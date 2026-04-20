Fribourg-Gottéron mène 1-0 dans sa série contre Davos. Image: KEYSTONE

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Gottéron va-t-il enfoncer Davos? Suivez la finale en direct

Après sa victoire dans les Grisons samedi, Fribourg-Gottéron reçoit Davos ce lundi pour le deuxième acte de la finale des play-offs de National League. Suivez le match en direct dès 20 heures.

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