminer dans les trois premiers du classement général.

Le protéger des foules et des médias

C’est possible, «mais assurément compliqué», estime le Thurgovien. Tout dépendra notamment de la capacité de la direction de l’équipe à protéger Seixas des foules et des médias.

«Ce sera essentiel pour qu’il ait l’espace nécessaire afin de bien rouler. Il faut le protéger de l’opinion publique et des intérêts qu’elle suscite, en dehors de la route.»

La question centrale: Seixas peut-il réellement tenir tête au grand favori et quadruple vainqueur du Tour, Tadej Pogacar? Bissegger, qui prendra le départ de son cinquième Tour de France, répond:

«Seixas a déjà prouvé plusieurs fois cette saison qu’il en était capable. Mais pour battre Pogacar, il devrait encore franchir un cap. Il dispute quand même son premier grand Tour de trois semaines.»

Pogacar-Seixas, un beau duel en perspective sur le Tour de France cet été. Image: getty

Seixas a terminé deuxième derrière le Slovène sur les classiques Strade Bianche et Liège-Bastogne-Liège.

Pour Bissegger, à titre individuel, il y aura probablement peu à aller chercher en termes de résultats lors de ce 113e Tour. Toute son attention sera consacrée au leader de l’équipe.

«Tout le monde n’est pas capable de se mettre au service d’un autre. Moi oui, c’est mon travail. Et je préfère jouer les équipiers pour quelqu’un qui peut monter sur le podium que pour quelqu’un qui vise seulement un top 10.»

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Le Thurgovien roule pour Decathlon depuis la saison dernière. Il évolue dans le World Tour depuis août 2020, après être devenu vice-champion du monde chez les moins de 23 ans en 2019.

Son contrat avec l’équipe française court jusqu’à la fin de cette année, mais tout porte à croire que Bissegger le prolongera. Comme l’espèrent les Français – y compris le président de la République Emmanuel Macron –, ce sera pour permettre à Paul Seixas de remporter, dès cette année ou plus tard, la Grande Boucle.

Adaptation en français: Yoann Graber