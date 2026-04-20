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Gottéron va-t-il enfoncer Davos? Suivez la finale en direct
Après sa victoire dans les Grisons samedi, Fribourg-Gottéron reçoit Davos ce lundi pour le deuxième acte de la finale des play-offs de National League. Suivez le match en direct dès 20 heures.
- Après avoir remporté le premier match à Davos (3-2), les Dragons, qui ont récupéré l'avantage de la glace, peuvent faire le break ce lundi à domicile. En revanche, une victoire du HCD relancerait complètement la série.
- L'ambiance sera un brin tendue. L’égalisation du HC Davos, samedi en toute fin de match, a été annulée après une longue analyse vidéo, provoquant la colère des hommes de Josh Holden et de leurs supporters.
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